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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
2.10 число просмотров 45387 число записей 112
 
Блогеры против: Ситибанк
1.10 число просмотров 10962 число записей 18
 
Блогеры против: Билайн
1.10 число просмотров 28096 число записей 84
 
История одного назначения
24.09 число просмотров 2086 число записей 10
 
Блогеры против: Мегафон
23.09 число просмотров 29986 число записей 85
 
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Дуэль с Навальным
13.09 число просмотров 3181 число записей 24
 
Второй тур
24.09 число просмотров 2443 число записей 51
 
История одного назначения
24.09 число просмотров 2086 число записей 10
 
Итоги девятого
11.09 число просмотров 1208 число записей 9
 
Второй пошёл
22.09 число просмотров 651 число записей 9
 
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Посты дня
Чародей оползнего склона
blogIlya Zhegulev    3.10 01:02 |  число просмотров 1205
Чародей оползнего склона Узнав, что в газете публикуется статья о его доме, Дмитрий Киселев принял превентивные меры. Главного редактора Елену Войтову не только уволили, но и заставили выкупить весь тираж со злополучной статьей.
 
Сложный пост
www.facebook.com    3.10 00:27 |  число просмотров 700
Сложный пост Думали-думали с коллегами о ситуации вокруг открытия прачечной для бездомных в Москве, приняли все-таки решение искать новое место
 
2 дела за сорванный плакат Собянина
www.facebook.com    1.10 18:49 |  число просмотров 1021
2 дела за сорванный плакат Собянина Летом Левон сорвал в Академическом МФЦ агитационный плакат Сергея Собянина, т.к. городские учреждения не могут участвовать в агитации
 
Как и кем готовилось мое убийство
blogАркадий Бабченко    1.10 10:07 |  число просмотров 1361
Как и кем готовилось мое убийство Ну, вот и всё. Эта эпопея закончена. Борис Герман признал свою вину, пошел на сделку со следствием и получил свой срок. Сегодня истекает и наложенный судом месячный мораторий на неразглашение условий сделки. Точка поставлена. Теперь можно говорить
 
Что происходит в ДНР прямо сейчас
blogDarya Mitina    29.09 14:40 |  число просмотров 1616
Что происходит в ДНР прямо сейчас Взрыв на съезде Компартии ДНР. Среди пoстрадавших - кандидат на пoст главы республики, бывший Миниcтр oбoрoны ДНР Игoрь Хакимзянoв
 
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Выбор редактора
Депрессия "золотой молодежи"
bloggmichailov    29.09 14:24 |  число просмотров 1763
Депрессия "золотой молодежи" "Самая веселая из депрессивных" Лиза Пескова опубликовала пост о проблемах "золотой молодежи". Пустота внутри - то, на что жалуются тысячи представителей молодежи
 
Он правильно делает, что опасается
blogВиктор Шендерович    29.09 14:19 |  число просмотров 1426
Он правильно делает, что опасается Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» Сергей Канев покинул Россию. Он опасается за свою жизнь
 
И кто дурит Верховного?
blogВенедиктов    28.09 12:04 |  число просмотров 1878
И кто дурит Верховного? Так, выяснил time-line истории с нашим сбитым самолетом
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" У петербуржцев сегодня, как будто Новый год. Звонят друг другу, смеются, поздравляют. "
3.10 |
blog Alexandra Garmazhapova
" Полтавченко уволен! О Боги, бывают и хорошие новости. Питер сегодня будет гулять. "
3.10 |
blog Ilya Zhegulev
" Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал! "
3.10 |
blog Сергей Шелин
" Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты? "
17.09 |
blog Oleg Kozlovsky
" По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт. "
14.09 |
blog Tania Davidis
" Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым. "
13.09 |
blog Boris Grozovski
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Статьи дня
«Хрустальный дом» с хамамом и винной комнатой: Сечин купил 5-этажную квартиру за 2 млрд рублей
Сергей Ежов  3.10 20:43 |  число просмотров 173
«Хрустальный дом» с хамамом и винной комнатой: Сечин купил 5-этажную квартиру за 2 млрд рублей Глава «Роснефти» Игорь Сечин стал владельцем квартиры в Москве за 2 млрд руб. в элитном районе Москвы, выяснил The Insider. Его роскошная мегаквартира расположена в районе «золотой мили» – престижном квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной.
«Студент» Чепига, он же турист Боширов. Где в Москве прописывают грушников
Сергей Канев  2.10 08:08 |  число просмотров 258
«Студент» Чепига, он же турист Боширов. Где в Москве прописывают грушников В феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России.
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События
Тони Роббинс в Москве
2.09 |  число просмотров 2679
Тони Роббинс в Москве
Блогеры спорят по поводу прошедшего в Москве выступления Тони Роббинсона: кто он - шарлатан или великий коуч? Билет на шоу стоил от 35 тысяч до полумиллиона рублей, их приобрели 27 тыс. человек.
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Кино
История одного назначения
24.09 |  число просмотров 2086
История одного назначения
В прокат вышел фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Его уже называют главной картиной этого года.
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 5487
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 4450
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 2620
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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