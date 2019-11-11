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Сюжеты
Как я провёл путч
8.11 число просмотров 13829 число записей 162
 
Блогеры против: Аэрофлот
1.11 число просмотров 55846 число записей 116
 
Блогеры против: транспортная политика в Москве
21.10 число просмотров 3353 число записей 10
 
Блогеры против: РЖД
21.10 число просмотров 56071 число записей 143
 
Блогеры против: Победа
22.09 число просмотров 9980 число записей 14
 
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2.11 число просмотров 1473 число записей 4
 
Клоачный русский
9.11 число просмотров 1301 число записей 19
 
Ушел Владимир Буковский
28.10 число просмотров 1275 число записей 11
 
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Посты дня
Де факто произошла ликвидация "Аэроэкспресса"
blogAlexander Kynev    24.11 20:14 |  число просмотров 356
Де факто произошла ликвидация "Аэроэкспресса" Почему ради жителей некоторых городов Подмосковья нужно жертвовать интересами пассажиров крупнейшего аэропорта страны, ее фактического лица?
 
Зато поможем Венеции
blogАркадий Кайданов    20.11 00:56 |  число просмотров 909
Зато поможем Венеции В Иркутской области в преддверии 25-градусных морозов никто до сих пор не собирается помогать жителям поселка Игнино, затопленного наводнением еще в июле. Им даже не выдали положенные 10 тысяч рублей.
 
На улице к ребенку пристает майор полиции
blogДмитрий Бавырин    15.11 01:06 |  число просмотров 1900
На улице к ребенку пристает майор полиции Жизненная история. Коротко: няня с трехлетним ребенком гуляют по улице, подходит господин полицейский в форме...
 
Провести 29-30 ноября общероссийский День гражданской солидарности
blogValery Solovei    14.11 23:14 |  число просмотров 1342
Провести 29-30 ноября общероссийский День гражданской солидарности Мы предлагаем во всех регионах и городах, участвующих в общенациональной акции гражданской солидарности, выбрать собственную тематику для выступления - правозащитную, экологическую, социальную и др.
 
Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главного редактора «Новой газеты»
blogIlya Azar    12.11 12:49 |  число просмотров 1674
Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главного редактора «Новой газеты» Вы отлично знаете, что газете, как и любому демократическому институту, нужна сменяемость власти. К сожалению, в нашей газете ее, понимают по-путински. Если не хуже
 
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Выбор редактора
Чем хотят заменить Википедию
blogSerguei Parkhomenko    9.11 12:35 |  число просмотров 2029
Чем хотят заменить Википедию Что в России были президентские выборы 2018 года, Большая Российская Энциклопедия ничего не знает. А президентом США, согласно этой энциклопедии, является Барак Обама
 
Что я пережил в те сутки - назвать ужасом не могу, это гораздо хуже
www.facebook.com    9.11 09:38 |  число просмотров 2462
Что я пережил в те сутки - назвать ужасом не могу, это гораздо хуже В ночь с 28 на 29 октября со мной случилась ужасная история. Я оказался в машине скорой помощи, в которой меня обчистили фельдшеры
 
Дошло до уйгурской кухни
blogРыклин Александр    9.11 09:12 |  число просмотров 2100
Дошло до уйгурской кухни Лапшичная "Тянем-потянем", что расположена на Центральном рынке в начале Рождественского бульвара, подала иск к Навальному и Соболь на сто тысяч рублей, желая возместить убытки, понесенные во время летних акций...
 
Новый метод ремонта подводных лодок Валерия Пшеничного
blogРустем Адагамов    9.11 08:50 |  число просмотров 2300
Новый метод ремонта подводных лодок Валерия Пшеничного Пшеничного в 2018 г. обвинили в хищениях, посадили в СИЗО, где подвергли пыткам электрическим током, изнасиловали и задушили, представив это самоубийством.
 
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Цитаты дня
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
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Статьи дня
«Статус иностранного агента будет распространяться как грипп»
Наталья Таубина  23.11 00:05 |  число просмотров 138
«Статус иностранного агента будет распространяться как грипп» Правозащитник Наталья Таубина предполагает, как будет действовать новый закон
Бунт на корабле пустыни
Илья Азар  11.11 14:42 |  число просмотров 558
Бунт на корабле пустыни Калмыки восстали против мэра из «ДНР» и губернатора-кикбоксера: репортаж из Элисты
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События
Мы - Иван Голунов
10.06 |  число просмотров 3326
Мы - Иван Голунов
Журналист Иван Голунов отпущен на свободу, уголовное дело против него прекращено, в отставке несколько причастных к его делу полицейских.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 3391
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 4294
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 3089
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 6446
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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