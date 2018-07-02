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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
20.06 число просмотров 41566 число записей 100
 
Блогеры против: МТС
20.06 число просмотров 37954 число записей 101
 
Селекторная линия
7.06 число просмотров 1427 число записей 6
 
Умерла Кира Муратова
7.06 число просмотров 698 число записей 5
 
Бабченко жив
1.06 число просмотров 6146 число записей 51
 
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Дожили!
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Монеточка
6.06 число просмотров 2527 число записей 7
 
Лето Сереберенникова
26.06 число просмотров 2128 число записей 7
 
Наши победили Испанию
2.07 число просмотров 1910 число записей 13
 
Селекторная линия
7.06 число просмотров 1427 число записей 6
 
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Посты дня
Мой брат попал в ад
blogIlya Zhegulev    2.07 21:48 |  число просмотров 583
Мой брат попал в ад После того, как суд вернул дело в прокуратуру и его все же осудили, правда не на 11 лет, а на уже три года колонии общего режима, больше месяца он ждал направления и наконец дождался. Леню отправили в Льгов - ИК-3 - печально знаменитую колонию
 
Её тело — её дело
www.facebook.com    2.07 11:13 |  число просмотров 737
Её тело — её дело Не понимаю, с какой стати вообще обсуждается поведение женщин во время ЧМ?
 
Объективные причины, по которым я более не могу работать в государственной поликлинике
www.facebook.com    2.07 11:00 |  число просмотров 690
Объективные причины, по которым я более не могу работать в государственной поликлинике Я устала от лицемерия. Руководства. ДЗМ. Некоторых коллег. Ухода от ответов в сторону. Отсутствия ответов в ответах. Игнорирования проблем и подмены решения проблем картиной липовой стабильности и благополучия.
 
УРА! Сегодня, без сомнения, великий день
blogSergei Smirnov    2.07 10:57 |  число просмотров 622
УРА! Сегодня, без сомнения, великий день На самом деле мы все к этому так или иначе, прямо или косвенно - приложили руку. Поздравляю!
 
Пишите письма, их очень ждут
www.facebook.com    29.06 19:29 |  число просмотров 850
Пишите письма, их очень ждут Немного о том, чем мы можем помочь задержанным девушкам по так называемому делу "Новое Величие".
 
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Выбор редактора
На этом фото я после после ночи заложничества и пыток в ДНР
blogEkaterina Nenasheva    26.06 12:42 |  число просмотров 1845
На этом фото я после после ночи заложничества и пыток в ДНР Избиения ногами, руками и чем не попадя продолжались около трех часов. Засовывать пальцы в рот, заставлять есть, когда тошнит, делать вид, что писаешь на человека, когда он в мешке
 
Давайте поговорим о партии
blogDmitryGudkov    25.06 13:12 |  число просмотров 1240
Давайте поговорим о партии Главный вопрос: "Что дальше". Дальше мы сейчас будем развивать партию вместе с вами. Процесс это не самый простой: только поменять документы из-за смены названия в каждом отделении стоит и денег, и времени
 
Изменилось всё
blogАркадий Бабченко    24.06 19:27 |  число просмотров 1427
Изменилось всё Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация.
 
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Цитаты дня
" Друзья мои, дамы, а вы действительно собирались выйти на пенсию в 55 и скромненько так жить на 12-15 тысяч в месяц? Не, реально, так планировали? "
17.06 |
blog Tania Davidis
" Интересно, возникнет ли недопонимание между 92% россиян, недовольных повышением пенсионного возраста, и 86% россиян, довольных Путиным? "
16.06 |
blog www.facebook.com
" Ну что, дорогие ровесники 50+, пенсия откладывается. Молодимся!) Под сурдинку открытия ЧМ! "
15.06 |
blog www.facebook.com
" Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты. "
15.06 |
blog Ольга Романова
" Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению. "
6.06 |
blog Ilya Barabanov
" Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Или убьёт сама. Прощай, Аркадий. "
29.05 |
blog Alexander Osovtsov
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Статьи дня
«Бразза, АУЕ!»
Артем Распопов  2.07 11:23 |  число просмотров 123
«Бразза, АУЕ!» Олег Навальный вышел из колонии. Его встречали брат Алексей и корреспондент «Новой»
Норштейн, Сокуров и Хаматова попросили Путина помиловать Сенцова
Группа авторов  20.06 09:18 |  число просмотров 858
Норштейн, Сокуров и Хаматова попросили Путина помиловать Сенцова Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает.
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События
Утрата
16.05 |  число просмотров 1946
Утрата
Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве. Она не смогла пережить смерть своего мужа, режиссера Михаила Угарова, скончавшегося в апреле этого года
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Кино
Лето Сереберенникова
26.06 |  число просмотров 2128
Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 2527
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 4004
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 8716
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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