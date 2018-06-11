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Блогеры против: Почта России
28.05
54776
155
Блогеры против: грузовое такси Газелькин
28.05
205
1
Не мэр
23.05
1239
7
Блогеры против: Яндекс-такси
21.05
440
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Блогеры против: Икея
20.05
3410
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Гей, москвичи!
22.05
1345
7
Не мэр
23.05
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Котик дня
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Заговор (
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)
11.06 08:18 |
Pavel Pryanikov
Посты дня
10 фактов
Pavel Chikov
12.06 13:57 |
551
В Волгограде около 22:00 вчера затонул катамаран с 16 пассажирами. 11 погибли.
Вот мое мнение о произошедшем
Nikolay Uskov
10.06 09:25 |
1028
Друзья, сегодня Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы!.
Сидим в аэропорту Краснодара
www.facebook.com
9.06 08:34 |
1146
Примерно в 3:20 утра рейс Москва - Тель-Авив произвел экстренную посадку в Краснодаре из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров.
Пентхаус-взятка депутата Слуцкого
Navalny
7.06 21:01 |
1269
В январе 2017 года огромное количество СМИ и информагентства выпустили новость. Бизнесмен Сергей Полонский подал заявление генпрокурору и требует возбудить уголовное дело против депутатов Слуцкого и Ресина. Полонский утверждал, что депутаты получили от него в качестве взятки пентхаус
Сегодня рассказываю про дело Кольченко, он получил 10 лет строгого режима. Оно простенькое.
Darya Kostromina
7.06 14:52 |
1345
Сегодня двадцатый день голодовки Олега Сенцова, который уже потерял два зуба, которые начали шататься ещё до голодовки, и третий день голодовки Александра Кольченко, которого какой-то добрый сайт назвал "заключённым-дистрофиком"
Выбор редактора
Страшно? Да кирдык. Боишься ли провокаций? Еще как
Аркадий Бабченко
4.06 17:59 |
1751
А вот те, кто пишет про то, что «журналист не должен участвовать в операциях спецслужб», про мораль и про этику - друзья мои, вы понимаете, до какой степени вы мудаки?
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других
Petya Parkhom
4.06 16:56 |
2163
Рената умерла. Ровно неделю спустя после нашей свадьбы. Она боролась до последнего дня.
Я хочу помнить ее такой как на этой фотке и множестве других
Petya Parkhom
4.06 16:56 |
2163
Рената умерла. Ровно неделю спустя после нашей свадьбы. Она боролась до последнего дня.
Фото дня
Новые техологии
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Министры перед Путиным
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Новое платье Алины Кабаевой
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Сувенир к мундиалю: матрешка и свисток
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Москва, Новослободская, 37 к4а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
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Видео дня
Газзаев на Прямой Линии 2018
Выступление Аркадия Бабченко на пресс-конференции
Почему я ухожу в отставку | Ройзман
Голикова расплакалась в Думе на Пленарном заседании, покидая Счетную палату
Украду я тебя милый у мусоров
Инаугурация президента России 7 мая 2018
Задержание Навального
Отряды Путина против Дурова
Совещание в РКН
Армения.Титушки VS Митингующие
Цитаты дня
Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению.
6.06 |
Ilya Barabanov
Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Или убьёт сама. Прощай, Аркадий.
29.05 |
Alexander Osovtsov
Патрушевы, славная династия хлеборобов.
18.05 |
Иван Давыдов
Правительство. Бессменный полк.
18.05 |
Александр Архангельский
Что касается нового главы Счетной палаты, то для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер это слишком мало.
15.05 |
Alexander Kolyandr
Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart!
8.05 |
Ilya Peresedov
Статьи дня
Террор снимают с учета
Анастасия Курилова
8.06 12:52 |
220
Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных по секретному приказу
«Сотрудник фонда Путина»: кто такой Вячеслав Пивоварник, которого связали с покушением на Бабченко
Петр Мироненко, Владимир Моторин
1.06 15:22 |
621
Подозреваемый в организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который был в четверг вечером арестован в Киеве, назвал человека, который, по его словам, стоит за «покушением» на Аркадия Бабченко – Вячеслав Пивоварник, который «в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты». The Bell выяснил, как Пивоварник связан с Россией.
События
Утрата
16.05 |
1347
Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве. Она не смогла пережить смерть своего мужа, режиссера Михаила Угарова, скончавшегося в апреле этого года
Кино
Новое Простоквашино
5.04 |
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"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
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Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Запрет Telegram
22.04 |
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Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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