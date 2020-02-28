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Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 49975 число записей 110
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 15759 число записей 23
 
Умер Юрий Лужков
12.12 число просмотров 1924 число записей 16
 
Дело 27 роддома
8.12 число просмотров 2176 число записей 5
 
"НАШИ" немцы
4.12 число просмотров 1962 число записей 8
 
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Посты дня
Государство не может быть родителем!
blogLena Alshanska    28.02 22:19 |  число просмотров 401
Государство не может быть родителем! Я очень рада тому факту, что защита детей и семей появится в конституции. Только я не согласна с тем КАК это может там появиться
 
Я - мать и я выскажусь
www.facebook.com    27.02 21:03 |  число просмотров 584
Я - мать и я выскажусь Четверо подростков: двое в Керчи и двое в Саратове - пошли на корм ФСБ. Как такое допускают российские правозащитники? Почему об истории в Керчи молчит пресса?
 
Коронавирус отменит реформу Конституции
www.facebook.com    26.02 21:59 |  число просмотров 840
Коронавирус отменит реформу Конституции В Россию вирус придет, точнее уже пришел, вопрос лишь в первом смертельном случае, после которого каждого чихающего будут подозревать в заражении коронавирусом
 
Правительство Мишустина решило начать с грабежа
www.facebook.com    26.02 21:54 |  число просмотров 668
Правительство Мишустина решило начать с грабежа Оно вносит законопроект, который отменяет обязанность государства предоставлять жилье детям - сиротам достигшим 18 лет, заменяя это неким сертификатом на 1487 тыс. рублей
 
Вернулся из Ирана и решил на всякий случай провериться на коронавирус
blogЕвгений Берг    26.02 20:24 |  число просмотров 827
Вернулся из Ирана и решил на всякий случай провериться на коронавирус Оказалось, это невозможно сделать в Москве. Я обзвонил десяток частных клиник и лабораторий — там тесты не делают
 
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Выбор редактора
Мы не слепые и видим, что нас водят за нос
www.facebook.com    20.02 20:41 |  число просмотров 789
Мы не слепые и видим, что нас водят за нос На суд 3.03, судья Маслов, придет еще больше людей, я уверена. и чем дольше вы будете тянуть, тем больше людей придет
 
Купил племяннику набор юного химика «Укрощение огня»
www.facebook.com    15.02 22:03 |  число просмотров 1440
Купил племяннику набор юного химика «Укрощение огня» Первое же вещество из набора: аммоний двухромовокислый - вещество относится к 1-му классу опасности (К ПЕРВОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ!!!!). Фатальная доза для человека — единовременное принятие 2 г реактива
 
Правительству нужно много денег
blogAndrei Movchan    15.02 10:56 |  число просмотров 1397
Правительству нужно много денег Не фантазируйте и не слушайте чужих фантазий. Ключевое слово здесь одно, и оно написано: ФНБ. Правительству нужны деньги, чтобы залить в экономику. Много денег. Зачем, спросите вы?
 
Я убеждённая чайлдфри
www.facebook.com    15.02 10:41 |  число просмотров 1408
Я убеждённая чайлдфри Мама говорила, что у женщин есть выбор, рожать или не рожать, но обязательно прибавляла что-то вроде «если хочешь быть несчастной, это твоё право». Подразумевалось, что жизнь без детей - несчастье для женщины
 
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Цитаты дня
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых»
Андрей Карев  12.02 12:03 |  число просмотров 547
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых» Семь причин, почему мы не верим следствию по делу «Сети»*
Нелюбовные отношения
Андрей Плахов  22.01 16:28 |  число просмотров 1098
Нелюбовные отношения Андрей Звягинцев, один из самых авторитетных и международно успешных российских режиссеров, после фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» начал разработку двух новых проектов. Однако он столкнулся не только с отсутствием госфинансирования, но и с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильмы, которые могут принести неприятности.
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События
Свадьба Собчак
15.09 |  число просмотров 4720
Свадьба Собчак
Свадьба Ксении Собчак и информация о том, что в скором времени она станет ведущей программы на 1 канале спровоцировали критику в ее адрес.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 4772
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5096
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4546
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 11954
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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