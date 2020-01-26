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|www.facebook.com 2.02 17:24 | 786
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|Начался рост преступности, пока небольшой, на 1,6%, но в общем за 2019 год зарегистрировано больше 2 млн.
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|Dmitry Butrin 2.02 15:35 | 581
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|В конституции РФ непременно должны быть включены: дата полтавского сражения, а то никто не знает, периодическая таблица элементов Менделеева, сказки колобок и курочка ряба, рецепт оконной замазки, контурные карты и отчего убили Зину Портнову
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|www.facebook.com 2.02 12:26 | 789
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|Я хочу, чтобы мои дети жили за границей и ничуть не стыжусь этого желания.
Я не хочу, чтобы они месили ногами вечную российскую грязь, дышали грязным воздухом и не знали, что такое чистая вода. Не желаю, чтобы они боролись за существование с толпами злобных орков
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|www.facebook.com 28.01 12:29 | 1034
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|Во Владикавказе травят девушку. На дне студента в госуниверситете она станцевала с приезжим чернокожим студентом что-то типа тверка
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|Анна Ставицкая 28.01 12:24 | 778
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|Согласно Определения Конституционного Суда, приговор по делу Константина Котова должен быть отменен!
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|Елена Лукьянова 22.01 20:35 | 1335
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|Предлагаемые Президентом России в это части поправки к Конституции Российской Федерации вступают в противоречие и фактически приводят к пересмотру ряда положений глав 1,2 и 9 Конституции
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|Рустем Адагамов 22.01 17:07 | 1627
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|Я просто не переношу: ходить в музеи, на выставки, оперу, балет, классическую музыку, я плохо знаю мировой кинематограф...
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|Lena Alshanska 21.01 20:35 | 1495
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|Мне задают вопросы журналисты про то, как я работала над поправками?
Я не работала.
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|aillarionov 20.01 12:23 | 1552
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|Главная задача, какую Путин решал 15 января, и какую он решил таким своеобразным способом, это отправка Медведева в политическую ссылку
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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|Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории?
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|19.12 |
| www.facebook.com
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|Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка.
R.I.P.
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|10.12 |
| www.facebook.com
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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
| www.facebook.com
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