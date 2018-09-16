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Убит Захарченко
31.08
1489
6
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Котик дня
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Natasha Isakova
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Natasha Isakova
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Михаил Шнейдер
Маргарита Симоньян заказала новые корпоративные маечки (
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)
16.09 18:04 |
M_Simonyan
Посты дня
Во-первых, это некрасиво!
Кирилл Лятс
17.09 14:06 |
840
Масштабы фальсификаций на выборах в Приморье хорошо видны в этой таблице
Самые популярные "анекдоты" месяца на сайте "Анекдоты.ру"
Николай Подосокорский
16.09 20:20 |
1160
"Пенсионерка Зинаида Карловна вызывает Золотова на поединок! Кто дольше протянет на 8352 руб. 95 коп. в месяц!" и другие
"А какая самая страшная пытка была?"
Maria Eismont
16.09 19:21 |
1102
Да, я знаю, это идиотский вопрос. Но раз вырвался, то стала ждать ответа. Он на минуту задумался. "Самое страшное - когда жарили"
Алину и Катю избивал глава их семейства
www.facebook.com
16.09 17:24 |
940
Этой ночью жители Орехово-Зуево могли стать свидетелями очень странной картины. Молодая девушка с маленькой девочкой на руках спускалась по простыне, вывешенной из окна квартиры на 5 этаже
Документы на Боширова
www.facebook.com
15.09 22:45 |
3687
На Руслана Боширова также найден документ из информационной системы "Российский паспорт". В нем содержатся те же пометки, что и у Петрова
Выбор редактора
Москвичи это пьют и в этом принимают ванны
Gennady Klimov
12.09 15:55 |
2041
Мусор из Москвы везут по каналу на баржах в Тверскую область, где на краю Московской области перегружают в грузовики с тверскими номерами , «нелегально» от тверского губернатора Игоря Рудени (якобы запретившего возить в ТО мусор) переезжают границу и ссыпают рядом с Кимрами
"Организовать просмотр данного сообщения личным составом..."
www.facebook.com
12.09 15:35 |
2384
Вот такая бумага поступает в росгвардейские части
Следственный комитет не нашел состава преступления
www.facebook.com
11.09 14:21 |
1885
Продаешь наркотики? А, ну акт есть, проходите товарищ. Пьяный за рулем? Акт покажите. Да, все в порядке, счастливого пути!
Фото дня
Собор в Солсбери, который, как они утверждают, приехали смотреть Петров с Бошировым
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Избиения протестующих в Москве
(
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В Санкт-Петербурге на протестной акции полиция задержала ребенка
(
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На этом фото прекрасно всё
(
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Пикет в поддержку Сенцова
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Видео дня
Солсберийский или солсберецкий?
Пловец вызывает Золотова на плавательную дуэль!
Обращение директора Росгвардии к Навальному
Избиение протестующих в Москве
Как Серебренников потратил 218 миллионов / #театральноедело
Собянин убегает от моих вопросов
В Бельгии задержаны 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Танк Т-34 перевернулся на параде в Курске
В аэропорту Домодедово полицейские избили мужчину на глазах жены и ребенка
Путин танцует на свадьбе с главой МИД Австрии
Цитаты дня
Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты?
17.09 |
Oleg Kozlovsky
По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт.
14.09 |
Tania Davidis
Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым.
13.09 |
Boris Grozovski
Знатоки английской готики Александр Петров и Руслан Боширов приехали «оторваться» в Солберецкий [Солсберийский] собор. Театр юного зрителя.
13.09 |
Vitaliy Averin
Хм, в российскую политику сегодня официально вернулись кулачные бои? прогрессивненько. диджитально, я бы сказала!
11.09 |
Elizaveta Osetinskaya
А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата?
2.09 |
www.facebook.com
Статьи дня
Тайное золото Золотова
Сергей Ежов
18.09 12:16 |
114
У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард
«Иметь свое мнение по поводу того, что происходит с моими друзьями, я могу»
Владимир Соловьев
17.09 08:59 |
222
Наталья Тимакова рассказала “Ъ” о причинах ухода из правительства
События
Новички в Лондоне
16.09 |
9692
На следующий день после заявления В.Путина, подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью Маргарите Симоньян и каналу RT. Они заявили, что были в Солсбери как туристы и хотели посмотреть городской собор
Кино
Лето Сереберенникова
15.08 |
4819
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
Музыка
Монеточка
6.06 |
5325
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
Медиа
Убитые журналисты
30.08 |
4144
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
Книги
Памяти Войновича
30.07 |
2417
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
“BESTTODAY” 2010
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Статьи
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
Афиша