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Сюжеты
"НАШИ" немцы
4.12 число просмотров 1720 число записей 8
 
Блогеры против: Сбербанк
24.11 число просмотров 49279 число записей 109
 
Как я провёл путч
8.11 число просмотров 14344 число записей 162
 
Черно-белый "Француз"
2.11 число просмотров 2367 число записей 4
 
Блогеры против: Аэрофлот
1.11 число просмотров 56693 число записей 116
 
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Январский поворот
17.01 число просмотров 548 число записей 21
 
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Посты дня
Почему надо защищать Конституцию
blogKirill Rogov    18.01 12:12 |  число просмотров 292
Почему надо защищать Конституцию Алексей Навальный написал сегодня, кажется, худший пост за последние 10 лет. Сам главный тезис Навального, что конституция "омерзительна" выдает усталость и раздражение, которые сквозят в его постах последнего времени
 
Руки прочь от Конституции!
www.facebook.com    18.01 12:08 |  число просмотров 177
Руки прочь от Конституции! 19 января, 14:00 Новопушкинский сквер. Тверской бульвар, 28 Марш памяти Маркелова и Бабуровой. АКЦИЯ СОГЛАСОВАНА
 
Врун
blogАлександр Шмелев    16.01 20:49 |  число просмотров 591
Врун Все-таки "президент" Российской Федерации В.В.Путин - феноменальный врун. Он врёт всегда и везде, ежедневно и ежечасно
 
Это такой троллинг, да?
www.facebook.com    16.01 19:41 |  число просмотров 502
Это такой троллинг, да? Еду по Кольцевой. В поезде «здоровья». И на одной из стен - рассказ про Чаушеску и его ванные комнаты с золотыми кранами, душем и раковинами, бассейн и спа-салон, домашний кинотеатр и оранжерею с экзотическими растениями
 
Нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах
blogOleg Anisimov    15.01 19:25 |  число просмотров 470
Нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах Вчера на меня напали неизвестные, когда я возвращался с тремя пакетами из магазина. Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция
 
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Выбор редактора
2,5 года колонии Сергею Суровцеву
www.facebook.com    26.12 16:09 |  число просмотров 1682
2,5 года колонии Сергею Суровцеву Сергей — победитель олимпиад и талантливый программист, какое-то время работавший в Кремниевой долине в США. Разработчик спутниковой системы ГЛОНАСС и робота LEGO Mindstorm. Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Музыкант, играющий на фортепиано и контрабасе
 
Армия в России остается аналогом тюрьмы
blogSergei Medvedev    25.12 21:39 |  число просмотров 1677
Армия в России остается аналогом тюрьмы Арктика является территорией репрессии, как и во времена ГУЛАГа: в России человека наказывают пространством, климатом, удаленностью, неизвестностью
 
У Минздрава сложности с финансами
blogLida Moniava    25.12 19:35 |  число просмотров 1614
У Минздрава сложности с финансами У нас в хосписе 121 ребенок болеет СМА. Понятно, что купить на благотворительные деньги им всем Спинразу мы не сможем никогда. У Минздрава как я поняла с финансами тоже сложности и бюджета на все не хватает.
 
Про импортозамещение
blogАлександр Фельдман    23.12 13:27 |  число просмотров 1929
Про импортозамещение Все логотипы аккуратно срезаны. Но нижний шильдик говорит нам, что за высокими сколковскими технологиями скрывается коммутатор CloudEngine S5731-S производства компании Huawei
 
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Цитаты дня
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
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Статьи дня
Не нашли общего языка
Марина Литвинович  19.12 20:00 |  число просмотров 922
Не нашли общего языка В Москве содержат сотни иностранных арестантов, не понимающих обвинений
Самодеятель
Григорий Ревзин  12.12 13:02 |  число просмотров 1015
Самодеятель Умер Юрий Лужков
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События
Свадьба Собчак
15.09 |  число просмотров 3809
Свадьба Собчак
Свадьба Ксении Собчак и информация о том, что в скором времени она станет ведущей программы на 1 канале спровоцировали критику в ее адрес.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 3906
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 4693
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 3645
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 10084
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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