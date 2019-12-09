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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
24.11 число просмотров 48764 число записей 109
 
Как я провёл путч
8.11 число просмотров 13996 число записей 162
 
Блогеры против: Аэрофлот
1.11 число просмотров 56086 число записей 116
 
Ушел Владимир Буковский
28.10 число просмотров 1748 число записей 11
 
Блогеры против: транспортная политика в Москве
21.10 число просмотров 3489 число записей 10
 
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4.12 число просмотров 629 число записей 8
 
Дело 27 роддома
8.12 число просмотров 636 число записей 5
 
Умер Юрий Лужков
12.12 число просмотров 393 число записей 16
 
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Посты дня
Полная деградация спортивной биохимии в РФ
blogIlya Peresedov    10.12 10:46 |  число просмотров 647
Полная деградация спортивной биохимии в РФ Уже несколько десятилетий профессиональный спорт во всём мире — это соревнования лабораторных пробирок. И в нём главное уметь химичить так, чтобы тебя не поймали за руку. В советское время у нас могли так делать, теперь — нет.
 
Без любви ничего не получится
blogArtem Loskutov    9.12 19:37 |  число просмотров 612
Без любви ничего не получится Художник Артём Лоскутов выставил на благотворительный аукцион работу «Без любви ничего не получится», состоящую из таблички, подаренной Наилей Аскер-заде Андрею Костину
 
Кудринский комитет не смог протянуть даже десятилетие
blogНиколай Подосокорский    9.12 01:01 |  число просмотров 583
Кудринский комитет не смог протянуть даже десятилетие Фонд Кудрина "Диалог" сокращает 70% сотрудников, а Комитет гражданских инициатив (КГИ) оптимизирует свои программы. Сообщается, что "Норникель", выступавший спонсором "Диалога", отказался поддержать заявку, связанную с реформой правоохранительных органов, судов и ФСИН
 
Расписание судов на неделю
www.facebook.com    9.12 00:41 |  число просмотров 449
Расписание судов на неделю Суды по политическим делам, на которые вы можете сходить
 
Скоро у врачей останется один выход - НЕ ЛЕЧИТЬ
www.facebook.com    8.12 11:37 |  число просмотров 783
Скоро у врачей останется один выход - НЕ ЛЕЧИТЬ Это произойдет незаметно и не по злой воле: и общество не знает про эффективные методы, и из врачебной среды они будут постепенно вымываться
 
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Выбор редактора
Разберемся самостоятельно
blogИван Голунов    3.12 01:17 |  число просмотров 1216
Разберемся самостоятельно Если органы следствия не в состоянии даже зарегистрировать заявление о преступлении, не говоря уже об установлении его заказчиков, тогда расследованием займусь я.
 
Яхта. Самолет. Девушка. Запретная любовь за ваш счет
blogNavalny    3.12 01:00 |  число просмотров 1279
Яхта. Самолет. Девушка. Запретная любовь за ваш счет Если взглянуть на статистику блокировок Роскомнадзора, то самая запрещенная тема — это отношения между путинским дружком-госбанкиром Андреем Костиным и телеведущей Наилей Аскер-Заде. Сотни блокировок. Причем незаконных. Просто зачищают весь рунет, лишь бы, упаси господь, никто не написал «Аскер-Заде — любовница Костина».
 
Это форма заражения
www.facebook.com    2.12 23:58 |  число просмотров 1154
Это форма заражения Путин подписал сегодня этот совершенно абсурдный и антиконституционный "закон" о том, что гражданин, цитирующий иностранное СМИ (которое признано "иностранным агентом"), приобретает статус "иностранного агента"
 
Того же я желаю и всем гражданам Российской Федерации
www.facebook.com    1.12 14:19 |  число просмотров 1438
Того же я желаю и всем гражданам Российской Федерации Ржепорые – это суверенный, независимый городской район, который сам решает, где, кому и когда ставить памятник, решает это через своих представителей, выбранных демократическим путем, а также по итогам публичных дебатов, на которых каждый местный житель имеет возможность свободно и без страха высказаться
 
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Цитаты дня
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
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Статьи дня
Самодеятель
Григорий Ревзин  12.12 13:02 |  число просмотров 97
Самодеятель Умер Юрий Лужков
Пятилетняя девочка всю жизнь провела в частной клинике — и никогда ее не покидала. Так решили родители
Катерина Гордеева  9.12 20:07 |  число просмотров 214
Пятилетняя девочка всю жизнь провела в частной клинике — и никогда ее не покидала. Так решили родители Катерина Гордеева рассказывает историю ребенка, которого мать считает неизлечимо больным
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События
Свадьба Собчак
15.09 |  число просмотров 3438
Свадьба Собчак
Свадьба Ксении Собчак и информация о том, что в скором времени она станет ведущей программы на 1 канале спровоцировали критику в ее адрес.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 3537
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 4420
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 3256
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 7906
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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“BESTTODAY” 2010
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