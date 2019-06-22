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Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 33851 число записей 88
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 1425 число записей 8
 
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 2090 число записей 28
 
Слуга народа
22.04 число просмотров 2918 число записей 21
 
Дебаты Зеленского и Порошенко
20.04 число просмотров 1346 число записей 12
 
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Мы - Иван Голунов
10.06 число просмотров 1237 число записей 19
 
Террористы в Москве
29.05 число просмотров 1189 число записей 5
 
Мужской поцелуй
1.06 число просмотров 1032 число записей 8
 
Съели Нюту
16.06 число просмотров 757 число записей 15
 
Грузия под запретом
23.06 число просмотров 647 число записей 16
 
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Посты дня
Как мне жаль мой родной русский язык...
blogMisha Kozyrev    25.06 01:16 |  число просмотров 955
Как мне жаль мой родной русский язык... Я, скрепя сердце, наблюдаю, как мои друзья, уехавшие на Запад, спокойно переводят своих детей на английский, даже не пытаясь сохранить родной язык в семье, как всё больше моих украинских друзей принципиально переходят на родную "мову" даже в переписке, и грузины, судя по всему, уже тоже скоро откажутся от русского
 
Клофелинщик отравил в Москве 24 человека, я случайно нашел его на фото
blogДвухметровый омич    24.06 23:54 |  число просмотров 1781
Клофелинщик отравил в Москве 24 человека, я случайно нашел его на фото За последние несколько месяцев подобным образом отравили 24 человек в районе Чистых прудов. Как пишут СМИ, все происходило по похожему сценарию
 
В Шиесе удивили люди
www.facebook.com    23.06 00:34 |  число просмотров 1081
В Шиесе удивили люди Постоянную вахту на станции несут 50-70 активистов, но в эти дни численность защитников увеличилась до 500 человек. Публика очень разношерстная: молодежь, дети, мужчины и женщины среднего возраста, пенсионеры и даже совсем возрастные люди
 
Русским в Грузии угрожает масса опасностей
blogAlexey Kascheev    22.06 20:38 |  число просмотров 1464
Русским в Грузии угрожает масса опасностей Мы уже шестой день в Батуми, и я полностью поддерживаю решение нашего мудрого императора спасать соотечественников. Я своими глазами вижу, что русским в Грузии угрожает масса опасностей
 
«Благоустроительная» политика мэрии в прямом смысле делает жизнь москвичей невыносимой
www.facebook.com    22.06 20:34 |  число просмотров 1107
«Благоустроительная» политика мэрии в прямом смысле делает жизнь москвичей невыносимой Неравнодушный гражданин из Тропарево-Никулино снова доказал, что «благоустройство» плохо сказывается на качестве жизни в городе - в 8 утра он замерил температуру живого газона, сильно побритого газона, резиновой детской площадки и асфальта
 
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Выбор редактора
Тревожно и стыдно за российское телевидение
blogPavel Konagen    20.06 23:53 |  число просмотров 1465
Тревожно и стыдно за российское телевидение Когда про тебя делают ролики блогеры, профессионально питающиеся какашками, это даже забавно. Но когда эти же ролики показывают по центральному телевидению, конечно, уже не так весело
 
Обращаться напрямую к стране
blogmaster_pera    20.06 22:40 |  число просмотров 1221
Обращаться напрямую к стране Происходит уход действительно горячих, неотложных и резонансных тем в альтернативное информационное и социальное пространство, что усугубляет разрыв между властью и обществом
 
Если вы хотите прогноза, то вот он
blogGreg Yudin    20.06 22:22 |  число просмотров 1341
Если вы хотите прогноза, то вот он После лета прошлого года, когда рейтинг Путина обвалился из-за обманутых ожиданий, он вышел на плато. И если всё пойдёт так, как сейчас, то он ещё некоторое время там подержится. А потом обвалится ещё раз
 
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Цитаты дня
" Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задн "
22.06 |
blog Grigorii Golosov
" А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву? Я серьёзно. "
22.06 |
blog Oleg Pshenichny
" Россиянам запретили летать в Грузию, потому что в Грузии есть люди, которые Путина не любят, и больше нипочему. "
22.06 |
blog Timur Olevskiy
" Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер. "
15.06 |
blog Vitaliy Averin
" Я сначала подумала, что Иван Голунов войдёт в историю журналистики. А теперь - нет. Теперь я думаю, что он войдет в историю страны. "
10.06 |
blog Elena Zelinskaya
" Досмотрела "Чернобыль". Последняя серия просто наповал. Низкий поклон авторам сериала, что сделали всю работу памяти за нас "
6.06 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова
Иван Голунов  10.06 21:35 |  число просмотров 636
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова Все его материалы на «Медузе» открыты для распространения по лицензии Creative Commons
Baza и «Трансперенси»: полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей
Редакция  10.06 01:31 |  число просмотров 688
Baza и «Трансперенси»: полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей Семья начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, подчиненные которого задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, владеет участками земли в Подмосковье общей стоимостью 50-70 млн рублей.
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2073
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 2486
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3386
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 1609
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7296
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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