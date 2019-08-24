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|Анна Ставицкая 15.09 15:21 | 525
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|Адвоката Дмитрия Сотникова судья Новомосковского суда Тульской области не допустила до защиты клиента, а когда адвокат попытался все же свою работу выполнить, его просто напросто избили приставы!
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|Catherina Gordeeva 14.09 23:09 | 442
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|Меня многие спрашивают, как после приговора живет жена Данилы Беглеца Диана с двумя малышами - Алешей и Алисой. Живет тяжело
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|www.facebook.com 14.09 22:55 | 446
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|Одно из моих любимых граффити закрасили 😭 Власти Москвы приняли новый закон, что можно изображать, а что нельзя...
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|Serguei Parkhomenko 13.09 00:38 | 924
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|Вспомните, что с вами происходило в последние шесть лет. То есть начиная с осени 2013 года. Вспомнили? А теперь представьте себе, что ничего этого у вас не было.
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|www.facebook.com 12.09 21:27 | 732
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|Сегодня мы узнали,что на мою жену Ирину Снеговую, автора и создателя культурно-краеведческого музея «Комарово-Келломяки»,написан донос
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|Илья Варламов 10.09 09:13 | 1167
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|Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции
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|Александр Шмелев 10.09 08:47 | 1296
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|Никому не известный Соловьев-спойлер отныне депутат Московской городской думы! :) Теперь задача его где-то найти, отмыть и мандат всучить
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|www.facebook.com 8.09 11:39 | 1050
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|Когда ребята начали выходить из самолёта, все сценарии пошли к чертям. Матери, отцы, жены, братья-сестры, а за ними и журналисты, с камерами и без, просто оттеснили охрану вместе с президентом
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|Хасан Хасан 5.09 23:31 | 1558
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|Я брал с нквдэшных фотографий их замученные лица и возвращал их к жизни, перенося в образы наших современников. Теперь придётся обратно...
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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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