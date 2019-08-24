  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: Победа
21.08 число просмотров 9307 число записей 13
 
Акция 3 августа
6.08 число просмотров 1561 число записей 11
 
Грузия под запретом
23.06 число просмотров 2009 число записей 16
 
Съели Нюту
16.06 число просмотров 1996 число записей 15
 
Мы - Иван Голунов
10.06 число просмотров 3038 число записей 19
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Однажды в Голливуде
21.08 число просмотров 1578 число записей 8
 
Как голосовать 8 сентября
8.09 число просмотров 654 число записей 14
 
Итоги дня выборов
10.09 число просмотров 461 число записей 28
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Посты дня
Можно я тогда признаюсь?
blogГей на передержке    11.09 19:38 |  число просмотров 292
Можно я тогда признаюсь? Дудь — ублюдок. Дудь — подонок. Дудь — бездарное ничтожество. Это не только Соловьев, это всех старых мудаков прорвало. Ждали момента, готовились, копили злобу. Не выступишь же с заявлением: я — сука — завидую Дудю
 
Светское мероприятие года с каждым годом все токсичнее
blogКсения Ларина    11.09 17:51 |  число просмотров 269
Светское мероприятие года с каждым годом все токсичнее Одна из самых аполитичных церемоний становится гнездом сопротивления. На GQ награждают Дудя и Серебренникова. И они не делают вид, что это светская вечеринка
 
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей
blogИлья Варламов    10.09 09:13 |  число просмотров 567
Опубликованы фрагменты переписки Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции
 
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы"
blogАлександр Шмелев    10.09 08:47 |  число просмотров 774
Самая красивая история, полностью описывающая прошедшие" выборы" Никому не известный Соловьев-спойлер отныне депутат Московской городской думы! :) Теперь задача его где-то найти, отмыть и мандат всучить
 
Отбоя не было, борьба продолжается
www.facebook.com    10.09 08:43 |  число просмотров 446
Отбоя не было, борьба продолжается Победа Русецкой в 30 округе — следствие аномального результата на электронном голосовании. Ни на одном офлайновом УИКе даже близко нет таких результатов — на 2/3 участков Русецкая проиграла
 
все записи
Выбор редактора
Я успела убежать с этой линейки
www.facebook.com    3.09 21:53 |  число просмотров 1342
Я успела убежать с этой линейки Беслан – это город, где 35 000 человек живут с травмой, которую им не помогают лечить. Я смогла пойти на психотерапию к врачу только через 12 лет после случившегося
 
Как сидели "политические" в спецприемнике
blogErnest Mezak    3.09 19:14 |  число просмотров 1308
Как сидели "политические" в спецприемнике Вот фотографии двухместной камеры одного подмосковного спецприемника, в которой отбывали административный арест узники 27 июля 2019 года
 
10 пунктов про чуть менее тревожный подход к работе
blogIlya Klishin    26.08 21:27 |  число просмотров 2420
10 пунктов про чуть менее тревожный подход к работе Если партнеры, коллеги или начальники требуют от вас быть на связи в 5 утра, в 12 ночи, в воскресенье вечером или когда вы в отпуске, надо жёстко устанавливать границы и посылать их в жопу.
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо? "
10.09 |
blog Алиса Зюс
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
все записи
Статьи дня
Арифметика гнева
Григорий Юдин  26.08 20:29 |  число просмотров 631
Арифметика гнева Пять аргументов в поддержку «умного голосования» от социолога Григория Юдина
Как заставить государство заплатить 10 тысяч евро за задержание на митинге. Инструкция
"Мемориал"  23.08 14:47 |  число просмотров 778
Как заставить государство заплатить 10 тысяч евро за задержание на митинге. Инструкция На акциях протеста каждый год задерживают тысячи россиян, многих из них потом судят и приговаривают к штрафам и арестам. В России добиться компенсации за нарушение своего права на мирное собрание почти нереально, зато это можно сделать в Европейском суде по правам человека. За незаконное задержание на акции протеста можно получить в среднем 10 тысяч евро. Как это сделать, объясняют сотрудники Правозащитного центра «Мемориал».
все записи
События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2584
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
все записи
Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 1578
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3800
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2459
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7914
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012