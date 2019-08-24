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Сюжеты
Блогеры против: Победа
21.08 число просмотров 9358 число записей 13
 
Акция 3 августа
6.08 число просмотров 1597 число записей 11
 
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16.07 число просмотров 3190 число записей 31
 
Грузия под запретом
23.06 число просмотров 2082 число записей 16
 
Съели Нюту
16.06 число просмотров 2034 число записей 15
 
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Как голосовать 8 сентября
8.09 число просмотров 871 число записей 14
 
Итоги дня выборов
13.09 число просмотров 704 число записей 29
 
Свадьба Собчак
15.09 число просмотров 417 число записей 9
 
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Посты дня
Адвокатское сообщество бурлит
blogАнна Ставицкая    15.09 15:21 |  число просмотров 525
Адвокатское сообщество бурлит Адвоката Дмитрия Сотникова судья Новомосковского суда Тульской области не допустила до защиты клиента, а когда адвокат попытался все же свою работу выполнить, его просто напросто избили приставы!
 
Как помочь Диане
blogCatherina Gordeeva    14.09 23:09 |  число просмотров 442
Как помочь Диане Меня многие спрашивают, как после приговора живет жена Данилы Беглеца Диана с двумя малышами - Алешей и Алисой. Живет тяжело
 
Боль
www.facebook.com    14.09 22:55 |  число просмотров 446
Боль Одно из моих любимых граффити закрасили 😭 Власти Москвы приняли новый закон, что можно изображать, а что нельзя...
 
Посмотрите этот ролик. Посмотрите его внимательно несколько раз
blogSerguei Parkhomenko    13.09 00:38 |  число просмотров 924
Посмотрите этот ролик. Посмотрите его внимательно несколько раз Вспомните, что с вами происходило в последние шесть лет. То есть начиная с осени 2013 года. Вспомнили? А теперь представьте себе, что ничего этого у вас не было.
 
Посмотрим, какая будет реакция
www.facebook.com    12.09 21:27 |  число просмотров 732
Посмотрим, какая будет реакция Сегодня мы узнали,что на мою жену Ирину Снеговую, автора и создателя культурно-краеведческого музея «Комарово-Келломяки»,написан донос
 
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Выбор редактора
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей
blogИлья Варламов    10.09 09:13 |  число просмотров 1167
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции
 
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы"
blogАлександр Шмелев    10.09 08:47 |  число просмотров 1296
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы" Никому не известный Соловьев-спойлер отныне депутат Московской городской думы! :) Теперь задача его где-то найти, отмыть и мандат всучить
 
Как встречали освобожденных в Украине
www.facebook.com    8.09 11:39 |  число просмотров 1050
Как встречали освобожденных в Украине Когда ребята начали выходить из самолёта, все сценарии пошли к чертям. Матери, отцы, жены, братья-сестры, а за ними и журналисты, с камерами и без, просто оттеснили охрану вместе с президентом
 
"Ожившая память" наоборот
blogХасан Хасан    5.09 23:31 |  число просмотров 1558
"Ожившая память" наоборот Я брал с нквдэшных фотографий их замученные лица и возвращал их к жизни, перенося в образы наших современников. Теперь придётся обратно...
 
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Цитаты дня
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
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Статьи дня
«Каждый из нас — атомная бомба»: как найти в себе скрытые ресурсы для великих дел
Forbes Анна Монгайт Forbes Contributor, Вадим Демчог Forbes Contributor  15.09 15:42 |  число просмотров 109
«Каждый из нас — атомная бомба»: как найти в себе скрытые ресурсы для великих дел Чем мы занимаемся на тренингах? Я ставлю центр. Мы все знаем из курса физики, что пространство начинается из одной маленькой точки, благодаря которой все происходящее в мире обретает равновесие. И вот эту точку надо найти — в себе. На нее опирается весь наш внутренний космос.
Арифметика гнева
Григорий Юдин  26.08 20:29 |  число просмотров 805
Арифметика гнева Пять аргументов в поддержку «умного голосования» от социолога Григория Юдина
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2631
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 1738
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3824
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2514
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7962
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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