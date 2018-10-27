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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
2.10 число просмотров 46308 число записей 112
 
Умер Шарль Азнавур
1.10 число просмотров 824 число записей 6
 
Блогеры против: Ситибанк
1.10 число просмотров 11622 число записей 18
 
Блогеры против: Билайн
1.10 число просмотров 28617 число записей 84
 
Второй тур
24.09 число просмотров 3067 число записей 51
 
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Отставка Полтавченко
3.10 число просмотров 1681 число записей 16
 
Осенний губернаторопад
27.09 число просмотров 1455 число записей 9
 
Игры кончились
13.10 число просмотров 1502 число записей 6
 
Мягкий экстремизм
3.10 число просмотров 1076 число записей 6
 
Умер Шарль Азнавур
1.10 число просмотров 824 число записей 6
 
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Посты дня
Российские новости последних дней
blogVsevolod Chernozub    27.10 20:40 |  число просмотров 1329
Российские новости последних дней Тактика "пустить по миру" работает
 
Лучше вы узнайте это от нас
blogGalina Timchenko    26.10 20:33 |  число просмотров 1292
Лучше вы узнайте это от нас Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Иван попросил временно снять с него обязанности главного редактора
 
Это не штраф, а требование закрыться
blogАлександр Морозов    26.10 19:49 |  число просмотров 1094
Это не штраф, а требование закрыться Журнал New Times Роскомнадзор оштрафовал на 22 млн рублей!
 
#маршматерей с участием отцов
www.facebook.com    25.10 20:52 |  число просмотров 1108
#маршматерей с участием отцов Мы оказались в такой ситуации, когда акцию «За наших и ваших детей: шествие в защиту нового поколения», намеченную на 28 октября, нам незаконно не согласовали, но многие намерены выйти на Лубянскую площадь
 
Катастрофа
blogkolosovskiy-s    25.10 20:14 |  число просмотров 2072
Катастрофа Я сейчас не шучу, не ерничаю, я на самом деле в ужасе. На фоне храмов-на воде, ловли покемонов, матильд и прочих выборов к жителям города незаметно подкралась страшная социальная катастрофа, сопоставимая по масштабам с тем, что было в начале 90-х
 
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Выбор редактора
Про керченского стрелка
blogЕвгений Левкович    19.10 23:00 |  число просмотров 2793
Про керченского стрелка Ключевые слова в твоём государстве - «сдохнуть», «убивать», «враги», «умрём под Москвой», «предатели», «бомба» и «мля». Вместо «старик, что с тобой?», «чем тебе помочь?», «я тебя люблю» и «мы справимся»
 
У депутата Клочкова не только длинные руки, но и хорошая память
www.facebook.com    18.10 12:42 |  число просмотров 2390
У депутата Клочкова не только длинные руки, но и хорошая память От полиции по возможности нужно держаться подальше, так как даже при самых очевидных нарушениях добиться не то что наказания, а хотя бы реакции системы – непосильная задача
 
От бога не скрыть
blogНиколай Подосокорский    15.10 17:57 |  число просмотров 3004
От бога не скрыть Белорусского священника Александра Шрамко, опубликовавшего в фейсбуке фотографии автомобиля и охранников патриарха Кирилла, запретили в служении
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Фраза "Кокорин получил передачу" заиграла новыми красками. "
12.10 |
blog subb_ZEr0
" У петербуржцев сегодня, как будто Новый год. Звонят друг другу, смеются, поздравляют. "
3.10 |
blog Alexandra Garmazhapova
" Полтавченко уволен! О Боги, бывают и хорошие новости. Питер сегодня будет гулять. "
3.10 |
blog Ilya Zhegulev
" Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал! "
3.10 |
blog Сергей Шелин
" Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты? "
17.09 |
blog Oleg Kozlovsky
" По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт. "
14.09 |
blog Tania Davidis
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Статьи дня
Буква и дух Конституции
Валерий Зорькин  10.10 09:20 |  число просмотров 707
Буква и дух Конституции Все мы видим, что Россия сегодня стоит перед лицом нарастающих внешних вызовов.
«Петровым» оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин
Редакция  8.10 23:08 |  число просмотров 1265
«Петровым» оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин The Insider и Bellingcat узнали реальное имя и подлинную биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей, скрывавшегося под именем «Александр Петров», «Петровым» оказался военный врач Александр Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее — ГРУ).
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События
Тони Роббинс в Москве
2.09 |  число просмотров 3439
Тони Роббинс в Москве
Блогеры спорят по поводу прошедшего в Москве выступления Тони Роббинсона: кто он - шарлатан или великий коуч? Билет на шоу стоил от 35 тысяч до полумиллиона рублей, их приобрели 27 тыс. человек.
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Кино
История одного назначения
24.09 |  число просмотров 2887
История одного назначения
В прокат вышел фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Его уже называют главной картиной этого года.
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 6107
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 5267
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 3332
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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