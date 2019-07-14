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|Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке.
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|14.07 |
| Виктор Шендерович
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|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
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|22.06 |
| Grigorii Golosov
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|А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву?
Я серьёзно.
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|22.06 |
| Oleg Pshenichny
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|Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему.
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|22.06 |
| Timur Olevskiy
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|Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер.
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|15.06 |
| Vitaliy Averin
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|Я сначала подумала, что Иван Голунов войдёт в историю журналистики. А теперь - нет. Теперь я думаю, что он войдет в историю страны.
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|10.06 |
| Elena Zelinskaya
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