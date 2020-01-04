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|Kirill Rogov 18.01 12:12 | 292
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|Алексей Навальный написал сегодня, кажется, худший пост за последние 10 лет. Сам главный тезис Навального, что конституция "омерзительна" выдает усталость и раздражение, которые сквозят в его постах последнего времени
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|www.facebook.com 18.01 12:08 | 177
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|19 января, 14:00
Новопушкинский сквер. Тверской бульвар, 28
Марш памяти Маркелова и Бабуровой.
АКЦИЯ СОГЛАСОВАНА
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|Александр Шмелев 16.01 20:49 | 591
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|Все-таки "президент" Российской Федерации В.В.Путин - феноменальный врун. Он врёт всегда и везде, ежедневно и ежечасно
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|www.facebook.com 16.01 19:41 | 502
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|Еду по Кольцевой. В поезде «здоровья». И на одной из стен - рассказ про Чаушеску и его ванные комнаты с золотыми кранами, душем и раковинами, бассейн и спа-салон, домашний кинотеатр и оранжерею с экзотическими растениями
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|Oleg Anisimov 15.01 19:25 | 470
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|Вчера на меня напали неизвестные, когда я возвращался с тремя пакетами из магазина. Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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|Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории?
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|19.12 |
| www.facebook.com
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|Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка.
R.I.P.
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|10.12 |
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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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