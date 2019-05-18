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|Maxim Kononenko 26.05 22:05 | 404
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|Вы не поверите, но я был на защите диссертации Катерины Тихоновой. Девушка свободно ориентируется в биологии, физиологии, высшей математике, электротехнике. И еще и объясняет так, что лично мне всё, в общем, понятно
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|Ilya Shumanov 26.05 15:56 | 379
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|23 мая Владимир Путин вручил в Кремле орден «За заслуги перед Отечеством» I степени ректору МГУ Садовничему, а 24 мая Екатерина Тихонова, – дочь президента России защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
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|Katherina Makarova 25.05 15:34 | 633
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|Мы с Машей (12 лет) ехали в машине. Водитель не успел перестроиться и давай материться. Я сделала замечание. Дальше он прервал поездку, выкинул наши вещи на обочину и уехал
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|www.facebook.com 24.05 21:19 | 920
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|Сегодня утром при подготовке к вылету самолета Сухой Суперджет рейсом Москва — Ижевск кто-то забыл отцепить трос заземления. Когда «Суперджет» подлетал к Ижевску и пилоты раскрыли шасси, трос заземления размотался и стал биться о фюзеляж
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|Проект 24.05 20:37 | 847
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|Екатерина Тихонова, дочь Владимира Путина, только что защитила диссертацию по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов», она стала кандидатом физико-математических наук по специальности «теоретическая механика»
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