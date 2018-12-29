|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Mikhail Sokolov 1.01 22:17 | 110
|
|За одного москвича дают нынче в России пять магнитогорцев
|
|
|Демьян Кудрявцев 1.01 18:29 | 223
|
|С одной стороны - кто-то должен ответить за то, что под новогодний гимн и под людьми обрушается символ московского успеха, с другой стороны - он потому и обрушается, во многом, что они все время меняют эти мётлы по своим аппаратным соображениям
|
|
|Ella Paneyakh 1.01 16:22 | 235
|
|Доброе такое. В двух словах, партия и правительство приложат все усилия, чтобы никакой иной коллективности, кроме семейной и общенациональной, в нашей жизни в грядушем году не осталось
|
|
|Sergei Medvedev 29.12 00:47 | 1280
|
|Russia Today рассылает шоколадные макеты "Солсберецкого собора" в качестве рождественского подарка
|
|
|Виктор Шендерович 28.12 21:37 | 1150
|
|Настоящим сообщаю, что в Москве, в лектории "Прямая речь", только что состоялась авторская читка моей комедии "Увидеть Солсбери"
|