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|Ольга Романова 12.03 12:49 | 120
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|Именно Валентина Терешкова настояла на том, чтобы все зэки носили одинаковую форму. Раньше все зэки были в своей одежде, и при Сталине, и при Хрущеве
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|Михаил Ханов 9.03 19:26 | 673
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|Отвечу для обычных людей среднего класса. Чьи сбережения колеблются в районе одной ЗП и уж точно не превышают 10-15 млн рублей. И почему-то хранили вы их до сих пор именно в рублях - вклады, ОФЗ или просто наличные
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|www.facebook.com 9.03 19:10 | 554
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|У граждан России, безусловно, есть повод себя успокоить: нефть по $30, доллар по 75 рублей, зато мы американцев нагнули, скоро их сланцевой нефти конец. Пережили доллар по 60, переживем и по 80
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|Sergei Medvedev 9.03 14:16 | 489
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|Вся скрытая механика российской политики -- что-то доказать американцам. Зачем сейчас вышли из ОПЕК+, помогая коронавирусному обвалу нефти и нокаутируя рубль? Чтобы наказать американцев!
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|Kirill Martynov 6.03 22:18 | 730
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|Лучшим способом защиты от инфекции в России считаются силовые карательные акции: приехавших из Китая и Италии отправляют в карантин
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