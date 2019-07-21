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Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 34163 число записей 88
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 2080 число записей 19
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 1535 число записей 8
 
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 2251 число записей 28
 
Слуга народа
22.04 число просмотров 3032 число записей 21
 
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16.07 число просмотров 836 число записей 31
 
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Посты дня
Все это — незаконно, несправедливо и противоречит здравому смыслу
blogЛеонид Волков    22.07 12:16 |  число просмотров 447
Все это — незаконно, несправедливо и противоречит здравому смыслу Венедиктов и его «общественный штаб» открыто и нагло продвигают принцип презумпции виновности кандидата
 
Вы для них — будущий наполнитель для могил
www.facebook.com    22.07 12:00 |  число просмотров 471
Вы для них — будущий наполнитель для могил Вы уверены, что вам так уж необходимо ставить себя в ситуацию, когда вас грубо обыскивает человек с ником Бес СС 1488, а потом, весьма возможно, избивает вместе со своими друзьями, зная, что им ничегошеньки за это не будет?
 
Как мы пошли на концерт "Пошлой Молли" в клуб Arena by Soho Family
blogRoman Popkov    22.07 11:57 |  число просмотров 344
Как мы пошли на концерт "Пошлой Молли" в клуб Arena by Soho Family Меня, Лену и Женю выволакивают, избивая. Меня швыряют на асфальт, при попытке встать получаю в табло кулаком, очки превращаются в кучу смятой проволоки
 
Заявление независимых кандидатов в Мосгордуму
blogМы москвичи, мы вместе!    21.07 14:50 |  число просмотров 388
Заявление независимых кандидатов в Мосгордуму Мы заявляем о намерении собрать встречу с кандидатами в депутаты у стен мэрии Москвы 27 июля в 14:00 в том случае, если в течение недели после митинга независимые кандидаты не будут зарегистрированы на выборах
 
Очевидность
blogDmitry Butrin    21.07 13:37 |  число просмотров 491
Очевидность Мне сложно что-то разумное говорить о московских выборах, если глава мосгоризбиркома, работающего в этом качестве бессменно с 1990-х, живет, перемещаясь между принадлежащими ему десятью объектами недвижимости, которые он с его доходами может только украсть, но никак не купить
 
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Выбор редактора
Письмо Памфиловой о ворах
www.facebook.com    16.07 13:09 |  число просмотров 1151
Письмо Памфиловой о ворах К покражам, к которым причастны руководители возглавляемой Вами избирательной системы, добавилась еще одна. Вы украли мою подпись, которую я оставил за кандидата в депутаты Мосгордумы Елену Русакову
 
Дорогие друзья!
blogGreg Yudin    16.07 12:57 |  число просмотров 1044
Дорогие друзья! Со мной случилась большая неприятность. Дело в том, что меня не существует.
 
Решили бетонировать
blogLilia Shevtsova    16.07 12:45 |  число просмотров 958
Решили бетонировать Можно сколько угодно вопрошать: зачем это они задраивают люки? Ведь глупо! Ну, глупо же! Можно же было допустить оппозиционных кандидатов не только на выборы московского заксобрания, но и на выборы питерского губернатора
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Ставка Елены Лукьяновой, кажется, перебита. У Русаковой забраковали подпись В.Л.Шейниса. "
16.07 |
blog Sergey Shpilkin
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
" А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву? Я серьёзно. "
22.06 |
blog Oleg Pshenichny
" Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему. "
22.06 |
blog Timur Olevskiy
" Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер. "
15.06 |
blog Vitaliy Averin
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Статьи дня
Скорбная живучесть
Сергей Машкин  23.07 17:19 |  число просмотров 56
Скорбная живучесть “Ъ” стало известно, как развивалась аварийная ситуация на атомной глубоководной станции АС-31, приведшая к гибели 14 офицеров-гидронавтов. Весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть». Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. Погибли гидронавты от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.
Факты, фейки и молчание офицеров
павел Каныгин  17.07 14:58 |  число просмотров 357
Факты, фейки и молчание офицеров Павел Каныгин рассказывает, почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2227
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 3217
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3493
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2080
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7485
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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