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Сюжеты
Съели Нюту
16.06 число просмотров 1820 число записей 15
 
Мужской поцелуй
1.06 число просмотров 1991 число записей 8
 
Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 34375 число записей 88
 
Террористы в Москве
29.05 число просмотров 1976 число записей 5
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 2213 число записей 19
 
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16.07 число просмотров 1466 число записей 31
 
Московский кризис
4.08 число просмотров 1066 число записей 22
 
Дело о беспорядках
1.08 число просмотров 312 число записей 4
 
Акция 3 августа
4.08 число просмотров 213 число записей 11
 
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Посты дня
Гораздо важнее вопрос – что делать дальше?
www.facebook.com    4.08 14:59 |  число просмотров 164
Гораздо важнее вопрос – что делать дальше? Огромное количество людей ничего не знает о событиях, происходящих в Москве. Или они живут в мире «семья-работа» и никуда никогда из него не высовываются. Или смотрят телевизор, которому верят. Или они думают, что политика их не касается.
 
Один телефонный звонок и одно заявление. И твой студент будет спасен
www.facebook.com    4.08 13:48 |  число просмотров 162
Один телефонный звонок и одно заявление. И твой студент будет спасен Дорогая Валерия Касамара! Я помню тебя еще маленькой девочкой, учившейся в параллельном классе 654 школы, так что извини, что на "ты"...
 
Москвой управляют не москвичи
blogElena Tkach    4.08 13:41 |  число просмотров 153
Москвой управляют не москвичи Я зашла на сайт мэрии Москвы и выписала тех членов московского правительства которые родились не в Москве, а приехали в зрелом возрасте. С целью посмотреть соотношение москвичей и не москвичей среди тех кто управляет и считает, что является хозяевами Москвы
 
Кто занимается разгоном московского протеста?
blogRoman Popkov    4.08 13:31 |  число просмотров 202
Кто занимается разгоном московского протеста? На самом деле именно полковник Кусюк был одним из тех офицеров, кто, по сути, спровоцировал взрыв революционного восстания в Украине
 
Рассказываю, что произошло и происходит сейчас.
www.facebook.com    4.08 13:03 |  число просмотров 190
Рассказываю, что произошло и происходит сейчас. Как развивались события вокруг задержания и ареста студента ВШЭ Егора Жукова
 
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Выбор редактора
Обыск начался после 2 часов ночи
blogDmitry Gudkov    2.08 13:38 |  число просмотров 355
Обыск начался после 2 часов ночи Ночью пришли за самым молодым из Команды Гудкова, видеоблогером Егором Жуковым, баллотировавшимся в Мосгордуму по 4-му округу
 
Они запустили по ТВ компанию, что я "координатор" протеста
www.facebook.com    2.08 13:31 |  число просмотров 415
Они запустили по ТВ компанию, что я "координатор" протеста В 3:40 ночи (!) мне позвонил отец и сказал, что у них только что был обыск (длился около 2х часов). Моя мама - пенсионер (66 лет) и имеет инвалидность, отцу в 5:30 идти на работу. Почему-то они решили провести обыск именно в 2 ночи
 
Нагрянули с обыском в 4 ночи и забрали на допрос
blogPavel Konagen    1.08 20:00 |  число просмотров 847
Нагрянули с обыском в 4 ночи и забрали на допрос Моего хорошего знакомого Алексея Миняйло, талантливого предпринимателя, сочинителя и выдумщика самых разных полезных социальных проектов задержали сегодня ночью и собираются арестовать по обвинению в массовых беспорядках 27 июля
 
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Видео дня
Цитаты дня
" Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тя "
4.08 |
blog www.facebook.com
" А ведь это надолго. Назад пути нет. Месяца три-четыре будет штормить. К зиме либо они нас, либо мы их. "
4.08 |
blog Natalia Shavshukova
" Меня сегодня отпустили потому, что мне не хватило автозака. "
4.08 |
blog www.facebook.com
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
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Статьи дня
Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках»
Редакция  2.08 14:17 |  число просмотров 117
Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках» Пресненский суд Москвы одновременно рассматривает ходатайство об аресте четверых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло. Всех их обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), а Жукова — еще и в применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК).
Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны
Сергей Ежов  1.08 20:40 |  число просмотров 186
Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны Нынешний министр Сергей Шойгу, как удалось установить The Insider, мало чем отличается от предыдущего. После начала романа с Шойгу стюардесса Елена Шебунова внезапно стала миллиардершей и на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов.
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2339
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 3551
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3589
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2213
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7625
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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