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|Виктор Шендерович 10.05 18:48 | 258
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|Покойный был негодяем и настаивал на этом. Эпитеты из ряда "сложный и неоднозначный" - неловкая и лишняя в случае с Доренко попытка эвфемизма
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|Ilya Shumanov 10.05 12:25 | 251
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|Поглощение госсектором за последние несколько лет целых отраслей российской экономики (единый оператор ТКО, маркировка товаров, хранилища данных интернет провайдеров, банковский сектор, ритейл) - это всецело провал Федеральной антимонопольной службы
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|www.facebook.com 10.05 12:15 | 356
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|Разрушение диалога внутри общества. Трагедия не объединяет, а лишь усиливает состояние конфликта, что маркирует «красным» само состояние социума
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|Сергей Станкевич 10.05 12:04 | 265
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|Я вышел последний, за мной с задних рядов не было людей
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|Roman Popkov 10.05 11:54 | 316
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|По Красной площади вместе с десантниками и моряками, суворовцами и нахимовцами маршируют кадеты кадетского корпуса Следственного комитета
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