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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
9.09 число просмотров 44940 число записей 111
 
Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1554 число записей 15
 
Повышение пенсионного возраста
30.08 число просмотров 8548 число записей 53
 
Убитые журналисты
30.08 число просмотров 4054 число записей 54
 
Лимонов у Дудя
29.08 число просмотров 1287 число записей 6
 
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13.09 число просмотров 2320 число записей 24
 
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Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1554 число записей 15
 
Убит Захарченко
31.08 число просмотров 1403 число записей 6
 
Лимонов у Дудя
29.08 число просмотров 1287 число записей 6
 
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Посты дня
Есть ли регламент по устранению?
blogRoman Shleynov    15.09 11:02 |  число просмотров 167
Есть ли регламент по устранению? Справедливости ради, нужно помнить, что странные убийства происходили не только по российской линии. Хотя наши перебежчики в последнее время погибали чаще всего
 
Наконец-то я освободился из заточения
blogSergey Udaltsov    14.09 19:26 |  число просмотров 327
Наконец-то я освободился из заточения За 31 день голодовки я похудел на 17 килограмм
 
Что делать с деньгами?
blogKonstantin Sonin    13.09 18:10 |  число просмотров 1384
Что делать с деньгами? Каждый резкий скачок курса рубля вызывает вопросы к экономисту - что делать с деньгами? Поскольку все моим ответы друзьям и знакомым - это разные варианты одного и того же ответа, я решил его коротко записать
 
Я не боюсь
www.instagram.com    13.09 13:12 |  число просмотров 1122
Я не боюсь Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью
 
Какие бывают медиафорумы
blogRoman Moguchiy    13.09 12:23 |  число просмотров 1070
Какие бывают медиафорумы Слайд о «Медузе» как об орудии НАТО показал на Международном медиафоруме в Минске политолог Игорь Панарин
 
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Выбор редактора
Это главная российская библиотека
www.facebook.com    9.09 14:06 |  число просмотров 2283
Это главная российская библиотека В читальном зале №3 7 сентября состоялся банкет на 400-500 чел, а также разрешенная директором съемка моделей в читальном зале - Ингеборга Дапкунайте взгромоздилась с ногами на письменный стол
 
Еженедельная программа о Путине
blogСергей Доренко    7.09 23:08 |  число просмотров 2158
Еженедельная программа о Путине Эта программа прямо так и могла бы называться: "Присяга". Но разве элиты до сих пор не присягали? Присягали, но не все.
 
Пытки в Омске (18+)
blogMaria Eismont    4.09 22:43 |  число просмотров 2669
Пытки в Омске (18+) Музыка была очень громкая, ее ставили чтобы не было слышно криков, когда кого-то бьют. Затем по-очереди выводили в соседнее помещение на пытки
 
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Цитаты дня
" По мнению тех, кто эту историю разрабатывал, только пидорасы могут ездить в далекий маленький город два дня подряд чтобы любоваться каким-то там собором. Нормальным мужикам такое в голову не придёт. "
14.09 |
blog Tania Davidis
" Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым. "
13.09 |
blog Boris Grozovski
" Знатоки английской готики Александр Петров и Руслан Боширов приехали «оторваться» в Солберецкий [Солсберийский] собор. Театр юного зрителя. "
13.09 |
blog Vitaliy Averin
" Хм, в российскую политику сегодня официально вернулись кулачные бои? прогрессивненько. диджитально, я бы сказала! "
11.09 |
blog Elizaveta Osetinskaya
" А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата? "
2.09 |
blog www.facebook.com
" Нет, Господь далеко не всегда справедлив. Иначе сама жизнь наша, рождение и смерть были бы иными. Но, Господь назидателен. Всегда назидателен. "
31.08 |
blog Andrey Volna
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Статьи дня
Солберецкие
Совместное расследование The Bellingcat и The Insider  14.09 20:03 |  число просмотров 115
Солберецкие The Bellingcat и The Insider удалось подтвердить причастность Петрова и Боширова к спецслужбам
Почему генерал заговорил?
Михаил Немцев  13.09 13:08 |  число просмотров 664
Почему генерал заговорил? Публичная политическая речь создает (учреждает) особую реальность — принимая вызов Алексея Навального, Виктор Золотов оказывается вынужден действовать в этой новой реальности.
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События
Новички в Лондоне
14.09 |  число просмотров 8845
Новички в Лондоне
На следующий день после заявления В.Путина, подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью Маргарите Симоньян и каналу RT. Они заявили, что были в Солсбери как туристы и хотели посмотреть городской собор
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Кино
Лето Сереберенникова
15.08 |  число просмотров 4795
Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 5294
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 4054
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 2380
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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