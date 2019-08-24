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Сюжеты
Блогеры против: Победа
21.08 число просмотров 9176 число записей 13
 
Грузия под запретом
23.06 число просмотров 1922 число записей 16
 
Съели Нюту
16.06 число просмотров 1915 число записей 15
 
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 число просмотров 3811 число записей 18
 
Мужской поцелуй
1.06 число просмотров 2075 число записей 8
 
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Московский кризис
14.08 число просмотров 2071 число записей 25
 
Дело о беспорядках
10.08 число просмотров 1158 число записей 5
 
Акция 3 августа
6.08 число просмотров 1136 число записей 11
 
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Митинг 10 августа
14.08 число просмотров 784 число записей 16
 
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Посты дня
5 940, а не 100 000 человек!
blogSerguei Parkhomenko    24.08 18:34 |  число просмотров 235
5 940, а не 100 000 человек! По данным МВД, под этим странным полотнищем собралось СТО ТЫСЯЧ человек, об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк
 
На проспекте Сахарова сейчас празднуют 350 лет российскому флагу
www.facebook.com    24.08 13:16 |  число просмотров 264
На проспекте Сахарова сейчас празднуют 350 лет российскому флагу Видно, что их мало, плюс все они по разнарядке одеты в заранее выданные «праздничные» майки. Именно так и выглядят люди, которые в субботу добровольно пришли подставить тела под удар патриотизма.
 
Это совершенно новая ситуация
blogАлександр Шмелев    24.08 10:37 |  число просмотров 302
Это совершенно новая ситуация Как только такие кандидаты появятся по всей стране, в каждом округе, путинской власти автоматически придет конец. Причем без каких-либо революций, переворотов или даже выборов
 
Только по этой причине я снялся с выборов
www.facebook.com    23.08 20:32 |  число просмотров 368
Только по этой причине я снялся с выборов Информация о моей судимости "всплыла" только сейчас, после того, как Илья Яшин призвал за меня голосовать в рамках "умного голосования"
 
Из ВШЭ изъяли курсовые работы Егора Жукова
blogИлья Новиков    23.08 14:53 |  число просмотров 380
Из ВШЭ изъяли курсовые работы Егора Жукова На видео из уголовного дела нет ни одного эпизода где Жуков ведет себя агрессивно, поэтому следствие сейчас будет искать доказательства идеологической диверсии в студенческих работах
 
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Выбор редактора
Спасибо тем, кто боролся за Дмитрия
blogЗоя Светова    19.08 22:41 |  число просмотров 595
Спасибо тем, кто боролся за Дмитрия С режиссера Дмитрия Васильева сняли обвинения, он проходит по делу в статусе свидетеля
 
Третье дело закрыто благодаря поддержке общества
blogLida Moniava    19.08 21:57 |  число просмотров 571
Третье дело закрыто благодаря поддержке общества Ура! Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту ввоза из-за рубежа Фризиума! Это уже третье уголовное дело по фриузуму за год, которое было закрыто благодаря вниманию и поддержке общества
 
Результат всех трех моделей один - режим сменится
www.facebook.com    14.08 22:14 |  число просмотров 1616
Результат всех трех моделей один - режим сменится У режима три модели ответа: медленная эскалация, быстрая с переходом в недолгую фазу военной диктатуры, управляемая демократизация
 
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Цитаты дня
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
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Статьи дня
Как заставить государство заплатить 10 тысяч евро за задержание на митинге. Инструкция
"Мемориал"  23.08 14:47 |  число просмотров 136
Как заставить государство заплатить 10 тысяч евро за задержание на митинге. Инструкция На акциях протеста каждый год задерживают тысячи россиян, многих из них потом судят и приговаривают к штрафам и арестам. В России добиться компенсации за нарушение своего права на мирное собрание почти нереально, зато это можно сделать в Европейском суде по правам человека. За незаконное задержание на акции протеста можно получить в среднем 10 тысяч евро. Как это сделать, объясняют сотрудники Правозащитного центра «Мемориал».
Максимальное количество компромата на всех
Лилия Яппарова  12.08 16:39 |  число просмотров 582
Максимальное количество компромата на всех Научный центр при Управделами президента торгует сервисами, позволяющими деанонимизировать любого жителя России. Расследование «Медузы»
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2469
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 3811
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3699
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2342
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7793
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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