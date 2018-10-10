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|В сети наконец-то появились фотографии "Боширова" и "Петрова" из Солбери на фоне шпиля. (Источник)
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|10.10 18:54 | sergonaumovich
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|www.facebook.com 12.10 20:58 | 371
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|Певица Оксана Яковлева перекрыла движение по одной из полос МКАДа ради съемок своего клипа. Она - жена депутата подмосковного города Щелково от партии «Единая Россия» Алексея Яковлева
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|www.facebook.com 12.10 16:10 | 475
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|Сын упал, отвезли в больницу, ничего серьезного. Через два дня вызвали писать объяснительную в полицию!
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|Roman Udot 12.10 15:56 | 627
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|Охранник технично "обезвредил" Ольгу Скабееву
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|www.facebook.com 12.10 15:46 | 377
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|Женщины - приёмщицы в этих окнах у меня всегда вызывали ассоциации с цепными собаками в будках, вид у них очень недоброжелательный , ты им кидаешь продукты , а они их рвут, ломают, причём делают это с остервинением
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|www.facebook.com 12.10 10:00 | 514
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|Врач-анестезиолог, спасший тысячи детских жизней, и однократно проигравший в очередной битве за тяжелого больного, взят под стражу в зале суда, как "общественно опасный"
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