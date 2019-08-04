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|www.facebook.com 4.08 14:59 | 164
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|Огромное количество людей ничего не знает о событиях, происходящих в Москве. Или они живут в мире «семья-работа» и никуда никогда из него не высовываются. Или смотрят телевизор, которому верят. Или они думают, что политика их не касается.
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|www.facebook.com 4.08 13:48 | 162
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|Дорогая Валерия Касамара! Я помню тебя еще маленькой девочкой, учившейся в параллельном классе 654 школы, так что извини, что на "ты"...
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|Elena Tkach 4.08 13:41 | 153
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|Я зашла на сайт мэрии Москвы и выписала тех членов московского правительства которые родились не в Москве, а приехали в зрелом возрасте. С целью посмотреть соотношение москвичей и не москвичей среди тех кто управляет и считает, что является хозяевами Москвы
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|Roman Popkov 4.08 13:31 | 202
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|На самом деле именно полковник Кусюк был одним из тех офицеров, кто, по сути, спровоцировал взрыв революционного восстания в Украине
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|www.facebook.com 4.08 13:03 | 190
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|Как развивались события вокруг задержания и ареста студента ВШЭ Егора Жукова
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|Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя
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|4.08 |
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|А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их.
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|4.08 |
| Natalia Shavshukova
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|Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака.
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|4.08 |
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
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|22.06 |
| Grigorii Golosov
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