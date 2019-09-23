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Блогеры против: Победа
22.09 число просмотров 9439 число записей 14
 
Как голосовать 8 сентября
8.09 число просмотров 1187 число записей 14
 
Акция 3 августа
6.08 число просмотров 1629 число записей 11
 
Регистрируй
16.07 число просмотров 3509 число записей 31
 
Грузия под запретом
23.06 число просмотров 2120 число записей 16
 
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Как голосовать 8 сентября
8.09 число просмотров 1187 число записей 14
 
Итоги дня выборов
13.09 число просмотров 1131 число записей 29
 
Свадьба Собчак
15.09 число просмотров 944 число записей 9
 
Слушайте Грету
26.09 число просмотров 65 число записей 5
 
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Посты дня
ФБ стал мне подсовывать рекламу каких-то нелепых вещей
blogIlya Peresedov    26.09 13:11 |  число просмотров 44
ФБ стал мне подсовывать рекламу каких-то нелепых вещей Например, кипа из кожи крокодила (штааа?!!) за 180 000 рэ от ЦУМа
 
Наблюдаю, как российская медиатусовка снисходительно иронизирует над Гретой Тунберг
blogElizaveta Osetinskaya    26.09 13:04 |  число просмотров 47
Наблюдаю, как российская медиатусовка снисходительно иронизирует над Гретой Тунберг А где-то в Забайкалье или Саратове живёт сверстница Греты - Маша Иванова, живёт она в интернате для детей с отставанием в развитии
 
Чтобы не оказаться разочарованными — не надо очаровываться
blogIlya Yashin    22.09 11:10 |  число просмотров 701
Чтобы не оказаться разочарованными — не надо очаровываться Я не знаю истинных мотивов Яндиева, побудивших его поддержать кандидатуру Шапошникова. Но думаю, он и сам уже по реакции избирателей понял, что решение это было ошибочным
 
Как вам такое постановление суда!?
blogCKonovalov    22.09 10:56 |  число просмотров 748
Как вам такое постановление суда!? Они сломали мне ногу за 3 часа до акции. Потом осудили без моего присутствия, когда я был в больнице, на 10000₽. А сейчас выложили на сайт Мосгорсуда документ. Они забыли вписать мою фамилию
 
РИА-Новости - говноеды, это понятно, но...
blogАлександр Плющев    17.09 14:17 |  число просмотров 1625
РИА-Новости - говноеды, это понятно, но... Этот fakenews-заголовок образует и сюжет Яндекс.Новостей. Что делает подонками уже вас, ребята из этого некогда чудесного сервиса...
 
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Выбор редактора
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей
blogИлья Варламов    10.09 09:13 |  число просмотров 2217
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции
 
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы"
blogАлександр Шмелев    10.09 08:47 |  число просмотров 2291
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы" Никому не известный Соловьев-спойлер отныне депутат Московской городской думы! :) Теперь задача его где-то найти, отмыть и мандат всучить
 
Как встречали освобожденных в Украине
www.facebook.com    8.09 11:39 |  число просмотров 2001
Как встречали освобожденных в Украине Когда ребята начали выходить из самолёта, все сценарии пошли к чертям. Матери, отцы, жены, братья-сестры, а за ними и журналисты, с камерами и без, просто оттеснили охрану вместе с президентом
 
"Ожившая память" наоборот
blogХасан Хасан    5.09 23:31 |  число просмотров 2526
"Ожившая память" наоборот Я брал с нквдэшных фотографий их замученные лица и возвращал их к жизни, перенося в образы наших современников. Теперь придётся обратно...
 
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Цитаты дня
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
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Статьи дня
Игорь Каляпин рассказал об изнасилованиях и пытках в российских тюрьмах
Елена Светлова  24.09 01:11 |  число просмотров 162
Игорь Каляпин рассказал об изнасилованиях и пытках в российских тюрьмах Почти в каждом регионе есть свой «ОВД «Дальний»
«Каждый из нас — атомная бомба»: как найти в себе скрытые ресурсы для великих дел
Forbes Анна Монгайт Forbes Contributor, Вадим Демчог Forbes Contributor  15.09 15:42 |  число просмотров 483
«Каждый из нас — атомная бомба»: как найти в себе скрытые ресурсы для великих дел Чем мы занимаемся на тренингах? Я ставлю центр. Мы все знаем из курса физики, что пространство начинается из одной маленькой точки, благодаря которой все происходящее в мире обретает равновесие. И вот эту точку надо найти — в себе. На нее опирается весь наш внутренний космос.
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2681
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 2034
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3866
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2572
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 8016
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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