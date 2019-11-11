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|Alexander Kynev 24.11 20:14 | 356
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|Почему ради жителей некоторых городов Подмосковья нужно жертвовать интересами пассажиров крупнейшего аэропорта страны, ее фактического лица?
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|Аркадий Кайданов 20.11 00:56 | 909
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|В Иркутской области в преддверии 25-градусных морозов никто до сих пор не собирается помогать жителям поселка Игнино, затопленного наводнением еще в июле.
Им даже не выдали положенные 10 тысяч рублей.
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|Дмитрий Бавырин 15.11 01:06 | 1900
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|Жизненная история. Коротко: няня с трехлетним ребенком гуляют по улице, подходит господин полицейский в форме...
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|Valery Solovei 14.11 23:14 | 1342
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|Мы предлагаем во всех регионах и городах, участвующих в общенациональной акции гражданской солидарности, выбрать собственную тематику для выступления - правозащитную, экологическую, социальную и др.
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|Ilya Azar 12.11 12:49 | 1674
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|Вы отлично знаете, что газете, как и любому демократическому институту, нужна сменяемость власти. К сожалению, в нашей газете ее, понимают по-путински. Если не хуже
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|Serguei Parkhomenko 9.11 12:35 | 2029
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|Что в России были президентские выборы 2018 года, Большая Российская Энциклопедия ничего не знает. А президентом США, согласно этой энциклопедии, является Барак Обама
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|www.facebook.com 9.11 09:38 | 2462
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|В ночь с 28 на 29 октября со мной случилась ужасная история. Я оказался в машине скорой помощи, в которой меня обчистили фельдшеры
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|Рыклин Александр 9.11 09:12 | 2100
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| Лапшичная "Тянем-потянем", что расположена на Центральном рынке в начале Рождественского бульвара, подала иск к Навальному и Соболь на сто тысяч рублей, желая возместить убытки, понесенные во время летних акций...
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|Рустем Адагамов 9.11 08:50 | 2300
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|Пшеничного в 2018 г. обвинили в хищениях, посадили в СИЗО, где подвергли пыткам электрическим током, изнасиловали и задушили, представив это самоубийством.
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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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