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|www.facebook.com 12.08 00:09 | 191
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|Только что позвонил чувак, чтобы вызвать в Главное Следственное Управление. Я сказала, что без повестки не пойду
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|Ilya Azar 11.08 23:58 | 120
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| Мы граждане России, московские избиратели, муниципальные депутаты, кандидаты на выборах в Мосгордуму 7 созыва, не допущенные до участия в выборах, требуем...
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|Юрий Болотов 10.08 22:45 | 443
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| Я хочу, чтобы на выходных город вымирал. Чтобы нельзя было гулять по Тверской, бульварам и всем модным общественным пространствам, придуманным для того, чтобы по ним гуляли. Я хочу сотни автозаков, припаркованных на всех главных улицах Москвы.
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|Catherina Gordeeva 10.08 22:11 | 329
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|Допрос Васильева длился до 5.30 утра. Следователь отобрал у Димы инсулин и глюкометр. Васильеву стало плохо. Дима попал в реанимацию
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|www.facebook.com 10.08 11:58 | 418
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|Везут в Следственный комитет. Статус - подозреваемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
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|22.06 |
| Grigorii Golosov
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