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Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 34291 число записей 88
 
Террористы в Москве
29.05 число просмотров 1958 число записей 5
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 2161 число записей 19
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 1579 число записей 8
 
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 2328 число записей 28
 
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16.07 число просмотров 1266 число записей 31
 
Московский кризис
28.07 число просмотров 698 число записей 19
 
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Посты дня
Собянина в отставку!
blogDenis Bilunov    30.07 13:37 |  число просмотров 28
Собянина в отставку! Основным требованием не только нового митинга, но и всей кампании должна быть отставка мэра Москвы Собянина
 
Прошёл год с момента убийства трёх российских журналистов в Африке
blogMitya Aleshkovskiy    30.07 11:48 |  число просмотров 101
Прошёл год с момента убийства трёх российских журналистов в Африке Российские власти так и не сделали ничего, чтобы найти и наказать виновных: заказчика, организаторов и исполнителей убийства
 
Власти пока не знают, что делать с акцией 3-го августа
www.facebook.com    29.07 23:27 |  число просмотров 284
Власти пока не знают, что делать с акцией 3-го августа Решение силовиков? Закрыть кандидатов. Только они еще не осознали, что это не работает. Нынешнему протесту лидеры не нужны. В этом его сила
 
Очень странные дела
blogNavalny    29.07 23:01 |  число просмотров 249
Очень странные дела Cформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить? Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?
 
Информация о судах Ильи Яшина
blogVadim Prokhorov    28.07 22:26 |  число просмотров 464
Информация о судах Ильи Яшина Да, действительно, непросто разобраться: всего лишь за неполные двое суток (26 - 28 июля) в политической жизни Ильи Яшина произошли следующие события...
 
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Выбор редактора
Управление московской кампанией конфисковано у мэрии и ушло на федеральный уровень
blogGreg Yudin    25.07 11:54 |  число просмотров 897
Управление московской кампанией конфисковано у мэрии и ушло на федеральный уровень Почему это произошло? Потому что сложившаяся в Москве демократическая коалиция полностью переиграла московские власти – и юридически, и политически
 
Одна из главнейших причин - бедность
blogАндрей Никулин    24.07 13:33 |  число просмотров 1066
Одна из главнейших причин - бедность Сямозеро, Булгария, Хромая лошадь, Зимняя вишня, полет надувного детского аттракциона с детьми в Забайкалье, перевернувшийся прогулочный катер на Черном море, теперь пожар в детском лагере в Хабаровском крае
 
Как мы пошли на концерт "Пошлой Молли" в клуб Arena by Soho Family
blogRoman Popkov    22.07 11:57 |  число просмотров 1168
Как мы пошли на концерт "Пошлой Молли" в клуб Arena by Soho Family Меня, Лену и Женю выволакивают, избивая. Меня швыряют на асфальт, при попытке встать получаю в табло кулаком, очки превращаются в кучу смятой проволоки
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
" А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву? Я серьёзно. "
22.06 |
blog Oleg Pshenichny
" Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему. "
22.06 |
blog Timur Olevskiy
" Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер. "
15.06 |
blog Vitaliy Averin
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Статьи дня
Скорбная живучесть
Сергей Машкин  23.07 17:19 |  число просмотров 371
Скорбная живучесть “Ъ” стало известно, как развивалась аварийная ситуация на атомной глубоководной станции АС-31, приведшая к гибели 14 офицеров-гидронавтов. Весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть». Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. Погибли гидронавты от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.
Факты, фейки и молчание офицеров
павел Каныгин  17.07 14:58 |  число просмотров 623
Факты, фейки и молчание офицеров Павел Каныгин рассказывает, почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2302
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 3408
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3556
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2161
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7572
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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