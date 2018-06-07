|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|www.facebook.com 9.06 08:34 | 256
|
|Примерно в 3:20 утра рейс Москва - Тель-Авив произвел экстренную посадку в Краснодаре из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров.
|
|
|Navalny 7.06 21:01 | 719
|
|В январе 2017 года огромное количество СМИ и информагентства выпустили новость. Бизнесмен Сергей Полонский подал заявление генпрокурору и требует возбудить уголовное дело против депутатов Слуцкого и Ресина. Полонский утверждал, что депутаты получили от него в качестве взятки пентхаус
|
|
|Darya Kostromina 7.06 14:52 | 746
|
|Сегодня двадцатый день голодовки Олега Сенцова, который уже потерял два зуба, которые начали шататься ещё до голодовки, и третий день голодовки Александра Кольченко, которого какой-то добрый сайт назвал "заключённым-дистрофиком"
|
|
|www.facebook.com 6.06 20:26 | 1233
|
|Многие из вас уже знают (потому что дружат с родителями), что в воскресенье в Москве погибла 6-летняя девочка. Молниеносная форма менингококцемии — сгорела за несколько часов
|
|
|Аркадий Бабченко 4.06 17:59 | 1292
|
|А вот те, кто пишет про то, что «журналист не должен участвовать в операциях спецслужб», про мораль и про этику - друзья мои, вы понимаете, до какой степени вы мудаки?
|