  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Умерла Кира Муратова
7.06 число просмотров 385 число записей 5
 
Блогеры против: Почта России
28.05 число просмотров 54825 число записей 155
 
Блогеры против: грузовое такси Газелькин
28.05 число просмотров 242 число записей 1
 
Не мэр
23.05 число просмотров 1275 число записей 7
 
Гей, москвичи!
22.05 число просмотров 1408 число записей 7
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Бабченко жив
1.06 число просмотров 5536 число записей 51
 
Гей, москвичи!
22.05 число просмотров 1408 число записей 7
 
Не мэр
23.05 число просмотров 1275 число записей 7
 
Монеточка
6.06 число просмотров 1260 число записей 7
 
Лето Сереберенникова
11.06 число просмотров 991 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Посты дня
Для людей, изучающих город, настали отличные времена
www.facebook.com    15.06 15:18 |  число просмотров 348
Для людей, изучающих город, настали отличные времена Никольская улица, например, стала стихийным местом сбора и непрекращающегося карнавала. Почему?
 
Умные люди считали, на сколько ограбили каждую из нас
blogМария Орлова    15.06 11:34 |  число просмотров 669
Умные люди считали, на сколько ограбили каждую из нас Cегодня государство отобрало у каждой женщины 1969 года рождения 1000000 (один миллион) рублей (у тех, кто моложе, еще больше).
 
Заявление Инициативной группы МГУ о репрессиях и произволе спецслужб в Университете
blogИнициативная группа МГУ    14.06 16:15 |  число просмотров 585
Заявление Инициативной группы МГУ о репрессиях и произволе спецслужб в Университете В МГУ постоянно присутствует значительное число «прикомандированных» сотрудников ФСБ и других спецслужб, или тесно связанных с ними людей.
 
10 фактов
blogPavel Chikov    12.06 13:57 |  число просмотров 1350
10 фактов В Волгограде около 22:00 вчера затонул катамаран с 16 пассажирами. 11 погибли.
 
Вот мое мнение о произошедшем
blogNikolay Uskov    10.06 09:25 |  число просмотров 1586
Вот мое мнение о произошедшем Друзья, сегодня Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы!.
 
все записи
Выбор редактора
Страшно? Да кирдык. Боишься ли провокаций? Еще как
blogАркадий Бабченко    4.06 17:59 |  число просмотров 2130
Страшно? Да кирдык. Боишься ли провокаций? Еще как А вот те, кто пишет про то, что «журналист не должен участвовать в операциях спецслужб», про мораль и про этику - друзья мои, вы понимаете, до какой степени вы мудаки?
 
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других
blogPetya Parkhom    4.06 16:56 |  число просмотров 2616
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других Рената умерла. Ровно неделю спустя после нашей свадьбы. Она боролась до последнего дня.
 
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других
blogPetya Parkhom    4.06 16:56 |  число просмотров 2616
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других Рената умерла. Ровно неделю спустя после нашей свадьбы. Она боролась до последнего дня.
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Ну что, дорогие ровесники 50+, пенсия откладывается. Молодимся!) Под сурдинку открытия ЧМ! "
15.06 |
blog www.facebook.com
" Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты. "
15.06 |
blog Ольга Романова
" Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению. "
6.06 |
blog Ilya Barabanov
" Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Или убьёт сама. Прощай, Аркадий. "
29.05 |
blog Alexander Osovtsov
" Патрушевы, славная династия хлеборобов. "
18.05 |
blog Иван Давыдов
" Правительство. Бессменный полк. "
18.05 |
blog Александр Архангельский
все записи
Статьи дня
Где пенсионерам жить хорошо?
Евгений Гонтмахер  15.06 14:58 |  число просмотров 84
Где пенсионерам жить хорошо? Исследования свидетельствует, что есть страны, где своей жизнью полностью или почти полностью довольны почти все пенсионеры. В Дании, например, таковых более 90%. Далее идут Швейцария, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швеция и Финляндия, где этот показатель превышает 80%.
Террор снимают с учета
Анастасия Курилова  8.06 12:52 |  число просмотров 291
Террор снимают с учета Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных по секретному приказу
все записи
События
Утрата
16.05 |  число просмотров 1388
Утрата
Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве. Она не смогла пережить смерть своего мужа, режиссера Михаила Угарова, скончавшегося в апреле этого года
все записи
Кино
Дело Собчака
14.06 |  число просмотров 397
Дело Собчака
В России начался прокат фильма Веры Крической и Ксении Собчак "Дело Собчака". Зрители делятся впечатлениями
все записи
Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 1260
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
все записи
Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 3504
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 7700
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012