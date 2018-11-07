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Блогеры против: Аэрофлот
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Умер Шарль Азнавур
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Котик дня
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7 ноября больше не праздник (
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)
7.11 23:19 |
Vadim Shtepa
Посты дня
ЕСТЬ!!!!!!
Yevgenia M. Albats
13.11 21:08 |
694
Журнал "The New Times" за 4 дня сборов собрал необходимые 22 млн. рублей на выплату штрафа
Про "выборы" в Хакасии
Kirill Rogov
11.11 20:32 |
988
Главное - не фамилия того, кому достанется победа, Ищенко, Коновалов, Кожемяко, важно, что бы процедура была не-правовой (извращенно правовой) и неконкурентной
Сергей Лавров принял в Москве представителей запрещенного "Талибана"
Игорь Драндин
11.11 00:04 |
1233
Будет ли СК проводить проверку по 2 статьям уголовного кодекса? У меня нет сомнений, что нарушены как минимум 2 статьи
Прошел месяц со дня моего похищения в Ингушетии
Oleg Kozlovsky
9.11 22:09 |
1112
По делу о моем похищении за месяц СК не сделал ничего. Даже не удосужились меня опросить
Комиссары урбанизма
Петр Шкуматов
9.11 16:11 |
1342
Тут велоурбанисты предлагают вырубить некрополь у кремлевской стены и пустить там велодорожку!
Выбор редактора
Слышали о привязке мессенджеров к номерам мобильных телефонов?
Sergei Smirnov
7.11 14:03 |
1802
Cитуация парадоксальная: делается попытка поставить использование более современных и перспективных технологий в зависимость от того, что устаревает на глазах
Как Ольга Глацких возглавила молодежную политику
www.facebook.com
7.11 13:58 |
2082
Я выхожу 24 сентября, меня две машины ждут около резиденции, все меня поздравляют. А с чем меня поздравлять? Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать!
Инклюзия - это огромная афера!
www.facebook.com
5.11 14:17 |
1838
Почему Вы ожидаете от проектов насквозь воровской и коррумпированной власти каких-то мудрых и разумных решений по поводу больных детей, которых они и за людей-то не считают?
Фото дня
Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе
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В школах идет флешмоб "Путин - вор"
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В Питере появилось «кладбище единороссов» для депутатов Госдумы, проголосовавших за пенсионную реформу
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Листовки в метро
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КириллСеребренников пришел на суд в футболке с надписью "ЖГИ"
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Видео дня
Ученики написали на доске в школе, что Путин-вор. Учитель угрожает полицией
Государство не просило вас рожать
Железную дорогу в Краснодарском крае смыло после дождей
Золотов съехал с сатисфакции, росгвардейцы будут есть жилы, Абрамовича любят только в России
Пожар на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии
Ответ Навального генералу Золотову
Авария во время запуска ракеты «Союз МС-10»
Инцидент на Васильевском спуске. Виктор Золотов и Мерседес
Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Пака в кафе
Массовые протесты в Ингушетии из за границы с Чечней
Цитаты дня
Фраза "Кокорин получил передачу" заиграла новыми красками.
12.10 |
subb_ZEr0
У петербуржцев сегодня, как будто Новый год. Звонят друг другу, смеются, поздравляют.
3.10 |
Alexandra Garmazhapova
Полтавченко уволен! О Боги, бывают и хорошие новости. Питер сегодня будет гулять.
3.10 |
Ilya Zhegulev
Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал!
3.10 |
Сергей Шелин
Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты?
17.09 |
Oleg Kozlovsky
По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт.
14.09 |
Tania Davidis
Статьи дня
Повар со своими тараканами
Денис Коротков
8.11 23:16 |
434
Кто создал «фабрику троллей», организовал Ddos-атаки против СМИ, избивал блогеров и «увольнял» главреда РИА «Новости». Интервью экс-соратника Евгения Пригожина
Рогозин: Россия построит сверхтяжелую ракету и базу на Луне
Павел Аксенов
3.11 11:42 |
910
Программа предусматривает создание необходимого задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществление к 2030 году высадки человека на Луну.
События
Тони Роббинс в Москве
2.09 |
4014
Блогеры спорят по поводу прошедшего в Москве выступления Тони Роббинсона: кто он - шарлатан или великий коуч? Билет на шоу стоил от 35 тысяч до полумиллиона рублей, их приобрели 27 тыс. человек.
Кино
История одного назначения
24.09 |
3416
В прокат вышел фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Его уже называют главной картиной этого года.
Музыка
Монеточка
6.06 |
6652
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
Медиа
Убитые журналисты
30.08 |
5903
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
Книги
Памяти Войновича
30.07 |
3890
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
“BESTTODAY” 2010
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Тексты дня
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Цитаты дня
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Видео дня
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