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Блогеры против: Мегафон
23.09
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Выборы Собянина
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Ушла эпоха
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Ушла эпоха
2.09
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Котик дня
от
Alexey Orlov
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Grigorii Golosov
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Игорь Сизов
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Елена Лукьянова
Первые полосы сегодняшних британских газет (
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)
27.09 11:25 |
EliotHiggins
Посты дня
И кто дурит Верховного?
Венедиктов
28.09 12:04 |
487
Так, выяснил time-line истории с нашим сбитым самолетом
Хватит сажать!
Анна Каретникова
27.09 21:32 |
628
Это очень хорошо, нивапрос, что сестер Хачатурян отпускают из СИЗО. Приятные девушки. Но меня гложет одна в связи с этим мысль
В Китае в 10 раз быстрее
Pavel Chikov
27.09 16:46 |
785
Из Самары в Казань РЖД запускает СКОРЫЙ поезд. За 10 часов с ветерком 360 км. Средняя скорость 36 км/ч
Два варианта
Serguei Parkhomenko
27.09 14:55 |
874
Либо мы имеем мятеж с участием высшего руководства целой группы силовых структур РФ, либо президент был соучастником диверсионной операции с участием кадровых офицеров военной разведки РФ
Путина прокатила родня олигарха
Oleg Roldugin
27.09 10:17 |
1086
Именно из Красной слободы ведет свои корни татский олигарх Год Нисанов, обладатель состояния 3.3 млрд. долларов
Выбор редактора
Кто может что-то противопоставить Росгвардии?
Кох Альфред
25.09 19:18 |
1318
Золотов, начальник преторианской гвардии императора, может от Путина требовать значительно больших привилегий и учета мнения, чем это есть сейчас.
Зюганов рвется к Путину, но его не пускают
Tatiana Stanovaya
25.09 18:47 |
1001
Вопрос об отмене выборов буду ставить в зависимости от успешности первой фазы борьбы за расширение полномочий.
Ахтунг! Увага! Атансьоне!
Andrey Loshak
25.09 18:34 |
1007
В машине у адвоката начали силой отбирать телефон, по которому он пытался позвонить коллегам. Его били, душили, давили пальцами на глаза. На территории отделения бросили на землю, надели наручники и уволокли на 4 этаж
Фото дня
"Партизанские" листовки в метро
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)
Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Он снова доставлен в Даниловский ОВД.
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Петр Верзилов в берлинской больнице
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Собор в Солсбери, который, как они утверждают, приехали смотреть Петров с Бошировым
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Избиения протестующих в Москве
(
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)
Видео дня
Армия "Голосуем за партию Единая Россия". 18+
г.Владимир, необычные погодные явления в небе над Белым домом накануне выборов
Солсберийский или солсберецкий?
Пловец вызывает Золотова на плавательную дуэль!
Обращение директора Росгвардии к Навальному
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Как Серебренников потратил 218 миллионов / #театральноедело
Собянин убегает от моих вопросов
В Бельгии задержаны 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Танк Т-34 перевернулся на параде в Курске
Цитаты дня
Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты?
17.09 |
Oleg Kozlovsky
По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт.
14.09 |
Tania Davidis
Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым.
13.09 |
Boris Grozovski
Знатоки английской готики Александр Петров и Руслан Боширов приехали «оторваться» в Солберецкий [Солсберийский] собор. Театр юного зрителя.
13.09 |
Vitaliy Averin
Хм, в российскую политику сегодня официально вернулись кулачные бои? прогрессивненько. диджитально, я бы сказала!
11.09 |
Elizaveta Osetinskaya
А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата?
2.09 |
www.facebook.com
Статьи дня
«Умный, хороший, сообразительный»
Александр Топилин
27.09 17:28 |
134
“Ъ” поговорил с односельчанами полковника Анатолия Чепиги
Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига
Редакция
26.09 19:32 |
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The Insider и Bellingcat удалось установить личность «Руслана Боширова», одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига.
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Журналисты смогли выяснить настоящую фамилию Боширова - им оказался полковник ГРУ и герой России Анатолий Чепига.
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На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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Статьи
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
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