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|По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт.
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|14.09 |
| Tania Davidis
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|Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым.
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|13.09 |
| Boris Grozovski
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|Знатоки английской готики Александр Петров и Руслан Боширов приехали «оторваться» в Солберецкий [Солсберийский] собор.
Театр юного зрителя.
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|13.09 |
| Vitaliy Averin
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|Хм, в российскую политику сегодня официально вернулись кулачные бои? прогрессивненько. диджитально, я бы сказала!
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|11.09 |
| Elizaveta Osetinskaya
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|А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата?
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|2.09 |
| www.facebook.com
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|Нет, Господь далеко не всегда справедлив. Иначе сама жизнь наша, рождение и смерть были бы иными.
Но, Господь назидателен. Всегда назидателен.
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|31.08 |
| Andrey Volna
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