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Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 50245 число записей 110
 
Новое правительство
23.01 число просмотров 2084 число записей 11
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 15924 число записей 23
 
Пресс-конференция Путина
20.12 число просмотров 3521 число записей 5
 
Эпидемия эвакуаций
19.12 число просмотров 2791 число записей 5
 
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Падение
9.03 число просмотров 1077 число записей 17
 
Новые поправки
5.03 число просмотров 844 число записей 12
 
Обнуление
12.03 число просмотров 653 число записей 3
 
Коронавирус в России
18.03 число просмотров 336 число записей 5
 
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Посты дня
Пока вы идиоты
www.facebook.com    19.03 19:22 |  число просмотров 128
Пока вы идиоты О да, не гони панику. Паника убивает. Это вам очередной долбоеб сказал? Убивает Wohlstandstrotz. Не себя, так других. А паника позволяет, после приступа страха, действовать
 
Хроники эпидемии на 18 марта
blogaillarionov    19.03 16:05 |  число просмотров 130
Хроники эпидемии на 18 марта В настоящий момент летальность от коронавируса примерно в 40 раз превышает летальность от обычного гриппа (0,1%).
 
Первая смерть от коронавируса
www.facebook.com    19.03 15:32 |  число просмотров 222
Первая смерть от коронавируса 79-летняя женщина была профессором и занимала должность заместителя заведующего кафедрой. И до последнего времени каждый день работала со студентами.
 
Путин увлекся и пропустил удар
www.facebook.com    18.03 20:59 |  число просмотров 423
Путин увлекся и пропустил удар Вирус работает как политический субъект большой мощности и формирует новую "поствирусную" Священную римскую империю, новый ООН и вообще новую глобальную архитектуру
 
Эпидемия в Италии и не думает останавливаться
blogAndrey Malgin    18.03 20:47 |  число просмотров 358
Эпидемия в Италии и не думает останавливаться Цифры устрашающие. За сутки зарегистрировано 4.207 новых заражений, 475 человек умерло. Общее число жертв достигло трех тысяч человек
 
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Выбор редактора
Власти предпринимают лишь трусливые полумеры
blogSergei Medvedev    15.03 16:55 |  число просмотров 716
Власти предпринимают лишь трусливые полумеры Власти боятся паники больше, чем самого вируса, и выбрали трусливую, гибридную стратегию ухода от ответственности
 
Как Валентина Терешкова посетила Харьковскую зону
blogОльга Романова    12.03 12:49 |  число просмотров 969
Как Валентина Терешкова посетила Харьковскую зону Именно Валентина Терешкова настояла на том, чтобы все зэки носили одинаковую форму. Раньше все зэки были в своей одежде, и при Сталине, и при Хрущеве
 
"Ну и когда теперь покупать валюту?"
blogМихаил Ханов    9.03 19:26 |  число просмотров 1313
"Ну и когда теперь покупать валюту?" Отвечу для обычных людей среднего класса. Чьи сбережения колеблются в районе одной ЗП и уж точно не превышают 10-15 млн рублей. И почему-то хранили вы их до сих пор именно в рублях - вклады, ОФЗ или просто наличные
 
Должна ли мафия управлять государством?
www.facebook.com    9.03 19:10 |  число просмотров 1136
Должна ли мафия управлять государством? У граждан России, безусловно, есть повод себя успокоить: нефть по $30, доллар по 75 рублей, зато мы американцев нагнули, скоро их сланцевой нефти конец. Пережили доллар по 60, переживем и по 80
 
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Цитаты дня
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых»
Андрей Карев  12.02 12:03 |  число просмотров 995
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых» Семь причин, почему мы не верим следствию по делу «Сети»*
Нелюбовные отношения
Андрей Плахов  22.01 16:28 |  число просмотров 1553
Нелюбовные отношения Андрей Звягинцев, один из самых авторитетных и международно успешных российских режиссеров, после фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» начал разработку двух новых проектов. Однако он столкнулся не только с отсутствием госфинансирования, но и с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильмы, которые могут принести неприятности.
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События
Теракт у ФСБ
22.12 |  число просмотров 2780
Теракт у ФСБ
На Лубянке у здания ФСБ произошла стрельба. По данным ФСБ стрелял один человек - Евгений Манюров. Сначала была информация, что нападавших было трое. В результате нападения погиб 1 человек, 4 пострадали.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 4885
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5220
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4675
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 12456
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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