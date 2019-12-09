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|Россию лишили права участвовать в Олимпиадах и Чемпионатах мира (Источник)
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|9.12 23:44 | Игорь Сизов
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|Ilya Peresedov 10.12 10:46 | 647
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|Уже несколько десятилетий профессиональный спорт во всём мире — это соревнования лабораторных пробирок. И в нём главное уметь химичить так, чтобы тебя не поймали за руку. В советское время у нас могли так делать, теперь — нет.
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|Artem Loskutov 9.12 19:37 | 612
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|Художник Артём Лоскутов выставил на благотворительный аукцион работу «Без любви ничего не получится», состоящую из таблички, подаренной Наилей Аскер-заде Андрею Костину
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|Николай Подосокорский 9.12 01:01 | 583
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|Фонд Кудрина "Диалог" сокращает 70% сотрудников, а Комитет гражданских инициатив (КГИ) оптимизирует свои программы. Сообщается, что "Норникель", выступавший спонсором "Диалога", отказался поддержать заявку, связанную с реформой правоохранительных органов, судов и ФСИН
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|www.facebook.com 9.12 00:41 | 449
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|Суды по политическим делам, на которые вы можете сходить
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|www.facebook.com 8.12 11:37 | 783
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|Это произойдет незаметно и не по злой воле: и общество не знает про эффективные методы, и из врачебной среды они будут постепенно вымываться
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|Иван Голунов 3.12 01:17 | 1216
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|Если органы следствия не в состоянии даже зарегистрировать заявление о преступлении, не говоря уже об установлении его заказчиков, тогда расследованием займусь я.
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|Navalny 3.12 01:00 | 1279
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|Если взглянуть на статистику блокировок Роскомнадзора, то самая запрещенная тема — это отношения между путинским дружком-госбанкиром Андреем Костиным и телеведущей Наилей Аскер-Заде. Сотни блокировок. Причем незаконных. Просто зачищают весь рунет, лишь бы, упаси господь, никто не написал «Аскер-Заде — любовница Костина».
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|www.facebook.com 2.12 23:58 | 1154
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|Путин подписал сегодня этот совершенно абсурдный и антиконституционный "закон" о том, что гражданин, цитирующий иностранное СМИ (которое признано "иностранным агентом"), приобретает статус "иностранного агента"
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|www.facebook.com 1.12 14:19 | 1438
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|Ржепорые – это суверенный, независимый городской район, который сам решает, где, кому и когда ставить памятник, решает это через своих представителей, выбранных демократическим путем, а также по итогам публичных дебатов, на которых каждый местный житель имеет возможность свободно и без страха высказаться
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