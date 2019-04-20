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Сюжеты
Блогеры против: Победа
1.04 число просмотров 8511 число записей 12
 
Назарбаев в отставке
22.03 число просмотров 1372 число записей 8
 
Блогеры против: Мегафон
7.03 число просмотров 33015 число записей 86
 
Аресты в Baring Vostok
19.02 число просмотров 2841 число записей 10
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
17.02 число просмотров 14149 число записей 22
 
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Гибель собора
16.04 число просмотров 924 число записей 12
 
Дебаты Зеленского и Порошенко
20.04 число просмотров 849 число записей 12
 
Гибель Доренко
10.05 число просмотров 330 число записей 23
 
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Посты дня
Так вот, о Сергее Доренко
blogВиктор Шендерович    10.05 18:48 |  число просмотров 258
Так вот, о Сергее Доренко Покойный был негодяем и настаивал на этом. Эпитеты из ряда "сложный и неоднозначный" - неловкая и лишняя в случае с Доренко попытка эвфемизма
 
Доклад ФАС о новых рубежах государственного капитализма
blogIlya Shumanov    10.05 12:25 |  число просмотров 251
Доклад ФАС о новых рубежах государственного капитализма Поглощение госсектором за последние несколько лет целых отраслей российской экономики (единый оператор ТКО, маркировка товаров, хранилища данных интернет провайдеров, банковский сектор, ритейл) - это всецело провал Федеральной антимонопольной службы
 
Важные общественно-политические выводы из трагедии в Шереметьево
www.facebook.com    10.05 12:15 |  число просмотров 356
Важные общественно-политические выводы из трагедии в Шереметьево Разрушение диалога внутри общества. Трагедия не объединяет, а лишь усиливает состояние конфликта, что маркирует «красным» само состояние социума
 
Пассажир сгоревшего самолета рассказывает
blogСергей Станкевич    10.05 12:04 |  число просмотров 265
Пассажир сгоревшего самолета рассказывает Я вышел последний, за мной с задних рядов не было людей
 
Это трандец, дорогие товарищи
blogRoman Popkov    10.05 11:54 |  число просмотров 316
Это трандец, дорогие товарищи По Красной площади вместе с десантниками и моряками, суворовцами и нахимовцами маршируют кадеты кадетского корпуса Следственного комитета
 
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Выбор редактора
Война! Распилы! Ненависть!
blogIlya Klishin    1.05 22:37 |  число просмотров 1508
Война! Распилы! Ненависть! За что или против чего они выступают? За труд? Ну так никто не мешает больше трудиться? За повышение зарплат, сокращение рабочей неделе, независимые профсоюзы, лучшую медстраховку? Да вроде нет
 
В этот раз россияне не смолчали
blogИван Шаблов    1.05 20:16 |  число просмотров 1889
В этот раз россияне не смолчали Россияне молчали, когда президентом алмазной компании «Алроса» назначили сына бывшего главы Администрации Президента С.Иванова. Россияне молчали, когда сына Рогозина поставили на место любовницы Сердюкова.
 
Почему так не надо делать
www.facebook.com    1.05 20:10 |  число просмотров 1533
Почему так не надо делать Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети — что война это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается победой. А надо не так.
 
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Цитаты дня
" Громкое слезливое братание с покойным демонстративным негодяем накреняет систему этических координат не меньше, чем радостное улюлюканье над свежей могилой, доносящееся с противоположной стороны. "
10.05 |
blog Виктор Шендерович
" Доренко. Великий и ужасный. Но как жаль и как несправедливо рано. И как по-доренковски эффектна его собственная смерть. Шок, ужас и скорбь. "
10.05 |
blog Ирина Петровская
" Оказывается, президентов можно на выборах менять. Обалдеть. Вы знали вообще? "
22.04 |
blog ivan davydov
" Если все поздравили Зеленского, а Россия нет - значит, она на самом-то деле прекрасно понимает, кто тут страна-агрессор, ведь правда же? "
22.04 |
blog Olga Bychkova
" Еще дай Бог, чтоб причиною лишь проводка. А то майские выборы в Европе сгорят. "
16.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Домашний арест Ишаева- это санаторий. Увильнул прохвост. "
28.03 |
blog Незыгарь
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Статьи дня
«Facebook должен быть разрушен»
Иван Осипов  10.05 12:53 |  число просмотров 80
«Facebook должен быть разрушен» Сооснователь соцсети выступил против Марка Цукерберга
"Сталингулаг" больше не аноним: "Как писал, так и буду"
Редакция  2.05 13:02 |  число просмотров 316
"Сталингулаг" больше не аноним: "Как писал, так и буду" Би-би-си встретилась c самым популярным Telegram-блогером России - владельцем канала "Сталингулаг", который до недавних пор был анонимным. Впервые на просьбу представиться Александр Горбунов ответил: "Я - автор "Сталингулага".
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События
Магнитогорская спецоперация
4.01 |  число просмотров 4042
Магнитогорская спецоперация
В Магнитогорске ранним утром 31 декабря обрушился подъезд жилого дома. 39 человек погибли. 1 января в том же районе загорелась и взорвалась маршрутка, погибло 3 человека. На доступном в сети видео видно, как маршрутку расстреливают люди с оружием. В тот же день были эвакуированы 2 дома и закрыты несколько торговых центров. официальных объяснений от силовых структур пока нет.
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Кино
Свидетели Путина
4.01 |  число просмотров 4027
Свидетели Путина
В интернете выложен фильм Виталия Манского "Свидетели Путина". Фильм посвящен периоду прихода Владимира Путина во власть.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3150
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 9888
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 6896
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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