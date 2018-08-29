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Блогеры против: Икея
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Марш матерей
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17.08
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Котик дня
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Игорь Сизов
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Natasha Isakova
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Михаил Шнейдер
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DaryaLetova
Пенсионная реформа до и после (
Источник
)
29.08 14:28 |
W1PoJiSoQ9BamkI
Посты дня
Ну вы поняли
_U_R_I_c
29.08 19:14 |
64
Вице-президент НЛМК (Новолипецкий Металлургический Комбинат) Бруно де Куман упал с 9 этажа Дома на Набережной в Москве
Во власть идут уголовники
Незыгарь
29.08 11:12 |
382
В районах Алтая осела масса уголовников, которые и посидеть успели, и в "Единую Россию" вступить
Это – тренировка
Dmitry Gudkov
29.08 11:07 |
271
Сергей Собянин разминается на будущее. С премьерством не получилось, он оказался умнее и затаился до поры. До более вкусного приза. Путину 65 лет, а ему – всего 60!
Лидочка благополучно всплыла!
Serguei Parkhomenko
28.08 20:53 |
530
Лидочка, позорно выгнанная из РГСУ за плагиат, всплыла в Министерстве культуры. Это не мафия, а Министерство культуры. И Владимир Мединский, отец его
Попытки блокировки Telegram в России не прекратятся
Павел Дуров
28.08 17:09 |
312
Мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда
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Пропал товарищ Медведев
Ivan Trefilov
28.08 10:56 |
748
Спасибо бдительным гражданам, что заметили отсутствие премьера и заставили власти соорудить хоть какую-нибудь официальную версию про спортивную травму
Простые вопросы к экономистам
www.facebook.com
27.08 19:27 |
853
Мы имеем дело с будущей демографической ямой, которую власть хочет пройти тупо за счет населения, а интеллектуальная прислуга Кремля кинула ей в помощь свою репутацию в обмен на кремлевские «печеньки»
Я решил придать данный факт огласке
www.facebook.com
26.08 21:58 |
1211
Я Григор Гаспарян и в минувшую пятницу впервые за мою 54-летнюю жизнь меня ВСЕРЬЕЗ угрожали УБИТЬ
Фото дня
Концерн "Калашников" представил автомобиль будущего, который будет конкурировать с автомобилем Tesla
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В Москве прошли акции в поддержку Сенцова и политзеков
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Владимир Путин приехал на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
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Игрушки у Верховного суда РФ. Марш Матерей.
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Рухнувший мост в Генуе
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Видео дня
Собянин убегает от моих вопросов
В Бельгии задержаны 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Танк Т-34 перевернулся на параде в Курске
В аэропорту Домодедово полицейские избили мужчину на глазах жены и ребенка
Путин танцует на свадьбе с главой МИД Австрии
Квартира мамочки чиновника за 230 миллионов
НАСА запустило космический зонд к солнцу
Дожить до пенсии. 09.09. выходи на акцию протеста
Эксперимент: как найти работу после 50?
Сергей Собянин давал интервью каналу «Москва 24». Оператор снимал его с лапшой на ушах
Цитаты дня
Главный вывод из речи Путина: женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно.
29.08 |
ivan davydov
Больше часа занудного интервью с глупым самовлюбленным дедом — и всё ради одного-единственного вопроса
29.08 |
Ilya Shepelin
Ни в коем случае не напоминайте людоедам, что в стране есть граждане, а у граждан есть права. А то людоеды расстроятся и кого-нибудь сожрут. Удивительно популярная позиция, к сожалению.
13.08 |
Иван Давыдов
Я правильно понимаю, что по новым санкциям в Россию будет запрещен ввоз айфонов?
9.08 |
Глеб Морев
Когда умирают друзья, я вспоминаю "я тоже умру" печалюсь и о них и о себе. Но когда дети друзей умирают, я не знаю что думать.
31.07 |
Marat Guelman
Всё назло. Финал ЧМ будет судить судья по фамилии Майдана.
13.07 |
Oleg Pshenichny
Статьи дня
"Они не дорожат своими жизнями и в грош не ставят чужие"
Антон Юлаев
21.08 16:11 |
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Как маленький город Березовский переживает дикое убийство инвалида подростками
Не только кокаин
Михаил Маглов, Тимур Олевский, Дмитрий Трещанин, Екатерина Базанова, Мария Кугель
18.08 01:42 |
1152
Как связаны семья Андрея Ковальчука, контрабанда и российское посольство в Берлине
События
Чемпионат и болельщики
15.07 |
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Франция выиграла чемпионат мира по футболу. Хорватия на втором месте, бронзу взяла команда Бельгии, обыграв Англию 2:0
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Лето Сереберенникова
15.08 |
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На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
Музыка
Монеточка
6.06 |
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Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
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В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
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Видео дня
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