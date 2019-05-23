  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
14.05 число просмотров 33328 число записей 87
 
Дебаты Зеленского и Порошенко
20.04 число просмотров 1116 число записей 12
 
Арест Ишаева
3.04 число просмотров 1662 число записей 5
 
Блогеры против: Победа
1.04 число просмотров 8679 число записей 12
 
Закрытое правительство
30.03 число просмотров 1627 число записей 10
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 1507 число записей 28
 
Храм раздора
18.05 число просмотров 1433 число записей 30
 
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
26.05 число просмотров 686 число записей 9
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 644 число записей 19
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 654 число записей 8
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
  • Инаугурация Зеленского за два дня набрала 2 млн. просмотров на Ютубе
  • Инаугурация Зеленского за два дня набрала 2 млн. просмотров на Ютубе (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    23.05 17:50 | blogMaxim Dbar
    Инаугурация Зеленского за два дня набрала 2 млн. просмотров на Ютубе

Посты дня
Будет доктор
blogMaxim Kononenko    26.05 22:05 |  число просмотров 404
Будет доктор Вы не поверите, но я был на защите диссертации Катерины Тихоновой. Девушка свободно ориентируется в биологии, физиологии, высшей математике, электротехнике. И еще и объясняет так, что лично мне всё, в общем, понятно
 
Неожиданно понял
blogIlya Shumanov    26.05 15:56 |  число просмотров 379
Неожиданно понял 23 мая Владимир Путин вручил в Кремле орден «За заслуги перед Отечеством» I степени ректору МГУ Садовничему, а 24 мая Екатерина Тихонова, – дочь президента России защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
 
Yandex Taxi, мы с вами закончили
blogKatherina Makarova    25.05 15:34 |  число просмотров 633
Yandex Taxi, мы с вами закончили Мы с Машей (12 лет) ехали в машине. Водитель не успел перестроиться и давай материться. Я сделала замечание. Дальше он прервал поездку, выкинул наши вещи на обочину и уехал
 
Вот так выглядит халатность наземных служб
www.facebook.com    24.05 21:19 |  число просмотров 920
Вот так выглядит халатность наземных служб Сегодня утром при подготовке к вылету самолета Сухой Суперджет рейсом Москва — Ижевск кто-то забыл отцепить трос заземления. Когда «Суперджет» подлетал к Ижевску и пилоты раскрыли шасси, трос заземления размотался и стал биться о фюзеляж
 
Дочь Владимира Путина стала кандидатом наук
blogПроект    24.05 20:37 |  число просмотров 847
Дочь Владимира Путина стала кандидатом наук Екатерина Тихонова, дочь Владимира Путина, только что защитила диссертацию по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов», она стала кандидатом физико-математических наук по специальности «теоретическая механика»
 
все записи
Выбор редактора
Посмотрите как пылает магистральный газопровод в Пермском крае!
www.facebook.com    24.05 15:27 |  число просмотров 624
Посмотрите как пылает магистральный газопровод в Пермском крае! Любая такая труба в Тамбове, Сургуте, Красноярске, Подмосковье, Томске, Перми - "игра" в рулетку! Нефтегазовые компании увеличивают свою прибыль, но при этом не озадачиваются реальной социальной ответственностью: на "кону" жизни тысяч людей!
 
Как разгоняют демонстрации в Израиле
www.facebook.com    22.05 12:19 |  число просмотров 1551
Как разгоняют демонстрации в Израиле Израильская полиция научилась разгонять демонстрации с помощью оголенных женщин
 
О вчерашнем коллапсе в метро
www.facebook.com    22.05 11:48 |  число просмотров 1225
О вчерашнем коллапсе в метро Вчера около тысячи человек оказалось заперто в поездах на Большой кольцевой линии и были эвакуированы лишь спустя три часа. В это время движение было парализовано и на других ветках метро
 
Письмо Дмитрию Медведеву
blogНиколай Травкин    19.05 00:02 |  число просмотров 1239
Письмо Дмитрию Медведеву Вам надо всего лишь арестовывать дополнительно в год одного полковника МВД (9 млрд руб) и одного полковника ФСБ (12 млрд руб). Таким образом вы добавите в программу «Старшее поколение» ещё 126 млрд руб.
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Первые две серии просто жуть, что такое. Чувствовала как облучаюсь во время просмотра прямо через экран. Приняла душ и выпила йодомарин. "
23.05 |
blog Julia Mazurova
" Коммерс только что отрубил себе руки, ноги и голову. RIP. Видимо, Усманов немного Таргариен. "
20.05 |
blog www.facebook.com
" От нас ушел очень талантливый, чертовски талантливый и очень профессиональный бессовестный человек. "
11.05 |
blog Татьяна khein
" Громкое слезливое братание с покойным демонстративным негодяем накреняет систему этических координат не меньше, чем радостное улюлюканье над свежей могилой, доносящееся с противоположной стороны. "
10.05 |
blog Виктор Шендерович
" Доренко. Великий и ужасный. Но как жаль и как несправедливо рано. И как по-доренковски эффектна его собственная смерть. Шок, ужас и скорбь. "
10.05 |
blog Ирина Петровская
" Оказывается, президентов можно на выборах менять. Обалдеть. Вы знали вообще? "
22.04 |
blog ivan davydov
все записи
Статьи дня
Транзит, да не тот
Глеб Павловский  25.05 21:54 |  число просмотров 141
Транзит, да не тот Ошибочно считать планы власти на 2024 г. связанными лишь с внутренними процессами: начинающийся транзит гораздо больше связан с мировой политикой, констатирует политолог Глеб Павловский, дезавуируя «миф о преемнике»
«Полная неадекватность власти, как будто мы с ней живем в разных мирах»
Евгений Сеньшин  20.05 23:29 |  число просмотров 421
«Полная неадекватность власти, как будто мы с ней живем в разных мирах» Происходит революция в массовом сознании россиян. Интервью с социологом
все записи
События
Гибель собора
16.04 |  число просмотров 1315
Гибель собора
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери, продолжавшегося более 12 часов, сгорели практически вся крыша и шпиль Нотр-Дама. Макрон обещает, что собор будет восстановлен.
все записи
Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
26.05 |  число просмотров 686
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3253
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 644
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7072
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012