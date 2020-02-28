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|www.facebook.com 20.02 20:41 | 789
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|На суд 3.03, судья Маслов, придет еще больше людей, я уверена. и чем дольше вы будете тянуть, тем больше людей придет
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|www.facebook.com 15.02 22:03 | 1440
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|Первое же вещество из набора: аммоний двухромовокислый - вещество относится к 1-му классу опасности (К ПЕРВОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ!!!!). Фатальная доза для человека — единовременное принятие 2 г реактива
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|Andrei Movchan 15.02 10:56 | 1397
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|Не фантазируйте и не слушайте чужих фантазий. Ключевое слово здесь одно, и оно написано: ФНБ.
Правительству нужны деньги, чтобы залить в экономику. Много денег. Зачем, спросите вы?
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|www.facebook.com 15.02 10:41 | 1408
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|Мама говорила, что у женщин есть выбор, рожать или не рожать, но обязательно прибавляла что-то вроде «если хочешь быть несчастной, это твоё право». Подразумевалось, что жизнь без детей - несчастье для женщины
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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|Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории?
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|19.12 |
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|Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка.
R.I.P.
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|10.12 |
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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
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