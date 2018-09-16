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Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
15.09 число просмотров 29660 число записей 84
 
Блогеры против: Аэрофлот
9.09 число просмотров 45024 число записей 111
 
Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1607 число записей 15
 
Убит Захарченко
31.08 число просмотров 1489 число записей 6
 
Повышение пенсионного возраста
30.08 число просмотров 8657 число записей 53
 
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Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1607 число записей 15
 
Убит Захарченко
31.08 число просмотров 1489 число записей 6
 
Лимонов у Дудя
29.08 число просмотров 1334 число записей 6
 
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Котик дня
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  • Маргарита Симоньян заказала новые корпоративные маечки
  • Маргарита Симоньян заказала новые корпоративные маечки (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    16.09 18:04 | blogM_Simonyan


Посты дня
Во-первых, это некрасиво!
blogКирилл Лятс    17.09 14:06 |  число просмотров 840
Во-первых, это некрасиво! Масштабы фальсификаций на выборах в Приморье хорошо видны в этой таблице
 
Самые популярные "анекдоты" месяца на сайте "Анекдоты.ру"
blogНиколай Подосокорский    16.09 20:20 |  число просмотров 1160
Самые популярные "анекдоты" месяца на сайте "Анекдоты.ру" "Пенсионерка Зинаида Карловна вызывает Золотова на поединок! Кто дольше протянет на 8352 руб. 95 коп. в месяц!" и другие
 
"А какая самая страшная пытка была?"
blogMaria Eismont    16.09 19:21 |  число просмотров 1102
"А какая самая страшная пытка была?" Да, я знаю, это идиотский вопрос. Но раз вырвался, то стала ждать ответа. Он на минуту задумался. "Самое страшное - когда жарили"
 
Алину и Катю избивал глава их семейства
www.facebook.com    16.09 17:24 |  число просмотров 940
Алину и Катю избивал глава их семейства Этой ночью жители Орехово-Зуево могли стать свидетелями очень странной картины. Молодая девушка с маленькой девочкой на руках спускалась по простыне, вывешенной из окна квартиры на 5 этаже
 
Документы на Боширова
www.facebook.com    15.09 22:45 |  число просмотров 3687
Документы на Боширова На Руслана Боширова также найден документ из информационной системы "Российский паспорт". В нем содержатся те же пометки, что и у Петрова
 
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Выбор редактора
Москвичи это пьют и в этом принимают ванны
blogGennady Klimov    12.09 15:55 |  число просмотров 2041
Москвичи это пьют и в этом принимают ванны Мусор из Москвы везут по каналу на баржах в Тверскую область, где на краю Московской области перегружают в грузовики с тверскими номерами , «нелегально» от тверского губернатора Игоря Рудени (якобы запретившего возить в ТО мусор) переезжают границу и ссыпают рядом с Кимрами
 
"Организовать просмотр данного сообщения личным составом..."
www.facebook.com    12.09 15:35 |  число просмотров 2384
"Организовать просмотр данного сообщения личным составом..." Вот такая бумага поступает в росгвардейские части
 
Следственный комитет не нашел состава преступления
www.facebook.com    11.09 14:21 |  число просмотров 1885
Следственный комитет не нашел состава преступления Продаешь наркотики? А, ну акт есть, проходите товарищ. Пьяный за рулем? Акт покажите. Да, все в порядке, счастливого пути!
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Нужно ли после Владивостока еще продолжать дискуссию о том, что важнее - выборы или протесты? "
17.09 |
blog Oleg Kozlovsky
" По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт. "
14.09 |
blog Tania Davidis
" Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым. "
13.09 |
blog Boris Grozovski
" Знатоки английской готики Александр Петров и Руслан Боширов приехали «оторваться» в Солберецкий [Солсберийский] собор. Театр юного зрителя. "
13.09 |
blog Vitaliy Averin
" Хм, в российскую политику сегодня официально вернулись кулачные бои? прогрессивненько. диджитально, я бы сказала! "
11.09 |
blog Elizaveta Osetinskaya
" А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата? "
2.09 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Тайное золото Золотова
Сергей Ежов  18.09 12:16 |  число просмотров 114
Тайное золото Золотова У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард
«Иметь свое мнение по поводу того, что происходит с моими друзьями, я могу»
Владимир Соловьев  17.09 08:59 |  число просмотров 222
«Иметь свое мнение по поводу того, что происходит с моими друзьями, я могу» Наталья Тимакова рассказала “Ъ” о причинах ухода из правительства
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События
Новички в Лондоне
16.09 |  число просмотров 9692
Новички в Лондоне
На следующий день после заявления В.Путина, подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью Маргарите Симоньян и каналу RT. Они заявили, что были в Солсбери как туристы и хотели посмотреть городской собор
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Кино
Лето Сереберенникова
15.08 |  число просмотров 4819
Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 5325
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 4144
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 2417
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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