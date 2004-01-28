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Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 49799 число записей 110
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 15674 число записей 23
 
Умер Юрий Лужков
12.12 число просмотров 1879 число записей 16
 
Дело 27 роддома
8.12 число просмотров 2133 число записей 5
 
"НАШИ" немцы
4.12 число просмотров 1921 число записей 8
 
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2.02 число просмотров 1131 число записей 8
 
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  • Елена Исинбаева прочитала Конституцию и считает ее "интересной книжкой"
  • Елена Исинбаева прочитала Конституцию и считает ее "интересной книжкой" (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    14.02 15:25 | blogAndrey Khokhlov


Посты дня
Зачем Шнуру идти в "Партию Роста"?
blogБулат Столяров    20.02 21:38 |  число просмотров 94
Зачем Шнуру идти в "Партию Роста"? Это шантаж: в новые лютые времена не будет следствия за десятилетия документально оформленного мата со сцены в сочетании с явным неуважением к власти, если ты нам немножко поможешь
 
Мы не слепые и видим, что нас водят за нос
www.facebook.com    20.02 20:41 |  число просмотров 100
Мы не слепые и видим, что нас водят за нос На суд 3.03, судья Маслов, придет еще больше людей, я уверена. и чем дольше вы будете тянуть, тем больше людей придет
 
Сегодня Кремль проиграл акционерам ЮКОСа суд в Гааге
www.facebook.com    18.02 21:04 |  число просмотров 386
Сегодня Кремль проиграл акционерам ЮКОСа суд в Гааге Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию
 
Купил племяннику набор юного химика «Укрощение огня»
www.facebook.com    15.02 22:03 |  число просмотров 762
Купил племяннику набор юного химика «Укрощение огня» Первое же вещество из набора: аммоний двухромовокислый - вещество относится к 1-му классу опасности (К ПЕРВОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ!!!!). Фатальная доза для человека — единовременное принятие 2 г реактива
 
Правительству нужно много денег
blogAndrei Movchan    15.02 10:56 |  число просмотров 784
Правительству нужно много денег Не фантазируйте и не слушайте чужих фантазий. Ключевое слово здесь одно, и оно написано: ФНБ. Правительству нужны деньги, чтобы залить в экономику. Много денег. Зачем, спросите вы?
 
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Выбор редактора
Я убеждённая чайлдфри
www.facebook.com    15.02 10:41 |  число просмотров 745
Я убеждённая чайлдфри Мама говорила, что у женщин есть выбор, рожать или не рожать, но обязательно прибавляла что-то вроде «если хочешь быть несчастной, это твоё право». Подразумевалось, что жизнь без детей - несчастье для женщины
 
Уголовный розыск в России умирает
www.facebook.com    2.02 17:24 |  число просмотров 1975
Уголовный розыск в России умирает Начался рост преступности, пока небольшой, на 1,6%, но в общем за 2019 год зарегистрировано больше 2 млн.
 
Девочку затравили за танцы
www.facebook.com    28.01 12:29 |  число просмотров 2004
Девочку затравили за танцы Во Владикавказе травят девушку. На дне студента в госуниверситете она станцевала с приезжим чернокожим студентом что-то типа тверка
 
Гретинизм
blogaillarionov    26.01 13:04 |  число просмотров 1949
Гретинизм Гретинизм, агрессивно навязываемый в последнее время с самых высоких трибун, представляет собой одну из самых антигуманных идеологий в истории человечества
 
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Цитаты дня
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых»
Андрей Карев  12.02 12:03 |  число просмотров 324
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых» Семь причин, почему мы не верим следствию по делу «Сети»*
Нелюбовные отношения
Андрей Плахов  22.01 16:28 |  число просмотров 871
Нелюбовные отношения Андрей Звягинцев, один из самых авторитетных и международно успешных российских режиссеров, после фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» начал разработку двух новых проектов. Однако он столкнулся не только с отсутствием госфинансирования, но и с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильмы, которые могут принести неприятности.
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События
Свадьба Собчак
15.09 |  число просмотров 4632
Свадьба Собчак
Свадьба Ксении Собчак и информация о том, что в скором времени она станет ведущей программы на 1 канале спровоцировали критику в ее адрес.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 4689
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5004
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4454
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 11637
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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