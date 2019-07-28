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|Denis Bilunov 30.07 13:37 | 28
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|Основным требованием не только нового митинга, но и всей кампании должна быть отставка мэра Москвы Собянина
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|Mitya Aleshkovskiy 30.07 11:48 | 101
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|Российские власти так и не сделали ничего, чтобы найти и наказать виновных: заказчика, организаторов и исполнителей убийства
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|www.facebook.com 29.07 23:27 | 284
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|Решение силовиков? Закрыть кандидатов. Только они еще не осознали, что это не работает. Нынешнему протесту лидеры не нужны. В этом его сила
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|Navalny 29.07 23:01 | 249
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|Cформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить? Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?
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|Vadim Prokhorov 28.07 22:26 | 464
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|Да, действительно, непросто разобраться: всего лишь за неполные двое суток (26 - 28 июля) в политической жизни Ильи Яшина произошли следующие события...
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|Greg Yudin 25.07 11:54 | 897
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|Почему это произошло? Потому что сложившаяся в Москве демократическая коалиция полностью переиграла московские власти – и юридически, и политически
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|Андрей Никулин 24.07 13:33 | 1066
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|Сямозеро, Булгария, Хромая лошадь, Зимняя вишня, полет надувного детского аттракциона с детьми в Забайкалье, перевернувшийся прогулочный катер на Черном море, теперь пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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|Roman Popkov 22.07 11:57 | 1168
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|Меня, Лену и Женю выволакивают, избивая. Меня швыряют на асфальт, при попытке встать получаю в табло кулаком, очки превращаются в кучу смятой проволоки
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
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|22.06 |
| Grigorii Golosov
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|А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву?
Я серьёзно.
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|22.06 |
| Oleg Pshenichny
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|Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему.
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|22.06 |
| Timur Olevskiy
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|Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер.
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|15.06 |
| Vitaliy Averin
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