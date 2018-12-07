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|Виктор Шендерович 7.12 22:48 | 181
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|Издевательское решение Московского суда означает, что это был не эксцесс исполнителя и «перегиб на местах», а демонстративная выволочка
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|www.facebook.com 7.12 22:22 | 178
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|11 декабря в Таганском районе будут открывать памятник Александру Солженицыну, который не имеет к Таганскому району никакого отношения.
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|Sergei Medvedev 7.12 21:13 | 236
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|В нынешней России, стремительно погружающейся в средневековье, перестает действовать публичное обвинение -- виновный в уголовном преступлении, действующий со стороны государства, не несет уголовной ответственности, а отделывается вирой, штрафом перед потерпевшим
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|www.facebook.com 5.12 21:17 | 716
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|300 дней назад опера и следователь поставили меня перед выбором: «Пётр Кимович, либо даёте показания на Поткина и проходите по делу свидетелем, либо отказываетесь, но тогда будете вместе с ним обвиняемым»
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|Ксения Собчак 4.12 23:41 | 931
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|Мнением граждан у нас интересуются только по совершенно незначительным поводам: вот только что пенсионный референдум всеми силами провалили, ни одного общероссийского референдума за последние двадцать лет вообще не провели, а вот про аэропорты – пожалуйста
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