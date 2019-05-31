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Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 33554 число записей 88
 
Слуга народа
22.04 число просмотров 2824 число записей 21
 
Дебаты Зеленского и Порошенко
20.04 число просмотров 1242 число записей 12
 
Арест Ишаева
3.04 число просмотров 1772 число записей 5
 
Блогеры против: Победа
1.04 число просмотров 8770 число записей 12
 
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Храм раздора
18.05 число просмотров 1840 число записей 30
 
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 число просмотров 1712 число записей 18
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 1081 число записей 19
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 1049 число записей 8
 
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  • К вопросы о доверии Путину. ВЦИОМ получил новые результаты
  • К вопросы о доверии Путину. ВЦИОМ получил новые результаты (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    31.05 21:07 | blogDenis Bilunov


Посты дня
ВГТРК, остановитесь!
blogMarina Litvinovich    9.06 15:39 |  число просмотров 213
ВГТРК, остановитесь! Вы переходите черту. Вы сейчас становитесь на сторону большого зла, занимаясь вот такими репортажами и фальсификациями
 
Предчувствие неизбежности катастрофы
blogmaster_pera    9.06 15:33 |  число просмотров 322
Предчувствие неизбежности катастрофы Путаница в словах и справках, неуверенные и даже растерянные комментарии полицейских, твердящих заученные мантры о наличии доказательной базы вины Голунова, - весь этот жалкий лепет оправданий пополам с околесицей и невнятицей происходит от предчувствия неизбежности катастрофы
 
Они загнали себя в ловушку
blogЕвгений Ройзман    9.06 12:48 |  число просмотров 340
Они загнали себя в ловушку В случае подброса наркотиков сотрудниками полиции Голунову - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 228.1 ч.4 пункты а,б, г.) от 10 до 20 лет лишения свободы
 
О, теперь еще и "доктор Мясников" подставился!
blogАлексей Рощин    9.06 01:43 |  число просмотров 818
О, теперь еще и "доктор Мясников" подставился! Журналиста Голунова привезли "на обследование" именно в его частную клинику. Почему МВД проводит обследование состояния здоровья избитого журналиста именно там - вопрос отдельный и, безусловно, интересный...
 
По нынешним меркам это победа!
blogIvan Kolpakov    8.06 23:49 |  число просмотров 292
По нынешним меркам это победа! На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву
 
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Выбор редактора
Я, кажется, нашла доказательства его невиновности
blogkpotupchik    8.06 15:44 |  число просмотров 419
Я, кажется, нашла доказательства его невиновности Внимательно изучала просочившиеся вчерашние протоколы, а теперь соотнесла их с сегодняшним постановлением о привлечении Голунова в качестве обвиняемого
 
Рискуя вызвать ненависть сразу всех, все-таки скажу
www.facebook.com    8.06 13:58 |  число просмотров 429
Рискуя вызвать ненависть сразу всех, все-таки скажу Я бы не спешил так в истории с Иваном Голуновым. МВД слишком уверено в себе
 
Про "разумных и взвешенных"
blogMarina Litvinovich    8.06 13:50 |  число просмотров 321
Про "разумных и взвешенных" Алё!!!! От кого вы ждете "представления доказательств"? От следствия? От ментов? От суда? Они у нас что, светочи разума, истины и неподкупности? "Представят обществу" - кому-кому???
 
Ой, вы, лапти, да лапти мои!
blogДмитрий ПЕтров    1.06 19:48 |  число просмотров 1542
Ой, вы, лапти, да лапти мои! Ирина Яровая призвала россиян 12 июня надеть национальные костюмы, чтобы так отметить День России. Она, видно, думает, что русский народный костюм - это тот, в котором плясал советский ансамбль "Березка" - кокошники, сапожки, ленты, бусы да красный сарафан. Но это - от незнания
 
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Цитаты дня
" Досмотрела "Чернобыль". Последняя серия просто наповал. Низкий поклон авторам сериала, что сделали всю работу памяти за нас "
6.06 |
blog www.facebook.com
" Да могли бы уж пойти до конца и обрезать так, чтобы после первой сцены сразу шли финальные титры... "
31.05 |
blog Кровавая барыня
" А слона-то мы и не приметили. Вот что в Чернобыле действительно клюква — это что все четыре серии советские люди практически ни разу не матерились. Это вообще КАК?‬ "
31.05 |
blog Maria Baronova
" Первые две серии просто жуть, что такое. Чувствовала как облучаюсь во время просмотра прямо через экран. Приняла душ и выпила йодомарин. "
23.05 |
blog Julia Mazurova
" Коммерс только что отрубил себе руки, ноги и голову. RIP. Видимо, Усманов немного Таргариен. "
20.05 |
blog www.facebook.com
" От нас ушел очень талантливый, чертовски талантливый и очень профессиональный бессовестный человек. "
11.05 |
blog Татьяна khein
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Статьи дня
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Галина Тимченко, Иван Колпаков  7.06 11:49 |  число просмотров 117
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов Заявление Галины Тимченко и Ивана Колпакова
Транзит, да не тот
Глеб Павловский  25.05 21:54 |  число просмотров 619
Транзит, да не тот Ошибочно считать планы власти на 2024 г. связанными лишь с внутренними процессами: начинающийся транзит гораздо больше связан с мировой политикой, констатирует политолог Глеб Павловский, дезавуируя «миф о преемнике»
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События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 1840
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
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Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 1712
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3303
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 1081
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7155
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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