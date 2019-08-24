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|Catherina Gordeeva 26.08 23:12 | 1746
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|Ты подписываешь что угодно, потому, что они обещают тебе, что все теперь пойдёт быстрее: ты, пусть и без вины виноватый, выйдешь, вернёшься домой и обнимешь детей
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|CorruptionTV 26.08 21:54 | 2044
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|Проректор ВШЭ Касамара идет на выборы в Мосгордуму. Ее начальник - ректор Кузьминов уже сидит в Мосгордуме. Отец детей Касамары профессор Марк Урнов работает в департаменте политической науки ВШЭ...
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|Ilya Klishin 26.08 21:27 | 1816
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|Если партнеры, коллеги или начальники требуют от вас быть на связи в 5 утра, в 12 ночи, в воскресенье вечером или когда вы в отпуске, надо жёстко устанавливать границы и посылать их в жопу.
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
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|22.06 |
| Grigorii Golosov
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