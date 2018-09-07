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|А мне одной вчера привиделась тень Воланда и слышался смех Азазелло во время хороводов имени Тони Робинсона. Это была инсценировка или цитата?
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|2.09 |
| www.facebook.com
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|Нет, Господь далеко не всегда справедлив. Иначе сама жизнь наша, рождение и смерть были бы иными.
Но, Господь назидателен. Всегда назидателен.
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|31.08 |
| Andrey Volna
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|А вы поняли, что сегодня произошло?!
Президент России объявил о повышении пенсионного возраста на 5 лет. Все, что было до этого просто антураж!
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|29.08 |
| Андрей Нечаев
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|Главный вывод из речи Путина: женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно.
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|29.08 |
| ivan davydov
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|Больше часа занудного интервью с глупым самовлюбленным дедом — и всё ради одного-единственного вопроса
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|29.08 |
| Ilya Shepelin
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|Ни в коем случае не напоминайте людоедам, что в стране есть граждане, а у граждан есть права. А то людоеды расстроятся и кого-нибудь сожрут. Удивительно популярная позиция, к сожалению.
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|13.08 |
| Иван Давыдов
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