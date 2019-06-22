|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Misha Kozyrev 25.06 01:16 | 955
|
|Я, скрепя сердце, наблюдаю, как мои друзья, уехавшие на Запад, спокойно переводят своих детей на английский, даже не пытаясь сохранить родной язык в семье, как всё больше моих украинских друзей принципиально переходят на родную "мову" даже в переписке, и грузины, судя по всему, уже тоже скоро откажутся от русского
|
|
|Двухметровый омич 24.06 23:54 | 1781
|
|За последние несколько месяцев подобным образом отравили 24 человек в районе Чистых прудов. Как пишут СМИ, все происходило по похожему сценарию
|
|
|www.facebook.com 23.06 00:34 | 1081
|
|Постоянную вахту на станции несут 50-70 активистов, но в эти дни численность защитников увеличилась до 500 человек. Публика очень разношерстная: молодежь, дети, мужчины и женщины среднего возраста, пенсионеры и даже совсем возрастные люди
|
|
|Alexey Kascheev 22.06 20:38 | 1464
|
|Мы уже шестой день в Батуми, и я полностью поддерживаю решение нашего мудрого императора спасать соотечественников. Я своими глазами вижу, что русским в Грузии угрожает масса опасностей
|
|
|www.facebook.com 22.06 20:34 | 1107
|
|Неравнодушный гражданин из Тропарево-Никулино снова доказал, что «благоустройство» плохо сказывается на качестве жизни в городе - в 8 утра он замерил температуру живого газона, сильно побритого газона, резиновой детской площадки и асфальта
|
|
|Pavel Konagen 20.06 23:53 | 1465
|
|Когда про тебя делают ролики блогеры, профессионально питающиеся какашками, это даже забавно. Но когда эти же ролики показывают по центральному телевидению, конечно, уже не так весело
|
|
|master_pera 20.06 22:40 | 1221
|
|Происходит уход действительно горячих, неотложных и резонансных тем в альтернативное информационное и социальное пространство, что усугубляет разрыв между властью и обществом
|
|
|Greg Yudin 20.06 22:22 | 1341
|
|После лета прошлого года, когда рейтинг Путина обвалился из-за обманутых ожиданий, он вышел на плато. И если всё пойдёт так, как сейчас, то он ещё некоторое время там подержится. А потом обвалится ещё раз
|
|
|Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн
|
|22.06 |
| Grigorii Golosov
|
|
|А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву?
Я серьёзно.
|
|22.06 |
| Oleg Pshenichny
|
|
|Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему.
|
|22.06 |
| Timur Olevskiy
|
|
|Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер.
|
|15.06 |
| Vitaliy Averin
|
|
|Я сначала подумала, что Иван Голунов войдёт в историю журналистики. А теперь - нет. Теперь я думаю, что он войдет в историю страны.
|
|10.06 |
| Elena Zelinskaya
|
|
|Досмотрела "Чернобыль". Последняя серия просто наповал. Низкий поклон авторам сериала, что сделали всю работу памяти за нас
|
|6.06 |
| www.facebook.com
|