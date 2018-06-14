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Сюжеты
Умерла Кира Муратова
7.06
385
5
Блогеры против: Почта России
28.05
54825
155
Блогеры против: грузовое такси Газелькин
28.05
242
1
Не мэр
23.05
1275
7
Гей, москвичи!
22.05
1408
7
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Бабченко жив
1.06
5536
51
Гей, москвичи!
22.05
1408
7
Не мэр
23.05
1275
7
Монеточка
6.06
1260
7
Лето Сереберенникова
11.06
991
5
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Котик дня
от
Natasha Isakova
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Natasha Isakova
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Михаил Шнейдер
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Natalia Gevorkyan
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missyazva
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Иван Давыдов
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Anna Makarova
"Дело Сенцова" (
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)
14.06 16:22 |
Alisa Ganieva
Посты дня
Для людей, изучающих город, настали отличные времена
www.facebook.com
15.06 15:18 |
348
Никольская улица, например, стала стихийным местом сбора и непрекращающегося карнавала. Почему?
Умные люди считали, на сколько ограбили каждую из нас
Мария Орлова
15.06 11:34 |
669
Cегодня государство отобрало у каждой женщины 1969 года рождения 1000000 (один миллион) рублей (у тех, кто моложе, еще больше).
Заявление Инициативной группы МГУ о репрессиях и произволе спецслужб в Университете
Инициативная группа МГУ
14.06 16:15 |
585
В МГУ постоянно присутствует значительное число «прикомандированных» сотрудников ФСБ и других спецслужб, или тесно связанных с ними людей.
10 фактов
Pavel Chikov
12.06 13:57 |
1350
В Волгограде около 22:00 вчера затонул катамаран с 16 пассажирами. 11 погибли.
Вот мое мнение о произошедшем
Nikolay Uskov
10.06 09:25 |
1586
Друзья, сегодня Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы!.
Выбор редактора
Страшно? Да кирдык. Боишься ли провокаций? Еще как
Аркадий Бабченко
4.06 17:59 |
2130
А вот те, кто пишет про то, что «журналист не должен участвовать в операциях спецслужб», про мораль и про этику - друзья мои, вы понимаете, до какой степени вы мудаки?
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других
Petya Parkhom
4.06 16:56 |
2616
Рената умерла. Ровно неделю спустя после нашей свадьбы. Она боролась до последнего дня.
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других
Petya Parkhom
4.06 16:56 |
2616
Рената умерла. Ровно неделю спустя после нашей свадьбы. Она боролась до последнего дня.
Фото дня
Стоимость билетов на некоторые матчи
(
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)
Новые техологии
(
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Министры перед Путиным
(
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Новое платье Алины Кабаевой
(
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Сувенир к мундиалю: матрешка и свисток
(
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Видео дня
Газзаев на Прямой Линии 2018
Выступление Аркадия Бабченко на пресс-конференции
Почему я ухожу в отставку | Ройзман
Голикова расплакалась в Думе на Пленарном заседании, покидая Счетную палату
Украду я тебя милый у мусоров
Инаугурация президента России 7 мая 2018
Задержание Навального
Отряды Путина против Дурова
Совещание в РКН
Армения.Титушки VS Митингующие
Цитаты дня
Ну что, дорогие ровесники 50+, пенсия откладывается. Молодимся!) Под сурдинку открытия ЧМ!
15.06 |
www.facebook.com
Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты.
15.06 |
Ольга Романова
Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению.
6.06 |
Ilya Barabanov
Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Или убьёт сама. Прощай, Аркадий.
29.05 |
Alexander Osovtsov
Патрушевы, славная династия хлеборобов.
18.05 |
Иван Давыдов
Правительство. Бессменный полк.
18.05 |
Александр Архангельский
Статьи дня
Где пенсионерам жить хорошо?
Евгений Гонтмахер
15.06 14:58 |
84
Исследования свидетельствует, что есть страны, где своей жизнью полностью или почти полностью довольны почти все пенсионеры. В Дании, например, таковых более 90%. Далее идут Швейцария, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швеция и Финляндия, где этот показатель превышает 80%.
Террор снимают с учета
Анастасия Курилова
8.06 12:52 |
291
Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных по секретному приказу
События
Утрата
16.05 |
1388
Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве. Она не смогла пережить смерть своего мужа, режиссера Михаила Угарова, скончавшегося в апреле этого года
Кино
Дело Собчака
14.06 |
397
В России начался прокат фильма Веры Крической и Ксении Собчак "Дело Собчака". Зрители делятся впечатлениями
Музыка
Монеточка
6.06 |
1260
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
Медиа
Запрет Telegram
22.04 |
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Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
Афиша