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Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 50119 число записей 110
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 15861 число записей 23
 
Пресс-конференция Путина
20.12 число просмотров 3326 число записей 5
 
Эпидемия эвакуаций
19.12 число просмотров 2759 число записей 5
 
Умер Юрий Лужков
12.12 число просмотров 1973 число записей 16
 
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Обнуление
12.03 число просмотров 66 число записей 3
 
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Посты дня
Как Валентина Терешкова посетила Харьковскую зону
blogОльга Романова    12.03 12:49 |  число просмотров 120
Как Валентина Терешкова посетила Харьковскую зону Именно Валентина Терешкова настояла на том, чтобы все зэки носили одинаковую форму. Раньше все зэки были в своей одежде, и при Сталине, и при Хрущеве
 
"Ну и когда теперь покупать валюту?"
blogМихаил Ханов    9.03 19:26 |  число просмотров 673
"Ну и когда теперь покупать валюту?" Отвечу для обычных людей среднего класса. Чьи сбережения колеблются в районе одной ЗП и уж точно не превышают 10-15 млн рублей. И почему-то хранили вы их до сих пор именно в рублях - вклады, ОФЗ или просто наличные
 
Должна ли мафия управлять государством?
www.facebook.com    9.03 19:10 |  число просмотров 554
Должна ли мафия управлять государством? У граждан России, безусловно, есть повод себя успокоить: нефть по $30, доллар по 75 рублей, зато мы американцев нагнули, скоро их сланцевой нефти конец. Пережили доллар по 60, переживем и по 80
 
Адресат политических решений в РФ находится в Вашингтоне
blogSergei Medvedev    9.03 14:16 |  число просмотров 489
Адресат политических решений в РФ находится в Вашингтоне Вся скрытая механика российской политики -- что-то доказать американцам. Зачем сейчас вышли из ОПЕК+, помогая коронавирусному обвалу нефти и нокаутируя рубль? Чтобы наказать американцев!
 
Главное отчитаться, что все в порядке
blogKirill Martynov    6.03 22:18 |  число просмотров 730
Главное отчитаться, что все в порядке Лучшим способом защиты от инфекции в России считаются силовые карательные акции: приехавших из Китая и Италии отправляют в карантин
 
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Выбор редактора
Государство не может быть родителем!
blogLena Alshanska    28.02 22:19 |  число просмотров 1176
Государство не может быть родителем! Я очень рада тому факту, что защита детей и семей появится в конституции. Только я не согласна с тем КАК это может там появиться
 
Я - мать и я выскажусь
www.facebook.com    27.02 21:03 |  число просмотров 1362
Я - мать и я выскажусь Четверо подростков: двое в Керчи и двое в Саратове - пошли на корм ФСБ. Как такое допускают российские правозащитники? Почему об истории в Керчи молчит пресса?
 
Правительство Мишустина решило начать с грабежа
www.facebook.com    26.02 21:54 |  число просмотров 1425
Правительство Мишустина решило начать с грабежа Оно вносит законопроект, который отменяет обязанность государства предоставлять жилье детям - сиротам достигшим 18 лет, заменяя это неким сертификатом на 1487 тыс. рублей
 
Неожиданный, хотя и предсказуемый, эффект "закона Яровой"
blogSergei Medvedev    26.02 20:20 |  число просмотров 1484
Неожиданный, хотя и предсказуемый, эффект "закона Яровой" В России любая мера безопасности в итоге оборачивается коррупционным преступлением -- нет ничего, включая репрессию, что не могло бы быть своровано!
 
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Цитаты дня
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых»
Андрей Карев  12.02 12:03 |  число просмотров 809
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых» Семь причин, почему мы не верим следствию по делу «Сети»*
Нелюбовные отношения
Андрей Плахов  22.01 16:28 |  число просмотров 1366
Нелюбовные отношения Андрей Звягинцев, один из самых авторитетных и международно успешных российских режиссеров, после фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» начал разработку двух новых проектов. Однако он столкнулся не только с отсутствием госфинансирования, но и с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильмы, которые могут принести неприятности.
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События
Теракт у ФСБ
22.12 |  число просмотров 2718
Теракт у ФСБ
На Лубянке у здания ФСБ произошла стрельба. По данным ФСБ стрелял один человек - Евгений Манюров. Сначала была информация, что нападавших было трое. В результате нападения погиб 1 человек, 4 пострадали.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 4839
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5173
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4620
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 12237
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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