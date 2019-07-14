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Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 34058 число записей 88
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 2026 число записей 19
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 1505 число записей 8
 
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 2187 число записей 28
 
Слуга народа
22.04 число просмотров 2984 число записей 21
 
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Грузия под запретом
23.06 число просмотров 1024 число записей 16
 
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15.07 число просмотров 251 число записей 27
 
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Посты дня
Всё, меня официально снимают с выборов
blogIlya Yashin    15.07 20:38 |  число просмотров 54
Всё, меня официально снимают с выборов Все наши аргументы были просто проигнорированы. Отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи. Даже выслушать избирателей, пришедших на заседание, не стали: их просто не пустили.
 
В ОВД Хамовники
www.facebook.com    14.07 21:48 |  число просмотров 344
В ОВД Хамовники У меня вывихнута шея, у Ивана Русакова сотряс, Игорь Ефимов избит до крови. Задерживали супержёстко
 
Пора поднажать с введением двух электронных сервисов
blogGrigory Melkonyants    14.07 18:13 |  число просмотров 272
Пора поднажать с введением двух электронных сервисов Дистанционная электронная подача документов на выдвижение кандидата и листанционное электронное проставление подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата через портал «Госуслуги»
 
Нельзя же быть настолько тупыми!
blogАлександр Шмелев    14.07 18:06 |  число просмотров 410
Нельзя же быть настолько тупыми! Сотрудники московских избиркомов настолько тупые, что приступая к фальсификациям с объявлением ряда подписей "недействительными", они даже не догадались заготовить заранее списки людей, чьи фамилии однозначно туда нельзя заносить
 
Нас нет. Все фейк
blogЕлена Лукьянова    14.07 18:00 |  число просмотров 340
Нас нет. Все фейк Мою подпись за мою ученицу Любу Соболь признали рисовкой
 
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Выбор редактора
Приватность? Нет, не слышали...
blogПавел Пряников    12.07 13:39 |  число просмотров 782
Приватность? Нет, не слышали... В этой выставке дворцов чинуш меня заинтересовало другое: откуда такая страсть к постройке дворца в чистом поле, на всеобщем обозрении?
 
Мы стране не нужны. Сирии помогут. Африке помогут. А нам не помогут
blogМарина Ахмедова    12.07 13:36 |  число просмотров 698
Мы стране не нужны. Сирии помогут. Африке помогут. А нам не помогут Старший мужчина рассказал, что на дом он брал кредит - 300 тысяч. Дом уплыл, кредит остался. И таких историй в Тулуне - множество
 
Не пора ли Валентину Павловичу на покой, заниматься наукой?
blogSergey Shpilkin    10.07 18:42 |  число просмотров 882
Не пора ли Валентину Павловичу на покой, заниматься наукой? У победы над здравым смыслом, которая сейчас происходит в Москве, есть отец - это Валентин Павлович Горбунов, председатель Московской городской избирательной комиссии с незапамятного 1995 года
 
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Цитаты дня
" Все-таки насилие. Ничего другого не умеют, ничего вообще. Ну и ложь, разумеется, но они всегда в связке. "
14.07 |
blog Виктор Шендерович
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
" А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву? Я серьёзно. "
22.06 |
blog Oleg Pshenichny
" Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему. "
22.06 |
blog Timur Olevskiy
" Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер. "
15.06 |
blog Vitaliy Averin
" Я сначала подумала, что Иван Голунов войдёт в историю журналистики. А теперь - нет. Теперь я думаю, что он войдет в историю страны. "
10.06 |
blog Elena Zelinskaya
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Статьи дня
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова
Иван Голунов  10.06 21:35 |  число просмотров 1191
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова Все его материалы на «Медузе» открыты для распространения по лицензии Creative Commons
Baza и «Трансперенси»: полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей
Редакция  10.06 01:31 |  число просмотров 1230
Baza и «Трансперенси»: полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей Семья начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, подчиненные которого задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, владеет участками земли в Подмосковье общей стоимостью 50-70 млн рублей.
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2179
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 2982
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3460
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2026
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7416
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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