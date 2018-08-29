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Сюжеты
Блогеры против: Икея
27.08 число просмотров 3872 число записей 5
 
Блогеры против: S7 Airlines
26.08 число просмотров 8635 число записей 12
 
Блогеры против: РЖД
18.08 число просмотров 48148 число записей 142
 
Блогеры против: Сбербанк
17.08 число просмотров 42828 число записей 108
 
Марш матерей
17.08 число просмотров 1739 число записей 22
 
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Убитые журналисты
29.08 число просмотров 2946 число записей 50
 
Санкции за Скрипалей
10.08 число просмотров 1843 число записей 10
 
Марш матерей
17.08 число просмотров 1739 число записей 22
 
Юридический ущерб
15.08 число просмотров 1629 число записей 5
 
Новое величие
17.08 число просмотров 1597 число записей 19
 
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Посты дня
Ну вы поняли
blog_U_R_I_c    29.08 19:14 |  число просмотров 64
Ну вы поняли Вице-президент НЛМК (Новолипецкий Металлургический Комбинат) Бруно де Куман упал с 9 этажа Дома на Набережной в Москве
 
Во власть идут уголовники
blogНезыгарь    29.08 11:12 |  число просмотров 382
Во власть идут уголовники В районах Алтая осела масса уголовников, которые и посидеть успели, и в "Единую Россию" вступить
 
Это – тренировка
blogDmitry Gudkov    29.08 11:07 |  число просмотров 271
Это – тренировка Сергей Собянин разминается на будущее. С премьерством не получилось, он оказался умнее и затаился до поры. До более вкусного приза. Путину 65 лет, а ему – всего 60!
 
Лидочка благополучно всплыла!
blogSerguei Parkhomenko    28.08 20:53 |  число просмотров 530
Лидочка благополучно всплыла! Лидочка, позорно выгнанная из РГСУ за плагиат, всплыла в Министерстве культуры. Это не мафия, а Министерство культуры. И Владимир Мединский, отец его
 
Попытки блокировки Telegram в России не прекратятся
blogПавел Дуров    28.08 17:09 |  число просмотров 312
Попытки блокировки Telegram в России не прекратятся Мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда
 
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Выбор редактора
Пропал товарищ Медведев
blogIvan Trefilov    28.08 10:56 |  число просмотров 748
Пропал товарищ Медведев Спасибо бдительным гражданам, что заметили отсутствие премьера и заставили власти соорудить хоть какую-нибудь официальную версию про спортивную травму
 
Простые вопросы к экономистам
www.facebook.com    27.08 19:27 |  число просмотров 853
Простые вопросы к экономистам Мы имеем дело с будущей демографической ямой, которую власть хочет пройти тупо за счет населения, а интеллектуальная прислуга Кремля кинула ей в помощь свою репутацию в обмен на кремлевские «печеньки»
 
Я решил придать данный факт огласке
www.facebook.com    26.08 21:58 |  число просмотров 1211
Я решил придать данный факт огласке Я Григор Гаспарян и в минувшую пятницу впервые за мою 54-летнюю жизнь меня ВСЕРЬЕЗ угрожали УБИТЬ
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Главный вывод из речи Путина: женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно. "
29.08 |
blog ivan davydov
" Больше часа занудного интервью с глупым самовлюбленным дедом — и всё ради одного-единственного вопроса "
29.08 |
blog Ilya Shepelin
" Ни в коем случае не напоминайте людоедам, что в стране есть граждане, а у граждан есть права. А то людоеды расстроятся и кого-нибудь сожрут. Удивительно популярная позиция, к сожалению. "
13.08 |
blog Иван Давыдов
" Я правильно понимаю, что по новым санкциям в Россию будет запрещен ввоз айфонов? "
9.08 |
blog Глеб Морев
" Когда умирают друзья, я вспоминаю "я тоже умру" печалюсь и о них и о себе. Но когда дети друзей умирают, я не знаю что думать. "
31.07 |
blog Marat Guelman
" Всё назло. Финал ЧМ будет судить судья по фамилии Майдана. "
13.07 |
blog Oleg Pshenichny
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Статьи дня
"Они не дорожат своими жизнями и в грош не ставят чужие"
Антон Юлаев  21.08 16:11 |  число просмотров 571
"Они не дорожат своими жизнями и в грош не ставят чужие" Как маленький город Березовский переживает дикое убийство инвалида подростками
Не только кокаин
Михаил Маглов, Тимур Олевский, Дмитрий Трещанин, Екатерина Базанова, Мария Кугель  18.08 01:42 |  число просмотров 1152
Не только кокаин Как связаны семья Андрея Ковальчука, контрабанда и российское посольство в Берлине
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События
Чемпионат и болельщики
15.07 |  число просмотров 6655
Чемпионат и болельщики
Франция выиграла чемпионат мира по футболу. Хорватия на втором месте, бронзу взяла команда Бельгии, обыграв Англию 2:0
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Кино
Лето Сереберенникова
15.08 |  число просмотров 4284
Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 4769
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Убитые журналисты
29.08 |  число просмотров 2946
Убитые журналисты
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 1872
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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