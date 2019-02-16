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|Navalny 21.02 21:48 | 1287
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|Карачаево-Черкесскую республику разворовали буквально 2-3 клана, пара десятков родственников и друзей. Они разворовали вообще все подчистую и причем достаточно давно. А теперь они наслаждаются разворованным и живут такой жизнью, которая и по московским меркам шокирует
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|Ilya Peresedov 20.02 19:23 | 1561
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|Ее сгубила очень вредная и популярная в России забота о норме. Ясно, что её ребёнок был «не такой, как все». Но она хотела запредельными средствами сделать сына таким, как все
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|www.facebook.com 19.02 20:01 | 1446
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|Летом к приезду Путина обычно красят траву, а зимой? Втыкают срубленные елочки в снег и засыпают город чистым снегом!
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|lyubarev 16.02 00:24 | 1941
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|Ну, если серьезно, то я категорически против. По целому ряду причин
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|www.facebook.com 16.02 00:09 | 2054
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|Центр Москвы, современный бизнес центр напротив МИДа, и никто не знает, что делать и кому звонить?????
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