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|Ilya Zhegulev 2.07 21:48 | 583
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|После того, как суд вернул дело в прокуратуру и его все же осудили, правда не на 11 лет, а на уже три года колонии общего режима, больше месяца он ждал направления и наконец дождался. Леню отправили в Льгов - ИК-3 - печально знаменитую колонию
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|www.facebook.com 2.07 11:13 | 737
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|Не понимаю, с какой стати вообще обсуждается поведение женщин во время ЧМ?
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|www.facebook.com 2.07 11:00 | 690
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| Я устала от лицемерия. Руководства. ДЗМ. Некоторых коллег. Ухода от ответов в сторону. Отсутствия ответов в ответах. Игнорирования проблем и подмены решения проблем картиной липовой стабильности и благополучия.
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|Sergei Smirnov 2.07 10:57 | 622
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|На самом деле мы все к этому так или иначе, прямо или косвенно - приложили руку. Поздравляю!
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|www.facebook.com 29.06 19:29 | 850
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|Немного о том, чем мы можем помочь задержанным девушкам по так называемому делу "Новое Величие".
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|Ekaterina Nenasheva 26.06 12:42 | 1845
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|Избиения ногами, руками и чем не попадя продолжались около трех часов. Засовывать пальцы в рот, заставлять есть, когда тошнит, делать вид, что писаешь на человека, когда он в мешке
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|DmitryGudkov 25.06 13:12 | 1240
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|Главный вопрос: "Что дальше". Дальше мы сейчас будем развивать партию вместе с вами. Процесс это не самый простой: только поменять документы из-за смены названия в каждом отделении стоит и денег, и времени
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|Аркадий Бабченко 24.06 19:27 | 1427
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|Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация.
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|Друзья мои, дамы, а вы действительно собирались выйти на пенсию в 55 и скромненько так жить на 12-15 тысяч в месяц? Не, реально, так планировали?
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|17.06 |
| Tania Davidis
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|Интересно, возникнет ли недопонимание между 92% россиян, недовольных повышением пенсионного возраста, и 86% россиян, довольных Путиным?
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|16.06 |
| www.facebook.com
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|Ну что, дорогие ровесники 50+, пенсия откладывается. Молодимся!) Под сурдинку открытия ЧМ!
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|15.06 |
| www.facebook.com
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|Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты.
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|15.06 |
| Ольга Романова
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|Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению.
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|6.06 |
| Ilya Barabanov
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|Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Или убьёт сама. Прощай, Аркадий.
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|29.05 |
| Alexander Osovtsov
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