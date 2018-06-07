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Сюжеты
Блогеры против: Почта России
28.05 число просмотров 54724 число записей 155
 
Блогеры против: грузовое такси Газелькин
28.05 число просмотров 170 число записей 1
 
Не мэр
23.05 число просмотров 1186 число записей 7
 
Блогеры против: Яндекс-такси
21.05 число просмотров 403 число записей 1
 
Блогеры против: Икея
20.05 число просмотров 3382 число записей 2
 
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Бабченко жив
1.06 число просмотров 5338 число записей 51
 
Счетовод Кудрин
16.05 число просмотров 1418 число записей 7
 
Утрата
16.05 число просмотров 1293 число записей 12
 
Не мэр
23.05 число просмотров 1186 число записей 7
 
Гей, москвичи!
22.05 число просмотров 1206 число записей 7
 
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Посты дня
Сидим в аэропорту Краснодара
www.facebook.com    9.06 08:34 |  число просмотров 256
Сидим в аэропорту Краснодара Примерно в 3:20 утра рейс Москва - Тель-Авив произвел экстренную посадку в Краснодаре из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров.
 
Пентхаус-взятка депутата Слуцкого
blogNavalny    7.06 21:01 |  число просмотров 719
Пентхаус-взятка депутата Слуцкого В январе 2017 года огромное количество СМИ и информагентства выпустили новость. Бизнесмен Сергей Полонский подал заявление генпрокурору и требует возбудить уголовное дело против депутатов Слуцкого и Ресина. Полонский утверждал, что депутаты получили от него в качестве взятки пентхаус
 
Сегодня рассказываю про дело Кольченко, он получил 10 лет строгого режима. Оно простенькое.
blogDarya Kostromina    7.06 14:52 |  число просмотров 746
Сегодня рассказываю про дело Кольченко, он получил 10 лет строгого режима. Оно простенькое. Сегодня двадцатый день голодовки Олега Сенцова, который уже потерял два зуба, которые начали шататься ещё до голодовки, и третий день голодовки Александра Кольченко, которого какой-то добрый сайт назвал "заключённым-дистрофиком"
 
О неоправданном доверии к государственной медицине
www.facebook.com    6.06 20:26 |  число просмотров 1233
О неоправданном доверии к государственной медицине Многие из вас уже знают (потому что дружат с родителями), что в воскресенье в Москве погибла 6-летняя девочка. Молниеносная форма менингококцемии — сгорела за несколько часов
 
Страшно? Да кирдык. Боишься ли провокаций? Еще как
blogАркадий Бабченко    4.06 17:59 |  число просмотров 1292
Страшно? Да кирдык. Боишься ли провокаций? Еще как А вот те, кто пишет про то, что «журналист не должен участвовать в операциях спецслужб», про мораль и про этику - друзья мои, вы понимаете, до какой степени вы мудаки?
 
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Выбор редактора
Вечер пятницы омрачился задержаниями по беспределу
blogMaxim Gongalsky    1.06 22:18 |  число просмотров 1579
Вечер пятницы омрачился задержаниями по беспределу Студентов 1 курса филфака МГУ задержали прямо на экзамене! По неподтвержденной информации доставили в ОП МГУ, а потом - в неизвестном направлении
 
Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону
blogxenia_sobchak    31.05 14:08 |  число просмотров 1448
Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону Он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение.
 
Хожу. Улыбаюсь
blogАркадий Бабченко    31.05 14:01 |  число просмотров 1638
Хожу. Улыбаюсь Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят.
 
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Цитаты дня
" Интересно, откуда 19-летние дети могут знать о существовании «Запорожца»? Они же уже исчезли к их рождению. "
6.06 |
blog Ilya Barabanov
" Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Или убьёт сама. Прощай, Аркадий. "
29.05 |
blog Alexander Osovtsov
" Патрушевы, славная династия хлеборобов. "
18.05 |
blog Иван Давыдов
" Правительство. Бессменный полк. "
18.05 |
blog Александр Архангельский
" Что касается нового главы Счетной палаты, то для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер это слишком мало. "
15.05 |
blog Alexander Kolyandr
" Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart! "
8.05 |
blog Ilya Peresedov
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Статьи дня
Террор снимают с учета
Анастасия Курилова  8.06 12:52 |  число просмотров 107
Террор снимают с учета Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных по секретному приказу
«Сотрудник фонда Путина»: кто такой Вячеслав Пивоварник, которого связали с покушением на Бабченко
Петр Мироненко, Владимир Моторин  1.06 15:22 |  число просмотров 496
«Сотрудник фонда Путина»: кто такой Вячеслав Пивоварник, которого связали с покушением на Бабченко Подозреваемый в организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который был в четверг вечером арестован в Киеве, назвал человека, который, по его словам, стоит за «покушением» на Аркадия Бабченко – Вячеслав Пивоварник, который «в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты». The Bell выяснил, как Пивоварник связан с Россией.
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События
Утрата
16.05 |  число просмотров 1293
Утрата
Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве. Она не смогла пережить смерть своего мужа, режиссера Михаила Угарова, скончавшегося в апреле этого года
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 2494
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 6128
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 3475
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 7485
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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