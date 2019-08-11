  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Съели Нюту
16.06 число просмотров 1862 число записей 15
 
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 число просмотров 3718 число записей 18
 
Мужской поцелуй
1.06 число просмотров 2028 число записей 8
 
Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 34472 число записей 88
 
Террористы в Москве
29.05 число просмотров 2004 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Регистрируй
16.07 число просмотров 1774 число записей 31
 
Московский кризис
6.08 число просмотров 1455 число записей 23
 
Акция 3 августа
6.08 число просмотров 694 число записей 11
 
Дело о беспорядках
10.08 число просмотров 654 число записей 5
 
Митинг 10 августа
12.08 число просмотров 329 число записей 15
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Посты дня
Такая мелкая ответочка за вчерашний митинг?
www.facebook.com    12.08 00:09 |  число просмотров 191
Такая мелкая ответочка за вчерашний митинг? Только что позвонил чувак, чтобы вызвать в Главное Следственное Управление. Я сказала, что без повестки не пойду
 
Резолюция митинга 10 августа 2019 года
blogIlya Azar    11.08 23:58 |  число просмотров 120
Резолюция митинга 10 августа 2019 года Мы граждане России, московские избиратели, муниципальные депутаты, кандидаты на выборах в Мосгордуму 7 созыва, не допущенные до участия в выборах, требуем...
 
Закопайте уж себя скорее!
blogЮрий Болотов    10.08 22:45 |  число просмотров 443
Закопайте уж себя скорее! Я хочу, чтобы на выходных город вымирал. Чтобы нельзя было гулять по Тверской, бульварам и всем модным общественным пространствам, придуманным для того, чтобы по ним гуляли. Я хочу сотни автозаков, припаркованных на всех главных улицах Москвы.
 
Дмитрий Васильев - в больнице
blogCatherina Gordeeva    10.08 22:11 |  число просмотров 329
Дмитрий Васильев - в больнице Допрос Васильева длился до 5.30 утра. Следователь отобрал у Димы инсулин и глюкометр. Васильеву стало плохо. Дима попал в реанимацию
 
Я, оказывается, был объявлен в розыск
www.facebook.com    10.08 11:58 |  число просмотров 418
Я, оказывается, был объявлен в розыск Везут в Следственный комитет. Статус - подозреваемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля
 
все записи
Выбор редактора
Сегодня в Усть-Куте
blogАлександр Фельдман    10.08 11:23 |  число просмотров 897
Сегодня в Усть-Куте Люди боятся выxодить на улицу, так как дышaть нечем. Мокрые тряпичные мaски помогают всего нeсколько минут
 
Ощутите градус этого безумия
blogSerguei Parkhomenko    9.08 23:09 |  число просмотров 652
Ощутите градус этого безумия Я очень рекомендую вам собрать волю в кулак, привязать себя толстой веревкой к стулу, взять себя двумя руками за уши и потратить полтора часа, глядя в экран, на котором будет разворачиваться вот это...
 
Я ищу видео задержания 3-го Августа на Пушкинской
blogGregory Kataev    9.08 09:47 |  число просмотров 833
Я ищу видео задержания 3-го Августа на Пушкинской Арестован мой бывший студент, ни в чем невиновный парень, он заключен в СИЗО до 3 Октября, ему грозит до 10 лет
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
все записи
Статьи дня
Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках»
Редакция  2.08 14:17 |  число просмотров 330
Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках» Пресненский суд Москвы одновременно рассматривает ходатайство об аресте четверых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло. Всех их обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), а Жукова — еще и в применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК).
Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны
Сергей Ежов  1.08 20:40 |  число просмотров 478
Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны Нынешний министр Сергей Шойгу, как удалось установить The Insider, мало чем отличается от предыдущего. После начала романа с Шойгу стюардесса Елена Шебунова внезапно стала миллиардершей и на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов.
все записи
События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2386
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
все записи
Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 3718
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3634
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2270
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7691
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012