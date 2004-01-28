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|Булат Столяров 20.02 21:38 | 94
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|Это шантаж: в новые лютые времена не будет следствия за десятилетия документально оформленного мата со сцены в сочетании с явным неуважением к власти, если ты нам немножко поможешь
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|www.facebook.com 20.02 20:41 | 100
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|На суд 3.03, судья Маслов, придет еще больше людей, я уверена. и чем дольше вы будете тянуть, тем больше людей придет
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|www.facebook.com 18.02 21:04 | 386
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|Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию
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|www.facebook.com 15.02 22:03 | 762
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|Первое же вещество из набора: аммоний двухромовокислый - вещество относится к 1-му классу опасности (К ПЕРВОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ!!!!). Фатальная доза для человека — единовременное принятие 2 г реактива
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|Andrei Movchan 15.02 10:56 | 784
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|Не фантазируйте и не слушайте чужих фантазий. Ключевое слово здесь одно, и оно написано: ФНБ.
Правительству нужны деньги, чтобы залить в экономику. Много денег. Зачем, спросите вы?
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|www.facebook.com 15.02 10:41 | 745
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|Мама говорила, что у женщин есть выбор, рожать или не рожать, но обязательно прибавляла что-то вроде «если хочешь быть несчастной, это твоё право». Подразумевалось, что жизнь без детей - несчастье для женщины
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|www.facebook.com 2.02 17:24 | 1975
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|Начался рост преступности, пока небольшой, на 1,6%, но в общем за 2019 год зарегистрировано больше 2 млн.
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|www.facebook.com 28.01 12:29 | 2004
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|Во Владикавказе травят девушку. На дне студента в госуниверситете она станцевала с приезжим чернокожим студентом что-то типа тверка
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|aillarionov 26.01 13:04 | 1949
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|Гретинизм, агрессивно навязываемый в последнее время с самых высоких трибун, представляет собой одну из самых антигуманных идеологий в истории человечества
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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|Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории?
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|19.12 |
| www.facebook.com
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|Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка.
R.I.P.
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|10.12 |
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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
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