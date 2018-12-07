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Блогеры против: Яндекс-такси
7.12 число просмотров 1342 число записей 5
 
Блогеры против: Аэрофлот
22.11 число просмотров 47912 число записей 113
 
Отставка Полтавченко
3.10 число просмотров 2558 число записей 16
 
Мягкий экстремизм
3.10 число просмотров 1795 число записей 6
 
Умер Шарль Азнавур
1.10 число просмотров 1703 число записей 6
 
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Загадочная смерть
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7.12 число просмотров 325 число записей 8
 
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Посты дня
Я действительно не знаю, что делать
blogВиктор Шендерович    7.12 22:48 |  число просмотров 181
Я действительно не знаю, что делать Издевательское решение Московского суда означает, что это был не эксцесс исполнителя и «перегиб на местах», а демонстративная выволочка
 
Памятник Солженицыну раскалывает общество!
www.facebook.com    7.12 22:22 |  число просмотров 178
Памятник Солженицыну раскалывает общество! 11 декабря в Таганском районе будут открывать памятник Александру Солженицыну, который не имеет к Таганскому району никакого отношения.
 
Русская правда
blogSergei Medvedev    7.12 21:13 |  число просмотров 236
Русская правда В нынешней России, стремительно погружающейся в средневековье, перестает действовать публичное обвинение -- виновный в уголовном преступлении, действующий со стороны государства, не несет уголовной ответственности, а отделывается вирой, штрафом перед потерпевшим
 
300 дней без суда и следствия
www.facebook.com    5.12 21:17 |  число просмотров 716
300 дней без суда и следствия 300 дней назад опера и следователь поставили меня перед выбором: «Пётр Кимович, либо даёте показания на Поткина и проходите по делу свидетелем, либо отказываетесь, но тогда будете вместе с ним обвиняемым»
 
Что на самом деле выбирают россияне
blogКсения Собчак    4.12 23:41 |  число просмотров 931
Что на самом деле выбирают россияне Мнением граждан у нас интересуются только по совершенно незначительным поводам: вот только что пенсионный референдум всеми силами провалили, ни одного общероссийского референдума за последние двадцать лет вообще не провели, а вот про аэропорты – пожалуйста
 
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Выбор редактора
Давненько меня не судили
blogDmitryGudkov    3.12 15:28 |  число просмотров 912
Давненько меня не судили «Митинг» – это наша с Геннадием Гудковым съемка жителей села Непецино в Коломенском районе, которые протестуют против строительства гигантской мусорной свалки в селе Мячково
 
Михаил Боярский о Путине: «Это личность номер один на земном шаре»
blogphilologist    3.12 09:53 |  число просмотров 1232
Михаил Боярский о Путине: «Это личность номер один на земном шаре» "Мы можем быть спокойны за своих детей и внуков, что мы в порядке, нас не тронут, а если тронут, то упаси бог!"
 
Русский язык в 4 классе: готовим детей к войне?
blogbloha-v-svitere    28.11 09:54 |  число просмотров 2260
Русский язык в 4 классе: готовим детей к войне? Все началось с того, что я услышала рыдания Александры. Оказалось, в школе дано задание: написать письмо ОТЦУ НА ФРОНТ!!!
 
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Цитаты дня
" Народ уже острит безжалостно: Пушкин наше svo. "
7.12 |
blog Alexander Timofeevsky
" Калининградский аэропорт. "Откуда вылет? - "Из Елизаветы Петровны"... "Пересадка в Елизавете Петровне"... "Пройдите в зону таможенного досмотра Елизаветы Петровны"... Больше ада! "
5.12 |
blog andrey_malgin
" Знаю все аэродромы в РФ и с удовольствием дал бы им имена.Например-аэродром "Говнянный", "Отстающий", " Мерзкий"," Старый"и т.д.Как вам? ))) "
5.12 |
blog pilot_litvinov
" Аэропорт Шереметьево имени А Пушкина, В Пушкина, C Пушкина, D Пушкина, E Пушкина и F Пушкина. "
5.12 |
blog Татьяна khein
" Умер начальник ГРУ Игорь Коробов. Расстрельная должность прямо. Интересно, сколько продержится его сменщик? "
22.11 |
blog fyodork
" Фраза "Кокорин получил передачу" заиграла новыми красками. "
12.10 |
blog subb_ZEr0
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Статьи дня
Дворцы под охраной
Роман Анин  19.11 11:56 |  число просмотров 1023
Дворцы под охраной «Личная гвардия» президента построилась на Рублевке
Повар со своими тараканами
Денис Коротков  8.11 23:16 |  число просмотров 1415
Повар со своими тараканами Кто создал «фабрику троллей», организовал Ddos-атаки против СМИ, избивал блогеров и «увольнял» главреда РИА «Новости». Интервью экс-соратника Евгения Пригожина
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События
Дуэль с Навальным
13.09 |  число просмотров 4682
Дуэль с Навальным
Глава Нацгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному в связи с его расследованием цен на закупки продуктов для ведомства. Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него «отбивную»
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Кино
Человек, который удивил всех
5.11 |  число просмотров 1984
Человек, который удивил всех
В кинотеатрах идет фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех". Фильм называют невероятной, вывернутой наизнанку драмой, в которой обычный, ничем не примечательный человек проходит нечеловеческие испытания унижением, пытками, побоями, предательствами и - избавляется от страха
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Музыка
Умер Шарль Азнавур
1.10 |  число просмотров 1703
Умер Шарль Азнавур
Во Франции в возрасте 94 лет скончался великий шансонье Шарль Азнавур
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 6542
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 4408
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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