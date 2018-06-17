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Сюжеты
Умерла Кира Муратова
7.06 число просмотров 412 число записей 5
 
Блогеры против: Почта России
28.05 число просмотров 54875 число записей 155
 
Блогеры против: грузовое такси Газелькин
28.05 число просмотров 262 число записей 1
 
Не мэр
23.05 число просмотров 1304 число записей 7
 
Гей, москвичи!
22.05 число просмотров 1432 число записей 7
 
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Бабченко жив
1.06 число просмотров 5617 число записей 51
 
Гей, москвичи!
22.05 число просмотров 1432 число записей 7
 
Монеточка
6.06 число просмотров 1399 число записей 7
 
Не мэр
23.05 число просмотров 1304 число записей 7
 
Лето Сереберенникова
11.06 число просмотров 1112 число записей 5
 
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Посты дня
Моя дочь заболела лимфомой Ходжкин
www.facebook.com    18.06 11:58 |  число просмотров 169
Моя дочь заболела лимфомой Ходжкин От такого хамства, надменности, пренебрежения и бездушия декана Быстрицкого я потерял дар речи. Мне было больно и стыдно за такое мое унижение.
 
Я хочу, чтоб о нем говорили из каждого утюга
www.facebook.com    17.06 15:37 |  число просмотров 393
Я хочу, чтоб о нем говорили из каждого утюга Сенцов голодает 35 дней. Счёт идёт на часы, и мне кажется важным сказать одну вещь.
 
Государство себя дискредитировало с пенсиями многократно
blogКирилл Лятс    16.06 11:45 |  число просмотров 941
Государство себя дискредитировало с пенсиями многократно По хорошему, работающие люди должны теперь потребовать прекращения уплаты страховых взносов из их зарплаты. Чтобы их выдавали на руки. И работник пусть сам решает, куда вложить 35 процентов его зарплаты.
 
Для людей, изучающих город, настали отличные времена
www.facebook.com    15.06 15:18 |  число просмотров 900
Для людей, изучающих город, настали отличные времена Никольская улица, например, стала стихийным местом сбора и непрекращающегося карнавала. Почему?
 
Умные люди считали, на сколько ограбили каждую из нас
blogМария Орлова    15.06 11:34 |  число просмотров 1314
Умные люди считали, на сколько ограбили каждую из нас Cегодня государство отобрало у каждой женщины 1969 года рождения 1000000 (один миллион) рублей (у тех, кто моложе, еще больше).
 
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Выбор редактора
Пентхаус-взятка депутата Слуцкого
blogNavalny    7.06 21:01 |  число просмотров 1991
Пентхаус-взятка депутата Слуцкого В январе 2017 года огромное количество СМИ и информагентства выпустили новость. Бизнесмен Сергей Полонский подал заявление генпрокурору и требует возбудить уголовное дело против депутатов Слуцкого и Ресина. Полонский утверждал, что депутаты получили от него в качестве взятки пентхаус
 
Сегодня рассказываю про дело Кольченко, он получил 10 лет строгого режима. Оно простенькое.
blogDarya Kostromina    7.06 14:52 |  число просмотров 2067
Сегодня рассказываю про дело Кольченко, он получил 10 лет строгого режима. Оно простенькое. Сегодня двадцатый день голодовки Олега Сенцова, который уже потерял два зуба, которые начали шататься ещё до голодовки, и третий день голодовки Александра Кольченко, которого какой-то добрый сайт назвал "заключённым-дистрофиком"
 
О неоправданном доверии к государственной медицине
www.facebook.com    6.06 20:26 |  число просмотров 2556
О неоправданном доверии к государственной медицине Многие из вас уже знают (потому что дружат с родителями), что в воскресенье в Москве погибла 6-летняя девочка. Молниеносная форма менингококцемии — сгорела за несколько часов
 
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Цитаты дня
" Друзья мои, дамы, а вы действительно собирались выйти на пенсию в 55 и скромненько так жить на 12-15 тысяч в месяц? Не, реально, так планировали? "
17.06 |
blog Tania Davidis
" Интересно, возникнет ли недопонимание между 92% россиян, недовольных повышением пенсионного возраста, и 86% россиян, довольных Путиным? "
16.06 |
blog www.facebook.com
" Ну что, дорогие ровесники 50+, пенсия откладывается. Молодимся!) Под сурдинку открытия ЧМ! "
15.06 |
blog www.facebook.com
" Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты. "
15.06 |
blog Ольга Романова
" Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению. "
6.06 |
blog Ilya Barabanov
" Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Или убьёт сама. Прощай, Аркадий. "
29.05 |
blog Alexander Osovtsov
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Статьи дня
Где пенсионерам жить хорошо?
Евгений Гонтмахер  15.06 14:58 |  число просмотров 221
Где пенсионерам жить хорошо? Исследования свидетельствует, что есть страны, где своей жизнью полностью или почти полностью довольны почти все пенсионеры. В Дании, например, таковых более 90%. Далее идут Швейцария, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швеция и Финляндия, где этот показатель превышает 80%.
Террор снимают с учета
Анастасия Курилова  8.06 12:52 |  число просмотров 349
Террор снимают с учета Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных по секретному приказу
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События
Утрата
16.05 |  число просмотров 1418
Утрата
Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве. Она не смогла пережить смерть своего мужа, режиссера Михаила Угарова, скончавшегося в апреле этого года
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Кино
Дело Собчака
14.06 |  число просмотров 592
Дело Собчака
В России начался прокат фильма Веры Крической и Ксении Собчак "Дело Собчака". Зрители делятся впечатлениями
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Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 1399
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
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Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 3531
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 7798
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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