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|Sergei Medvedev 15.03 16:55 | 716
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|Власти боятся паники больше, чем самого вируса, и выбрали трусливую, гибридную стратегию ухода от ответственности
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|Ольга Романова 12.03 12:49 | 969
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|Именно Валентина Терешкова настояла на том, чтобы все зэки носили одинаковую форму. Раньше все зэки были в своей одежде, и при Сталине, и при Хрущеве
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|Михаил Ханов 9.03 19:26 | 1313
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|Отвечу для обычных людей среднего класса. Чьи сбережения колеблются в районе одной ЗП и уж точно не превышают 10-15 млн рублей. И почему-то хранили вы их до сих пор именно в рублях - вклады, ОФЗ или просто наличные
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|www.facebook.com 9.03 19:10 | 1136
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|У граждан России, безусловно, есть повод себя успокоить: нефть по $30, доллар по 75 рублей, зато мы американцев нагнули, скоро их сланцевой нефти конец. Пережили доллар по 60, переживем и по 80
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