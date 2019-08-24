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Сюжеты
Блогеры против: Победа
21.08 число просмотров 9271 число записей 13
 
Грузия под запретом
23.06 число просмотров 1988 число записей 16
 
Съели Нюту
16.06 число просмотров 1967 число записей 15
 
Мы - Иван Голунов
10.06 число просмотров 3008 число записей 19
 
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 число просмотров 3916 число записей 18
 
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Как голосовать 8 сентября
4.09 число просмотров 272 число записей 12
 
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Посты дня
"Ожившая память" наоборот
blogХасан Хасан    5.09 23:31 |  число просмотров 289
"Ожившая память" наоборот Я брал с нквдэшных фотографий их замученные лица и возвращал их к жизни, перенося в образы наших современников. Теперь придётся обратно...
 
Я успела убежать с этой линейки
www.facebook.com    3.09 21:53 |  число просмотров 657
Я успела убежать с этой линейки Беслан – это город, где 35 000 человек живут с травмой, которую им не помогают лечить. Я смогла пойти на психотерапию к врачу только через 12 лет после случившегося
 
Как дела с брендированием?
www.facebook.com    3.09 21:38 |  число просмотров 686
Как дела с брендированием? Во Владимире издали тетради в клеточку с интересными фактами про Владимирский централ
 
Как сидели "политические" в спецприемнике
blogErnest Mezak    3.09 19:14 |  число просмотров 675
Как сидели "политические" в спецприемнике Вот фотографии двухместной камеры одного подмосковного спецприемника, в которой отбывали административный арест узники 27 июля 2019 года
 
Пять лет лишения свободы за один твит!!!
blogAndrey Malgin    3.09 16:39 |  число просмотров 516
Пять лет лишения свободы за один твит!!! Есть класс "силовиков" и класс "население". Силовики могут делать с населением все что захотят
 
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Выбор редактора
Тебя все равно обманут
blogCatherina Gordeeva    26.08 23:12 |  число просмотров 1746
Тебя все равно обманут Ты подписываешь что угодно, потому, что они обещают тебе, что все теперь пойдёт быстрее: ты, пусть и без вины виноватый, выйдешь, вернёшься домой и обнимешь детей
 
Чтобы вы понимали, что происходит в ВШЭ
blogCorruptionTV    26.08 21:54 |  число просмотров 2044
Чтобы вы понимали, что происходит в ВШЭ Проректор ВШЭ Касамара идет на выборы в Мосгордуму. Ее начальник - ректор Кузьминов уже сидит в Мосгордуме. Отец детей Касамары профессор Марк Урнов работает в департаменте политической науки ВШЭ...
 
10 пунктов про чуть менее тревожный подход к работе
blogIlya Klishin    26.08 21:27 |  число просмотров 1816
10 пунктов про чуть менее тревожный подход к работе Если партнеры, коллеги или начальники требуют от вас быть на связи в 5 утра, в 12 ночи, в воскресенье вечером или когда вы в отпуске, надо жёстко устанавливать границы и посылать их в жопу.
 
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Цитаты дня
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
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Статьи дня
Арифметика гнева
Григорий Юдин  26.08 20:29 |  число просмотров 445
Арифметика гнева Пять аргументов в поддержку «умного голосования» от социолога Григория Юдина
Как заставить государство заплатить 10 тысяч евро за задержание на митинге. Инструкция
"Мемориал"  23.08 14:47 |  число просмотров 583
Как заставить государство заплатить 10 тысяч евро за задержание на митинге. Инструкция На акциях протеста каждый год задерживают тысячи россиян, многих из них потом судят и приговаривают к штрафам и арестам. В России добиться компенсации за нарушение своего права на мирное собрание почти нереально, зато это можно сделать в Европейском суде по правам человека. За незаконное задержание на акции протеста можно получить в среднем 10 тысяч евро. Как это сделать, объясняют сотрудники Правозащитного центра «Мемориал».
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2548
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 3916
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3772
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2423
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7875
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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