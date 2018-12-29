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Сюжеты
Блогеры против: Яндекс-такси
7.12 число просмотров 1817 число записей 5
 
Блогеры против: Аэрофлот
22.11 число просмотров 49116 число записей 113
 
15 лет ареста
26.10 число просмотров 2617 число записей 6
 
Отставка Полтавченко
3.10 число просмотров 3026 число записей 16
 
Мягкий экстремизм
3.10 число просмотров 2205 число записей 6
 
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Посты дня
Почувствуйте разницу
blogMikhail Sokolov    1.01 22:17 |  число просмотров 110
Почувствуйте разницу За одного москвича дают нынче в России пять магнитогорцев
 
Слава богу все живы, можно и прокомментировать
blogДемьян Кудрявцев    1.01 18:29 |  число просмотров 223
Слава богу все живы, можно и прокомментировать С одной стороны - кто-то должен ответить за то, что под новогодний гимн и под людьми обрушается символ московского успеха, с другой стороны - он потому и обрушается, во многом, что они все время меняют эти мётлы по своим аппаратным соображениям
 
Послушала обращение
blogElla Paneyakh    1.01 16:22 |  число просмотров 235
Послушала обращение Доброе такое. В двух словах, партия и правительство приложат все усилия, чтобы никакой иной коллективности, кроме семейной и общенациональной, в нашей жизни в грядушем году не осталось
 
Тухлая, циничная, токсичная контора
blogSergei Medvedev    29.12 00:47 |  число просмотров 1280
Тухлая, циничная, токсичная контора Russia Today рассылает шоколадные макеты "Солсберецкого собора" в качестве рождественского подарка
 
Предвижу острый интерес со стороны гостеатров
blogВиктор Шендерович    28.12 21:37 |  число просмотров 1150
Предвижу острый интерес со стороны гостеатров Настоящим сообщаю, что в Москве, в лектории "Прямая речь", только что состоялась авторская читка моей комедии "Увидеть Солсбери"
 
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Выбор редактора
В Литве и Латвии открыли архивы КГБ
blogАркадий Бабченко    21.12 00:44 |  число просмотров 2901
В Литве и Латвии открыли архивы КГБ Александр Иванович Кудряшов был завербован КГБ в 1982 году. Это Митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Действующий, да.
 
Рейд силовиков в РГГРУ
www.facebook.com    18.12 09:17 |  число просмотров 3379
Рейд силовиков в РГГРУ Бойцы Росгвардии начали зачистку и проверку паспортного режима. Под пресс попали студенты из Ингушетии, которые установили свои порядки
 
Большую Никитскую надо спасать!
blogElena Tkach    14.12 13:53 |  число просмотров 3162
Большую Никитскую надо спасать! Собянин согласовал точечную 9-10-этажную застройку на Большой Никитской улице рядом с Консерваторией и театром Маяковского
 
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Цитаты дня
" Народ уже острит безжалостно: Пушкин наше svo. "
7.12 |
blog Alexander Timofeevsky
" Калининградский аэропорт. "Откуда вылет? - "Из Елизаветы Петровны"... "Пересадка в Елизавете Петровне"... "Пройдите в зону таможенного досмотра Елизаветы Петровны"... Больше ада! "
5.12 |
blog andrey_malgin
" Знаю все аэродромы в РФ и с удовольствием дал бы им имена.Например-аэродром "Говнянный", "Отстающий", " Мерзкий"," Старый"и т.д.Как вам? ))) "
5.12 |
blog pilot_litvinov
" Аэропорт Шереметьево имени А Пушкина, В Пушкина, C Пушкина, D Пушкина, E Пушкина и F Пушкина. "
5.12 |
blog Татьяна khein
" Умер начальник ГРУ Игорь Коробов. Расстрельная должность прямо. Интересно, сколько продержится его сменщик? "
22.11 |
blog fyodork
" Фраза "Кокорин получил передачу" заиграла новыми красками. "
12.10 |
blog subb_ZEr0
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Статьи дня
Путин о деле "Нового величия": "Нам мало терактов где-то там?"
Редакция  18.12 08:49 |  число просмотров 1175
Путин о деле "Нового величия": "Нам мало терактов где-то там?" Путин, пообещав разобраться в этом уголовном деле, сказал, что ранее не знал о нём ничего, но узнал, как раз идя на Совет
Дворцы под охраной
Роман Анин  19.11 11:56 |  число просмотров 2346
Дворцы под охраной «Личная гвардия» президента построилась на Рублевке
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События
Дуэль с Навальным
13.09 |  число просмотров 5383
Дуэль с Навальным
Глава Нацгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному в связи с его расследованием цен на закупки продуктов для ведомства. Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него «отбивную»
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Кино
Человек, который удивил всех
5.11 |  число просмотров 3140
Человек, который удивил всех
В кинотеатрах идет фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех". Фильм называют невероятной, вывернутой наизнанку драмой, в которой обычный, ничем не примечательный человек проходит нечеловеческие испытания унижением, пытками, побоями, предательствами и - избавляется от страха
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Музыка
Умер Шарль Азнавур
1.10 |  число просмотров 2268
Умер Шарль Азнавур
Во Франции в возрасте 94 лет скончался великий шансонье Шарль Азнавур
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 7585
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 5157
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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