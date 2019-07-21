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|Леонид Волков 22.07 12:16 | 447
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|Венедиктов и его «общественный штаб» открыто и нагло продвигают принцип презумпции виновности кандидата
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|www.facebook.com 22.07 12:00 | 471
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|Вы уверены, что вам так уж необходимо ставить себя в ситуацию, когда вас грубо обыскивает человек с ником Бес СС 1488, а потом, весьма возможно, избивает вместе со своими друзьями, зная, что им ничегошеньки за это не будет?
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|Roman Popkov 22.07 11:57 | 344
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|Меня, Лену и Женю выволакивают, избивая. Меня швыряют на асфальт, при попытке встать получаю в табло кулаком, очки превращаются в кучу смятой проволоки
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|Мы москвичи, мы вместе! 21.07 14:50 | 388
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|Мы заявляем о намерении собрать встречу с кандидатами в депутаты у стен мэрии Москвы 27 июля в 14:00 в том случае, если в течение недели после митинга независимые кандидаты не будут зарегистрированы на выборах
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|Dmitry Butrin 21.07 13:37 | 491
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|Мне сложно что-то разумное говорить о московских выборах, если глава мосгоризбиркома, работающего в этом качестве бессменно с 1990-х, живет, перемещаясь между принадлежащими ему десятью объектами недвижимости, которые он с его доходами может только украсть, но никак не купить
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|Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита.
У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса.
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|16.07 |
| Sergey Shpilkin
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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
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|22.06 |
| Grigorii Golosov
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|А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву?
Я серьёзно.
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|22.06 |
| Oleg Pshenichny
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|Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему.
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|22.06 |
| Timur Olevskiy
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|Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер.
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|15.06 |
| Vitaliy Averin
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