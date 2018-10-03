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|У петербуржцев сегодня, как будто Новый год. Звонят друг другу, смеются, поздравляют.
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|3.10 |
| Alexandra Garmazhapova
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|Полтавченко уволен! О Боги, бывают и хорошие новости. Питер сегодня будет гулять.
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|3.10 |
| Ilya Zhegulev
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|Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал!
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|3.10 |
| Сергей Шелин
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|Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты?
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|17.09 |
| Oleg Kozlovsky
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|По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт.
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|14.09 |
| Tania Davidis
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|Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым.
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|13.09 |
| Boris Grozovski
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