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|Про Питер. Они правда думают, что девушку сначала можно изнасиловать, а потом жить с ней долго и счастливо?
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|10.09 |
| Алиса Зюс
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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