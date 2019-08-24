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|Ilya Peresedov 26.09 13:11 | 44
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|Например, кипа из кожи крокодила (штааа?!!) за 180 000 рэ от ЦУМа
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|Elizaveta Osetinskaya 26.09 13:04 | 47
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|А где-то в Забайкалье или Саратове живёт сверстница Греты - Маша Иванова, живёт она в интернате для детей с отставанием в развитии
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|Ilya Yashin 22.09 11:10 | 701
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|Я не знаю истинных мотивов Яндиева, побудивших его поддержать кандидатуру Шапошникова. Но думаю, он и сам уже по реакции избирателей понял, что решение это было ошибочным
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|CKonovalov 22.09 10:56 | 748
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|Они сломали мне ногу за 3 часа до акции.
Потом осудили без моего присутствия, когда я был в больнице, на 10000₽.
А сейчас выложили на сайт Мосгорсуда документ.
Они забыли вписать мою фамилию
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|Александр Плющев 17.09 14:17 | 1625
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|Этот fakenews-заголовок образует и сюжет Яндекс.Новостей. Что делает подонками уже вас, ребята из этого некогда чудесного сервиса...
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|Илья Варламов 10.09 09:13 | 2217
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|Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции
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|Александр Шмелев 10.09 08:47 | 2291
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|Никому не известный Соловьев-спойлер отныне депутат Московской городской думы! :) Теперь задача его где-то найти, отмыть и мандат всучить
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|www.facebook.com 8.09 11:39 | 2001
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|Когда ребята начали выходить из самолёта, все сценарии пошли к чертям. Матери, отцы, жены, братья-сестры, а за ними и журналисты, с камерами и без, просто оттеснили охрану вместе с президентом
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|Хасан Хасан 5.09 23:31 | 2526
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|Я брал с нквдэшных фотографий их замученные лица и возвращал их к жизни, перенося в образы наших современников. Теперь придётся обратно...
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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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