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|Serguei Parkhomenko 20.06 01:00 | 214
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|За все эти пять лет, прошедшие с того момента, как "боинг" MH17 был сбит над Восточной Украиной, я так и не понял, почему российские политики с таким веселым хрустом проваливаются все в одну и ту же логическую ловушку
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|Boris Titov 18.06 23:45 | 434
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|Сегодня стало известно об уголовном деле против Давида Якобашвили. Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный. Не зря его выбрали председателем комиссии по этике РСПП
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|Anna Narinskaya 17.06 22:36 | 517
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|Суд по делу "Нового величия" вышел на финишную прямую. Нельзя игнорировать факт, что вот прямо здесь и сейчас такое происходит.
Приходите к суду, пишите, говорите об этом
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|www.facebook.com 16.06 11:13 | 912
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|Сегодня должен состояться «Митинг в поддержку Ивана Голунова». Кто-то, возможно, до сих пор сомневается, нужно ли на него идти.
Нет, не нужно
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|www.facebook.com 16.06 01:36 | 813
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|Мы не бунтуем, не выходим на улицу. Мы законопослушно участвуем в вами же предложенном мероприятии – выборах. Преследуя абсолютно легальную цель – нанести вам поражение.
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|master_pera 9.06 15:33 | 1969
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|Путаница в словах и справках, неуверенные и даже растерянные комментарии полицейских, твердящих заученные мантры о наличии доказательной базы вины Голунова, - весь этот жалкий лепет оправданий пополам с околесицей и невнятицей происходит от предчувствия неизбежности катастрофы
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|Евгений Ройзман 9.06 12:48 | 1658
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|В случае подброса наркотиков сотрудниками полиции Голунову - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 228.1 ч.4 пункты а,б, г.) от 10 до 20 лет лишения свободы
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|www.facebook.com 8.06 14:12 | 1494
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|В Москве по инициативе психиатрических больниц г. идут массовые лишения людей дееспособности. Массовые и при этом с вопиющими нарушениями! закона
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