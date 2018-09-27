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Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
23.09 число просмотров 29895 число записей 85
 
Блогеры против: МТС
19.09 число просмотров 38960 число записей 102
 
Выборы Собянина
10.09 число просмотров 5701 число записей 30
 
Блогеры против: Аэрофлот
9.09 число просмотров 45245 число записей 111
 
Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1733 число записей 15
 
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2.09 число просмотров 2582 число записей 14
 
Второй тур
24.09 число просмотров 2195 число записей 51
 
История одного назначения
24.09 число просмотров 1905 число записей 10
 
Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1733 число записей 15
 
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Посты дня
И кто дурит Верховного?
blogВенедиктов    28.09 12:04 |  число просмотров 487
И кто дурит Верховного? Так, выяснил time-line истории с нашим сбитым самолетом
 
Хватит сажать!
blogАнна Каретникова    27.09 21:32 |  число просмотров 628
Хватит сажать! Это очень хорошо, нивапрос, что сестер Хачатурян отпускают из СИЗО. Приятные девушки. Но меня гложет одна в связи с этим мысль
 
В Китае в 10 раз быстрее
blogPavel Chikov    27.09 16:46 |  число просмотров 785
В Китае в 10 раз быстрее Из Самары в Казань РЖД запускает СКОРЫЙ поезд. За 10 часов с ветерком 360 км. Средняя скорость 36 км/ч
 
Два варианта
blogSerguei Parkhomenko    27.09 14:55 |  число просмотров 874
Два варианта Либо мы имеем мятеж с участием высшего руководства целой группы силовых структур РФ, либо президент был соучастником диверсионной операции с участием кадровых офицеров военной разведки РФ
 
Путина прокатила родня олигарха
blogOleg Roldugin    27.09 10:17 |  число просмотров 1086
Путина прокатила родня олигарха Именно из Красной слободы ведет свои корни татский олигарх Год Нисанов, обладатель состояния 3.3 млрд. долларов
 
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Выбор редактора
Кто может что-то противопоставить Росгвардии?
blogКох Альфред    25.09 19:18 |  число просмотров 1318
Кто может что-то противопоставить Росгвардии? Золотов, начальник преторианской гвардии императора, может от Путина требовать значительно больших привилегий и учета мнения, чем это есть сейчас.
 
Зюганов рвется к Путину, но его не пускают
blogTatiana Stanovaya    25.09 18:47 |  число просмотров 1001
Зюганов рвется к Путину, но его не пускают Вопрос об отмене выборов буду ставить в зависимости от успешности первой фазы борьбы за расширение полномочий.
 
Ахтунг! Увага! Атансьоне!
blogAndrey Loshak    25.09 18:34 |  число просмотров 1007
Ахтунг! Увага! Атансьоне! В машине у адвоката начали силой отбирать телефон, по которому он пытался позвонить коллегам. Его били, душили, давили пальцами на глаза. На территории отделения бросили на землю, надели наручники и уволокли на 4 этаж
 
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Цитаты дня
" Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты? "
17.09 |
blog Oleg Kozlovsky
" По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт. "
14.09 |
blog Tania Davidis
" Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым. "
13.09 |
blog Boris Grozovski
" Знатоки английской готики Александр Петров и Руслан Боширов приехали «оторваться» в Солберецкий [Солсберийский] собор. Театр юного зрителя. "
13.09 |
blog Vitaliy Averin
" Хм, в российскую политику сегодня официально вернулись кулачные бои? прогрессивненько. диджитально, я бы сказала! "
11.09 |
blog Elizaveta Osetinskaya
" А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата? "
2.09 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
«Умный, хороший, сообразительный»
Александр Топилин  27.09 17:28 |  число просмотров 134
«Умный, хороший, сообразительный» “Ъ” поговорил с односельчанами полковника Анатолия Чепиги
Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига
Редакция  26.09 19:32 |  число просмотров 201
Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига The Insider и Bellingcat удалось установить личность «Руслана Боширова», одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига.
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События
Новички в Лондоне
28.09 |  число просмотров 10379
Новички в Лондоне
Журналисты смогли выяснить настоящую фамилию Боширова - им оказался полковник ГРУ и герой России Анатолий Чепига.
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Кино
Лето Сереберенникова
15.08 |  число просмотров 4911
Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 5432
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 4337
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 2540
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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