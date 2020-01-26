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Сюжеты
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 15515 число записей 23
 
Умер Юрий Лужков
12.12 число просмотров 1766 число записей 16
 
Дело 27 роддома
8.12 число просмотров 2018 число записей 5
 
"НАШИ" немцы
4.12 число просмотров 1804 число записей 8
 
Блогеры против: Сбербанк
24.11 число просмотров 49567 число записей 109
 
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Январский поворот
20.01 число просмотров 1295 число записей 22
 
Конституционная возня
24.01 число просмотров 1216 число записей 15
 
Новое правительство
23.01 число просмотров 906 число записей 11
 
Китайский коронавирус
2.02 число просмотров 663 число записей 8
 
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Посты дня
Уголовный розыск в России умирает
www.facebook.com    2.02 17:24 |  число просмотров 786
Уголовный розыск в России умирает Начался рост преступности, пока небольшой, на 1,6%, но в общем за 2019 год зарегистрировано больше 2 млн.
 
Инициатива
blogDmitry Butrin    2.02 15:35 |  число просмотров 581
Инициатива В конституции РФ непременно должны быть включены: дата полтавского сражения, а то никто не знает, периодическая таблица элементов Менделеева, сказки колобок и курочка ряба, рецепт оконной замазки, контурные карты и отчего убили Зину Портнову
 
Эта страна будто захвачена саранчой
www.facebook.com    2.02 12:26 |  число просмотров 789
Эта страна будто захвачена саранчой Я хочу, чтобы мои дети жили за границей и ничуть не стыжусь этого желания. Я не хочу, чтобы они месили ногами вечную российскую грязь, дышали грязным воздухом и не знали, что такое чистая вода. Не желаю, чтобы они боролись за существование с толпами злобных орков
 
Девочку затравили за танцы
www.facebook.com    28.01 12:29 |  число просмотров 1034
Девочку затравили за танцы Во Владикавказе травят девушку. На дне студента в госуниверситете она станцевала с приезжим чернокожим студентом что-то типа тверка
 
Это победа!
blogАнна Ставицкая    28.01 12:24 |  число просмотров 778
Это победа! Согласно Определения Конституционного Суда, приговор по делу Константина Котова должен быть отменен!
 
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Выбор редактора
Анализ поправок
blogЕлена Лукьянова    22.01 20:35 |  число просмотров 1335
Анализ поправок Предлагаемые Президентом России в это части поправки к Конституции Российской Федерации вступают в противоречие и фактически приводят к пересмотру ряда положений глав 1,2 и 9 Конституции
 
Новая министр культуры о себе
blogРустем Адагамов    22.01 17:07 |  число просмотров 1627
Новая министр культуры о себе Я просто не переношу: ходить в музеи, на выставки, оперу, балет, классическую музыку, я плохо знаю мировой кинематограф...
 
Меня позвали внезапно, поздно вечером 15 января
blogLena Alshanska    21.01 20:35 |  число просмотров 1495
Меня позвали внезапно, поздно вечером 15 января Мне задают вопросы журналисты про то, как я работала над поправками? Я не работала.
 
Операция «Конец транзита»
blogaillarionov    20.01 12:23 |  число просмотров 1552
Операция «Конец транзита» Главная задача, какую Путин решал 15 января, и какую он решил таким своеобразным способом, это отправка Медведева в политическую ссылку
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Нелюбовные отношения
Андрей Плахов  22.01 16:28 |  число просмотров 488
Нелюбовные отношения Андрей Звягинцев, один из самых авторитетных и международно успешных российских режиссеров, после фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» начал разработку двух новых проектов. Однако он столкнулся не только с отсутствием госфинансирования, но и с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильмы, которые могут принести неприятности.
Не нашли общего языка
Марина Литвинович  19.12 20:00 |  число просмотров 1366
Не нашли общего языка В Москве содержат сотни иностранных арестантов, не понимающих обвинений
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События
Свадьба Собчак
15.09 |  число просмотров 4308
Свадьба Собчак
Свадьба Ксении Собчак и информация о том, что в скором времени она станет ведущей программы на 1 канале спровоцировали критику в ее адрес.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 4383
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 4823
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4145
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 11016
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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