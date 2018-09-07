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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
9.09 число просмотров 44709 число записей 111
 
Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1170 число записей 15
 
Убитые журналисты
30.08 число просмотров 3491 число записей 54
 
Лимонов у Дудя
29.08 число просмотров 913 число записей 6
 
Блогеры против: Икея
27.08 число просмотров 4084 число записей 5
 
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Ушла эпоха
2.09 число просмотров 1170 число записей 15
 
Убит Захарченко
31.08 число просмотров 1089 число записей 6
 
Лимонов у Дудя
29.08 число просмотров 913 число записей 6
 
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Посты дня
Итоги выходных
blogKirill Rogov    10.09 12:22 |  число просмотров 567
Итоги выходных Настоящими героями дня оказались те, кто реально против пенсионной реформы. Это проявилось в поражения властей на выборах в ряде регионов
 
Никого не осталось
blogKirill Martynov    10.09 10:34 |  число просмотров 899
Никого не осталось А это наверное самая страшная сегодняшняя фотография, авторства Медиазоны
 
Это главная российская библиотека
www.facebook.com    9.09 14:06 |  число просмотров 1000
Это главная российская библиотека В читальном зале №3 7 сентября состоялся банкет на 400-500 чел, а также разрешенная директором съемка моделей в читальном зале - Ингеборга Дапкунайте взгромоздилась с ногами на письменный стол
 
Мы вызвали полицию
blogЮлия Галямина    9.09 13:33 |  число просмотров 741
Мы вызвали полицию На участке 3442 в Новой Москве. Администрация прислала качков, чтобы те разобрались с наблюдателями!
 
Уходит Тимакова
blogzakuliska    9.09 13:10 |  число просмотров 780
Уходит Тимакова Наталья Александровна была (не смейтесь) сдерживающим фактором от превращения кураторов «культурной отрасли» в один большой и душный хор "карго-патриотов"
 
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Выбор редактора
Жириновский 25 раз пристроился к своим юным кандидатам паровозом
blogtvmoscow    4.09 14:41 |  число просмотров 1621
Жириновский 25 раз пристроился к своим юным кандидатам паровозом Сегодня я расскажу и покажу вам, как глава партии ЛДПР ежегодно, а на этот раз – слишком уж откровенно и нагло, чтобы об этом молчать, обманывает избирателей по всей стране
 
Беслан
www.facebook.com    2.09 22:08 |  число просмотров 1671
Беслан Феликс Тотиев на кладбище «Город ангелов», у могил шести своих внуков, погибших в результате теракта
 
Почему никого не интересует - кто же собственно их убил?
blogКох Альфред    2.09 17:30 |  число просмотров 2144
Почему никого не интересует - кто же собственно их убил? Никто в руководстве ВГТРК не ответил за эту вопиющую безответственность, повлекшую гибель людей. Все официальные средства массовой информации единодушно осудили "подлое убийство" журналистов украинскими военными
 
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Цитаты дня
" А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата? "
2.09 |
blog www.facebook.com
" Нет, Господь далеко не всегда справедлив. Иначе сама жизнь наша, рождение и смерть были бы иными. Но, Господь назидателен. Всегда назидателен. "
31.08 |
blog Andrey Volna
" А вы поняли, что сегодня произошло?! Президент России объявил о повышении пенсионного возраста на 5 лет. Все, что было до этого просто антураж! "
29.08 |
blog Андрей Нечаев
" Главный вывод из речи Путина: женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно. "
29.08 |
blog ivan davydov
" Больше часа занудного интервью с глупым самовлюбленным дедом — и всё ради одного-единственного вопроса "
29.08 |
blog Ilya Shepelin
" Ни в коем случае не напоминайте людоедам, что в стране есть граждане, а у граждан есть права. А то людоеды расстроятся и кого-нибудь сожрут. Удивительно популярная позиция, к сожалению. "
13.08 |
blog Иван Давыдов
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Статьи дня
Москва и москвичи
Мария Кувшинова  8.09 19:50 |  число просмотров 266
Москва и москвичи Результат эксперимента Собянина — не только новый город, похожий на галлюцинацию, но и новые горожане
Артемий Троицкий: Иосиф и его братки (личное о Кобзоне)
Артемий Троицкий  31.08 22:04 |  число просмотров 1038
Артемий Троицкий: Иосиф и его братки (личное о Кобзоне) Последний виток моих с Иосифом (можно я вас так назову?) виртуальных отношений едва не кончился полной моей погибелью.
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События
"Новичок" в Лондоне
7.09 |  число просмотров 6524
"Новичок" в Лондоне
Британская полиция объявила, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова сотрудниками главного управления Генштаба России
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Кино
Лето Сереберенникова
15.08 |  число просмотров 4373
Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 4873
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
30.08 |  число просмотров 3491
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 1961
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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