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|Vsevolod Chernozub 27.10 20:40 | 1329
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|Тактика "пустить по миру" работает
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|Galina Timchenko 26.10 20:33 | 1292
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|Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Иван попросил временно снять с него обязанности главного редактора
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|Александр Морозов 26.10 19:49 | 1094
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|Журнал New Times Роскомнадзор оштрафовал на 22 млн рублей!
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|www.facebook.com 25.10 20:52 | 1108
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|Мы оказались в такой ситуации, когда акцию «За наших и ваших детей: шествие в защиту нового поколения», намеченную на 28 октября, нам незаконно не согласовали, но многие намерены выйти на Лубянскую площадь
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|kolosovskiy-s 25.10 20:14 | 2072
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|Я сейчас не шучу, не ерничаю, я на самом деле в ужасе. На фоне храмов-на воде, ловли покемонов, матильд и прочих выборов к жителям города незаметно подкралась страшная социальная катастрофа, сопоставимая по масштабам с тем, что было в начале 90-х
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|Евгений Левкович 19.10 23:00 | 2793
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|Ключевые слова в твоём государстве - «сдохнуть», «убивать», «враги», «умрём под Москвой», «предатели», «бомба» и «мля». Вместо «старик, что с тобой?», «чем тебе помочь?», «я тебя люблю» и «мы справимся»
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|www.facebook.com 18.10 12:42 | 2390
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|От полиции по возможности нужно держаться подальше, так как даже при самых очевидных нарушениях добиться не то что наказания, а хотя бы реакции системы – непосильная задача
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|Николай Подосокорский 15.10 17:57 | 3004
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|Белорусского священника Александра Шрамко, опубликовавшего в фейсбуке фотографии автомобиля и охранников патриарха Кирилла, запретили в служении
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