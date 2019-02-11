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Блогеры против: "Альфа-банк"
17.02 число просмотров 13590 число записей 22
 
Блогеры против: Победа
23.01 число просмотров 7879 число записей 11
 
Блогеры против: Билайн
15.01 число просмотров 31903 число записей 85
 
Блогеры против: Аэрофлот
4.01 число просмотров 51154 число записей 115
 
Блогеры против: Яндекс-такси
7.12 число просмотров 2493 число записей 5
 
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Прощай, Децл!
3.02 число просмотров 2021 число записей 9
 
Аресты в Baring Vostok
19.02 число просмотров 1362 число записей 10
 
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Посты дня
Бентли, дворцы, убийства. Как устроен Северный Кавказ
blogNavalny    21.02 21:48 |  число просмотров 1287
Бентли, дворцы, убийства. Как устроен Северный Кавказ Карачаево-Черкесскую республику разворовали буквально 2-3 клана, пара десятков родственников и друзей. Они разворовали вообще все подчистую и причем достаточно давно. А теперь они наслаждаются разворованным и живут такой жизнью, которая и по московским меркам шокирует
 
Почему нормальность — это плохо
blogIlya Peresedov    20.02 19:23 |  число просмотров 1561
Почему нормальность — это плохо Ее сгубила очень вредная и популярная в России забота о норме. Ясно, что её ребёнок был «не такой, как все». Но она хотела запредельными средствами сделать сына таким, как все
 
Красноярск готовится к приезду Путина
www.facebook.com    19.02 20:01 |  число просмотров 1446
Красноярск готовится к приезду Путина Летом к приезду Путина обычно красят траву, а зимой? Втыкают срубленные елочки в снег и засыпают город чистым снегом!
 
Эксперимент по электронному голосованию в 2019-м? Вы не шутите?
bloglyubarev    16.02 00:24 |  число просмотров 1941
Эксперимент по электронному голосованию в 2019-м? Вы не шутите? Ну, если серьезно, то я категорически против. По целому ряду причин
 
1 час 5 минут просидел мой 3-летний ребёнок в лифте!
www.facebook.com    16.02 00:09 |  число просмотров 2054
1 час 5 минут просидел мой 3-летний ребёнок в лифте! Центр Москвы, современный бизнес центр напротив МИДа, и никто не знает, что делать и кому звонить?????
 
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Выбор редактора
Почему русская адаптация рекламной кампании Reebok это ад и днище
blogNatasha Kiseleva    9.02 20:12 |  число просмотров 3601
Почему русская адаптация рекламной кампании Reebok это ад и днище «Сделайте свои плечи такими сильными, чтобы на них мог кто-то опереться» против «Когда говорят «носить на руках», представляю, что меня носят в гробу»
 
Поразительная у нас кадровая политика в Правительстве
blogSergey Vasiliev    7.02 21:27 |  число просмотров 3926
Поразительная у нас кадровая политика в Правительстве Последние дни все ждали назначения нового главы Ростуризма. И вот получили... ей стала некая Зорина Догузова, 33 лет. В туристической отрасли ее никто вообще не знает
 
Чайка награждает Руслана грамотой за укрепление законности
www.facebook.com    4.02 17:24 |  число просмотров 3261
Чайка награждает Руслана грамотой за укрепление законности Вместе с Рауфом Арашуковым и его отцом был арестован и двоюродный брат - Руслан Арашуков
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Какой-то браудер номер два вдруг образовался на "внутреннем рынке арестов". (разгром Baring Vostok). "
15.02 |
blog www.facebook.com
" Магнитогорск. Есть -хоккейная команда с миллионными контрактами в $. Есть -9 челов из списка Форбс. Нет -нормальной детской больницы. "
3.01 |
blog larmgn1
" Народ уже острит безжалостно: Пушкин наше svo. "
7.12 |
blog Alexander Timofeevsky
" Калининградский аэропорт. "Откуда вылет? - "Из Елизаветы Петровны"... "Пересадка в Елизавете Петровне"... "Пройдите в зону таможенного досмотра Елизаветы Петровны"... Больше ада! "
5.12 |
blog andrey_malgin
" Знаю все аэродромы в РФ и с удовольствием дал бы им имена.Например-аэродром "Говнянный", "Отстающий", " Мерзкий"," Старый"и т.д.Как вам? ))) "
5.12 |
blog pilot_litvinov
" Аэропорт Шереметьево имени А Пушкина, В Пушкина, C Пушкина, D Пушкина, E Пушкина и F Пушкина. "
5.12 |
blog Татьяна khein
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Статьи дня
Не бойся, умирать не так страшно
Илья Жегулев  1.02 01:24 |  число просмотров 1451
Не бойся, умирать не так страшно Илья Жегулев рассказывает историю Орхана Джемаля, убитого в ЦАР
"Нас гнали как стадо": в центре Москвы едва не случилась новая Ходынка
Ирина Мишина  4.01 20:43 |  число просмотров 3272
"Нас гнали как стадо": в центре Москвы едва не случилась новая Ходынка Вечером 3 января с Большой Дмитровки, от Театра им. Станиславского, до ближайшего метро ( им оказалась станция Лубянка) мы добирались ровно полтора часа. Добирались – это не совсем точно сказано. Толпа, согнанная полицией на тротуар, несла нас в дикой давке по соляной жиже в неизвестном направлении.
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События
Дуэль с Навальным
13.09 |  число просмотров 6528
Дуэль с Навальным
Глава Нацгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному в связи с его расследованием цен на закупки продуктов для ведомства. Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него «отбивную»
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Кино
Свидетели Путина
4.01 |  число просмотров 3180
Свидетели Путина
В интернете выложен фильм Виталия Манского "Свидетели Путина". Фильм посвящен периоду прихода Владимира Путина во власть.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 2021
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 9159
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 6417
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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