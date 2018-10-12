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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
2.10 число просмотров 45741 число записей 112
 
Блогеры против: Ситибанк
1.10 число просмотров 11277 число записей 18
 
Блогеры против: Билайн
1.10 число просмотров 28394 число записей 84
 
Второй тур
24.09 число просмотров 2867 число записей 51
 
История одного назначения
24.09 число просмотров 2667 число записей 10
 
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Самое читаемое
Второй тур
24.09 число просмотров 2867 число записей 51
 
Отставка Полтавченко
3.10 число просмотров 1128 число записей 16
 
Осенний губернаторопад
27.09 число просмотров 1013 число записей 9
 
Второй пошёл
22.09 число просмотров 734 число записей 9
 
Мягкий экстремизм
3.10 число просмотров 576 число записей 6
 
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Посты дня
Жена депутата танцует на МКАД
www.facebook.com    12.10 20:58 |  число просмотров 371
Жена депутата танцует на МКАД Певица Оксана Яковлева перекрыла движение по одной из полос МКАДа ради съемок своего клипа. Она - жена депутата подмосковного города Щелково от партии «Единая Россия» Алексея Яковлева
 
Прошу дело не заводить и проверку не проводить
www.facebook.com    12.10 16:10 |  число просмотров 475
Прошу дело не заводить и проверку не проводить Сын упал, отвезли в больницу, ничего серьезного. Через два дня вызвали писать объяснительную в полицию!
 
А что? Разве так можно было?
blogRoman Udot    12.10 15:56 |  число просмотров 627
А что? Разве так можно было? Охранник технично "обезвредил" Ольгу Скабееву
 
Передачи
www.facebook.com    12.10 15:46 |  число просмотров 377
Передачи Женщины - приёмщицы в этих окнах у меня всегда вызывали ассоциации с цепными собаками в будках, вид у них очень недоброжелательный , ты им кидаешь продукты , а они их рвут, ломают, причём делают это с остервинением
 
Очередное "дело врачей", теперь в Вологде
www.facebook.com    12.10 10:00 |  число просмотров 514
Очередное "дело врачей", теперь в Вологде Врач-анестезиолог, спасший тысячи детских жизней, и однократно проигравший в очередной битве за тяжелого больного, взят под стражу в зале суда, как "общественно опасный"
 
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Выбор редактора
Новые губернаторы - новые порядки
blogДругой Ролдугин    10.10 18:12 |  число просмотров 880
Новые губернаторы - новые порядки Ради проезда кортежа Кожемяко перекрывают центр Владивостока. Вертолет с Артамоновым (невиданное дело) приземляется на главной площади Липецка
 
В аэропорту Якутска реконструируют ВПП
blogРустем Адагамов    10.10 11:17 |  число просмотров 939
В аэропорту Якутска реконструируют ВПП Полоса стала намного короче и вот - первый пострадавший от этой реконструкции — SSJ-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за ограничение полосы!
 
Судья Хахалева оказалась ветеринаром без юридического образования
blogKristina Potupchik    9.10 00:40 |  число просмотров 6202
Судья Хахалева оказалась ветеринаром без юридического образования С 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории»
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Фраза "Кокорин получил передачу" заиграла новыми красками. "
12.10 |
blog subb_ZEr0
" У петербуржцев сегодня, как будто Новый год. Звонят друг другу, смеются, поздравляют. "
3.10 |
blog Alexandra Garmazhapova
" Полтавченко уволен! О Боги, бывают и хорошие новости. Питер сегодня будет гулять. "
3.10 |
blog Ilya Zhegulev
" Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал! "
3.10 |
blog Сергей Шелин
" Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты? "
17.09 |
blog Oleg Kozlovsky
" По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт. "
14.09 |
blog Tania Davidis
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Статьи дня
Буква и дух Конституции
Валерий Зорькин  10.10 09:20 |  число просмотров 171
Буква и дух Конституции Все мы видим, что Россия сегодня стоит перед лицом нарастающих внешних вызовов.
«Петровым» оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин
Редакция  8.10 23:08 |  число просмотров 684
«Петровым» оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин The Insider и Bellingcat узнали реальное имя и подлинную биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей, скрывавшегося под именем «Александр Петров», «Петровым» оказался военный врач Александр Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее — ГРУ).
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События
Тони Роббинс в Москве
2.09 |  число просмотров 3209
Тони Роббинс в Москве
Блогеры спорят по поводу прошедшего в Москве выступления Тони Роббинсона: кто он - шарлатан или великий коуч? Билет на шоу стоил от 35 тысяч до полумиллиона рублей, их приобрели 27 тыс. человек.
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Кино
История одного назначения
24.09 |  число просмотров 2667
История одного назначения
В прокат вышел фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Его уже называют главной картиной этого года.
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 5934
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 4960
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 3082
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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