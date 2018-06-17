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|www.facebook.com 18.06 11:58 | 169
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|От такого хамства, надменности, пренебрежения и бездушия декана Быстрицкого я потерял дар речи. Мне было больно и стыдно за такое мое унижение.
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|www.facebook.com 17.06 15:37 | 393
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|Сенцов голодает 35 дней. Счёт идёт на часы, и мне кажется важным сказать одну вещь.
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|Кирилл Лятс 16.06 11:45 | 941
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|По хорошему, работающие люди должны теперь потребовать прекращения уплаты страховых взносов из их зарплаты. Чтобы их выдавали на руки. И работник пусть сам решает, куда вложить 35 процентов его зарплаты.
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|www.facebook.com 15.06 15:18 | 900
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|Никольская улица, например, стала стихийным местом сбора и непрекращающегося карнавала. Почему?
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|Мария Орлова 15.06 11:34 | 1314
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|Cегодня государство отобрало у каждой женщины 1969 года рождения 1000000 (один миллион) рублей (у тех, кто моложе, еще больше).
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|Друзья мои, дамы, а вы действительно собирались выйти на пенсию в 55 и скромненько так жить на 12-15 тысяч в месяц? Не, реально, так планировали?
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|17.06 |
| Tania Davidis
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|Интересно, возникнет ли недопонимание между 92% россиян, недовольных повышением пенсионного возраста, и 86% россиян, довольных Путиным?
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|16.06 |
| www.facebook.com
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|Ну что, дорогие ровесники 50+, пенсия откладывается. Молодимся!) Под сурдинку открытия ЧМ!
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|15.06 |
| www.facebook.com
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|Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты.
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|15.06 |
| Ольга Романова
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|Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению.
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|6.06 |
| Ilya Barabanov
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|Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Или убьёт сама. Прощай, Аркадий.
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|29.05 |
| Alexander Osovtsov
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