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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
2.10 число просмотров 47058 число записей 112
 
Умер Шарль Азнавур
1.10 число просмотров 1099 число записей 6
 
Блогеры против: Ситибанк
1.10 число просмотров 12012 число записей 18
 
Блогеры против: Билайн
1.10 число просмотров 28953 число записей 84
 
Осенний губернаторопад
27.09 число просмотров 1718 число записей 9
 
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Запрещенный "Хантер Киллер"
4.11 число просмотров 755 число записей 6
 
Человек, который удивил всех
5.11 число просмотров 837 число записей 8
 
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Посты дня
ЕСТЬ!!!!!!
blogYevgenia M. Albats    13.11 21:08 |  число просмотров 694
ЕСТЬ!!!!!! Журнал "The New Times" за 4 дня сборов собрал необходимые 22 млн. рублей на выплату штрафа
 
Про "выборы" в Хакасии
blogKirill Rogov    11.11 20:32 |  число просмотров 988
Про "выборы" в Хакасии Главное - не фамилия того, кому достанется победа, Ищенко, Коновалов, Кожемяко, важно, что бы процедура была не-правовой (извращенно правовой) и неконкурентной
 
Сергей Лавров принял в Москве представителей запрещенного "Талибана"
blogИгорь Драндин    11.11 00:04 |  число просмотров 1233
Сергей Лавров принял в Москве представителей запрещенного "Талибана" Будет ли СК проводить проверку по 2 статьям уголовного кодекса? У меня нет сомнений, что нарушены как минимум 2 статьи
 
Прошел месяц со дня моего похищения в Ингушетии
blogOleg Kozlovsky    9.11 22:09 |  число просмотров 1112
Прошел месяц со дня моего похищения в Ингушетии По делу о моем похищении за месяц СК не сделал ничего. Даже не удосужились меня опросить
 
Комиссары урбанизма
blogПетр Шкуматов    9.11 16:11 |  число просмотров 1342
Комиссары урбанизма Тут велоурбанисты предлагают вырубить некрополь у кремлевской стены и пустить там велодорожку!
 
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Выбор редактора
Слышали о привязке мессенджеров к номерам мобильных телефонов?
blogSergei Smirnov    7.11 14:03 |  число просмотров 1802
Слышали о привязке мессенджеров к номерам мобильных телефонов? Cитуация парадоксальная: делается попытка поставить использование более современных и перспективных технологий в зависимость от того, что устаревает на глазах
 
Как Ольга Глацких возглавила молодежную политику
www.facebook.com    7.11 13:58 |  число просмотров 2082
Как Ольга Глацких возглавила молодежную политику Я выхожу 24 сентября, меня две машины ждут около резиденции, все меня поздравляют. А с чем меня поздравлять? Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать!
 
Инклюзия - это огромная афера!
www.facebook.com    5.11 14:17 |  число просмотров 1838
Инклюзия - это огромная афера! Почему Вы ожидаете от проектов насквозь воровской и коррумпированной власти каких-то мудрых и разумных решений по поводу больных детей, которых они и за людей-то не считают?
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Фраза "Кокорин получил передачу" заиграла новыми красками. "
12.10 |
blog subb_ZEr0
" У петербуржцев сегодня, как будто Новый год. Звонят друг другу, смеются, поздравляют. "
3.10 |
blog Alexandra Garmazhapova
" Полтавченко уволен! О Боги, бывают и хорошие новости. Питер сегодня будет гулять. "
3.10 |
blog Ilya Zhegulev
" Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал! "
3.10 |
blog Сергей Шелин
" Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты? "
17.09 |
blog Oleg Kozlovsky
" По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт. "
14.09 |
blog Tania Davidis
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Статьи дня
Повар со своими тараканами
Денис Коротков  8.11 23:16 |  число просмотров 434
Повар со своими тараканами Кто создал «фабрику троллей», организовал Ddos-атаки против СМИ, избивал блогеров и «увольнял» главреда РИА «Новости». Интервью экс-соратника Евгения Пригожина
Рогозин: Россия построит сверхтяжелую ракету и базу на Луне
Павел Аксенов  3.11 11:42 |  число просмотров 910
Рогозин: Россия построит сверхтяжелую ракету и базу на Луне Программа предусматривает создание необходимого задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществление к 2030 году высадки человека на Луну.
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События
Тони Роббинс в Москве
2.09 |  число просмотров 4014
Тони Роббинс в Москве
Блогеры спорят по поводу прошедшего в Москве выступления Тони Роббинсона: кто он - шарлатан или великий коуч? Билет на шоу стоил от 35 тысяч до полумиллиона рублей, их приобрели 27 тыс. человек.
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Кино
История одного назначения
24.09 |  число просмотров 3416
История одного назначения
В прокат вышел фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Его уже называют главной картиной этого года.
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 6652
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 5903
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 3890
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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