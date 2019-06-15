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Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 33705 число записей 88
 
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 2040 число записей 28
 
Слуга народа
22.04 число просмотров 2873 число записей 21
 
Дебаты Зеленского и Порошенко
20.04 число просмотров 1293 число записей 12
 
Арест Ишаева
3.04 число просмотров 1820 число записей 5
 
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6.06 число просмотров 2198 число записей 18
 
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23.05 число просмотров 1364 число записей 19
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 1311 число записей 8
 
Террористы в Москве
29.05 число просмотров 890 число записей 5
 
Мы - Иван Голунов
10.06 число просмотров 911 число записей 19
 
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Котик дня
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  • #GPS умер в Москве. В навигаторе идет перекличка кто откуда. Показывает, что все в Шереметьеве.
  • #GPS умер в Москве. В навигаторе идет перекличка кто откуда. Показывает, что все в Шереметьеве. (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    15.06 01:09 | www.facebook.com


Посты дня
Неувязочка получается
blogSerguei Parkhomenko    20.06 01:00 |  число просмотров 214
Неувязочка получается За все эти пять лет, прошедшие с того момента, как "боинг" MH17 был сбит над Восточной Украиной, я так и не понял, почему российские политики с таким веселым хрустом проваливаются все в одну и ту же логическую ловушку
 
Ситуация удивительная
blogBoris Titov    18.06 23:45 |  число просмотров 434
Ситуация удивительная Сегодня стало известно об уголовном деле против Давида Якобашвили. Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный. Не зря его выбрали председателем комиссии по этике РСПП
 
Жертвами окажемся все мы
blogAnna Narinskaya    17.06 22:36 |  число просмотров 517
Жертвами окажемся все мы Суд по делу "Нового величия" вышел на финишную прямую. Нельзя игнорировать факт, что вот прямо здесь и сейчас такое происходит. Приходите к суду, пишите, говорите об этом
 
Лично я на этот митинг не приду
www.facebook.com    16.06 11:13 |  число просмотров 912
Лично я на этот митинг не приду Сегодня должен состояться «Митинг в поддержку Ивана Голунова». Кто-то, возможно, до сих пор сомневается, нужно ли на него идти. Нет, не нужно
 
Проверка системы на вшивость
www.facebook.com    16.06 01:36 |  число просмотров 813
Проверка системы на вшивость Мы не бунтуем, не выходим на улицу. Мы законопослушно участвуем в вами же предложенном мероприятии – выборах. Преследуя абсолютно легальную цель – нанести вам поражение.
 
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Выбор редактора
Предчувствие неизбежности катастрофы
blogmaster_pera    9.06 15:33 |  число просмотров 1969
Предчувствие неизбежности катастрофы Путаница в словах и справках, неуверенные и даже растерянные комментарии полицейских, твердящих заученные мантры о наличии доказательной базы вины Голунова, - весь этот жалкий лепет оправданий пополам с околесицей и невнятицей происходит от предчувствия неизбежности катастрофы
 
Они загнали себя в ловушку
blogЕвгений Ройзман    9.06 12:48 |  число просмотров 1658
Они загнали себя в ловушку В случае подброса наркотиков сотрудниками полиции Голунову - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 228.1 ч.4 пункты а,б, г.) от 10 до 20 лет лишения свободы
 
Психиатрическое болото, в которое никто не хочет влезать
www.facebook.com    8.06 14:12 |  число просмотров 1494
Психиатрическое болото, в которое никто не хочет влезать В Москве по инициативе психиатрических больниц г. идут массовые лишения людей дееспособности. Массовые и при этом с вопиющими нарушениями! закона
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Странно, что люди, выступающие за свободные выборы, свободу выдвижения и политическую конкуренцию, приветствуют отзыв своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму Нютой Федермессер. "
15.06 |
blog Vitaliy Averin
" Я сначала подумала, что Иван Голунов войдёт в историю журналистики. А теперь - нет. Теперь я думаю, что он войдет в историю страны. "
10.06 |
blog Elena Zelinskaya
" Досмотрела "Чернобыль". Последняя серия просто наповал. Низкий поклон авторам сериала, что сделали всю работу памяти за нас "
6.06 |
blog www.facebook.com
" Да могли бы уж пойти до конца и обрезать так, чтобы после первой сцены сразу шли финальные титры... "
31.05 |
blog Кровавая барыня
" А слона-то мы и не приметили. Вот что в Чернобыле действительно клюква — это что все четыре серии советские люди практически ни разу не матерились. Это вообще КАК?‬ "
31.05 |
blog Maria Baronova
" Первые две серии просто жуть, что такое. Чувствовала как облучаюсь во время просмотра прямо через экран. Приняла душ и выпила йодомарин. "
23.05 |
blog Julia Mazurova
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Статьи дня
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова
Иван Голунов  10.06 21:35 |  число просмотров 352
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова Все его материалы на «Медузе» открыты для распространения по лицензии Creative Commons
Baza и «Трансперенси»: полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей
Редакция  10.06 01:31 |  число просмотров 398
Baza и «Трансперенси»: полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей Семья начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, подчиненные которого задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, владеет участками земли в Подмосковье общей стоимостью 50-70 млн рублей.
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 2013
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 2198
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3345
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 1364
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7224
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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