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|Marina Litvinovich 9.06 15:39 | 213
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|Вы переходите черту. Вы сейчас становитесь на сторону большого зла, занимаясь вот такими репортажами и фальсификациями
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|master_pera 9.06 15:33 | 322
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|Путаница в словах и справках, неуверенные и даже растерянные комментарии полицейских, твердящих заученные мантры о наличии доказательной базы вины Голунова, - весь этот жалкий лепет оправданий пополам с околесицей и невнятицей происходит от предчувствия неизбежности катастрофы
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|Евгений Ройзман 9.06 12:48 | 340
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|В случае подброса наркотиков сотрудниками полиции Голунову - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 228.1 ч.4 пункты а,б, г.) от 10 до 20 лет лишения свободы
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|Алексей Рощин 9.06 01:43 | 818
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|Журналиста Голунова привезли "на обследование" именно в его частную клинику. Почему МВД проводит обследование состояния здоровья избитого журналиста именно там - вопрос отдельный и, безусловно, интересный...
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|Ivan Kolpakov 8.06 23:49 | 292
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|На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву
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|kpotupchik 8.06 15:44 | 419
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|Внимательно изучала просочившиеся вчерашние протоколы, а теперь соотнесла их с сегодняшним постановлением о привлечении Голунова в качестве обвиняемого
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|www.facebook.com 8.06 13:58 | 429
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|Я бы не спешил так в истории с Иваном Голуновым. МВД слишком уверено в себе
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|Marina Litvinovich 8.06 13:50 | 321
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|Алё!!!! От кого вы ждете "представления доказательств"? От следствия? От ментов? От суда? Они у нас что, светочи разума, истины и неподкупности? "Представят обществу" - кому-кому???
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|Дмитрий ПЕтров 1.06 19:48 | 1542
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|Ирина Яровая
призвала россиян 12 июня надеть национальные
костюмы, чтобы так отметить День России. Она, видно, думает, что русский народный костюм -
это тот, в котором плясал советский ансамбль
"Березка" - кокошники, сапожки, ленты, бусы
да красный сарафан. Но это - от незнания
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