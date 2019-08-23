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|Serguei Parkhomenko 24.08 18:34 | 235
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|По данным МВД, под этим странным полотнищем собралось СТО ТЫСЯЧ человек, об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк
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|www.facebook.com 24.08 13:16 | 264
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|Видно, что их мало, плюс все они по разнарядке одеты в заранее выданные «праздничные» майки. Именно так и выглядят люди, которые в субботу добровольно пришли подставить тела под удар патриотизма.
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|Александр Шмелев 24.08 10:37 | 302
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|Как только такие кандидаты появятся по всей стране, в каждом округе, путинской власти автоматически придет конец. Причем без каких-либо революций, переворотов или даже выборов
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|www.facebook.com 23.08 20:32 | 368
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|Информация о моей судимости "всплыла" только сейчас, после того, как Илья Яшин призвал за меня голосовать в рамках "умного голосования"
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|Илья Новиков 23.08 14:53 | 380
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|На видео из уголовного дела нет ни одного эпизода где Жуков ведет себя агрессивно, поэтому следствие сейчас будет искать доказательства идеологической диверсии в студенческих работах
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
| www.facebook.com
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
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|22.06 |
| Grigorii Golosov
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